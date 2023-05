Alerta ahorristas: cuál es la cotización del dólar que más conviene comprar hoy

Antes de las elecciones se activa la demanda de divisas por cobertura

El dólar libre y las cotizaciones paralelas se aproximaron a $500 a fines de abril, antes de retroceder. En medio de la corrida cambiaria, las compras en moneda extranjera a través de activos bursátiles fueron alcanzadas en las últimas semanas por controles más estrictos, junto con una contundente suba de tasas para retener los pesos en los plazos fijos.

Durante mayo los distintos precios del dólar, según el segmento, se estabilizaron bastante si se considera que aumentaron por debajo de la inflación. En la actualidad existen al menos cinco vías sencillas distintas para comprar billetes, con distintos límites, ventajas y desventajas, según de cuál se trate.

Dólar “solidario”: $413

El cupo de USD 200 por persona por mes para comprar en bancos y casas de cambio sigue vigente y se renueva cada mes: este jueves se activarán las ventas minoristas correspondientes a junio. El régimen, que busca limitar el acceso a divisas por parte de ahorristas minoristas, no tuvo cambios regulatorios recientes. Aunque es cierto que las trabas ya vigentes desde 2020 han ido, de a poco, dejando afuera cada vez a más potenciales compradores.

No pueden comprar dólares por esta vía:

➖Empleados que durante la pandemia cobraron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas

➖Quienes percibieron del Estado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

➖Personas que posean créditos a tasa cero, hasta finalizar sus cuotas

➖Personas que hayan operado dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación) hasta 90 días antes.

➖Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, entre otros

➖Ciudadanos sin ingresos estables

➖Poseedores de tarjetas de crédito refinanciadas

➖Titulares de créditos UVA

➖ Cotitulares de cuentas compartidas

➖ Cuentas determinadas como sospechosas por el Banco Central

➖ Aquellos que seguirán percibiendo subsidios para el pago de sus boletas de electricidad, gas y agua.

El dólar “ahorro” es el más barato, mientras que el “turista” ya llegó a los 500 pesos

El dólar solidario es el precio minorista al que se le aplica un recargo del 30% de Impuesto PAIS más un anticipo a cuenta de Ganancias o Bienes Personales del 35%. En total, un 65% por encima del precio de pizarra. El precio de $413,07 en el promedio de bancos que informa el BCRA.

En cuanto a sus ventajas, el precio es la más grande. Está $54 más barato que el MEP para comprarlo. Para venderlo, en cambio, es la peor opción: sólo se percibe el tipo de cambio oficial: $238 por dólar. Además, operarlo inhabilita para comprar, por ejemplo, dólar MEP. Y, por supuesto, no se puede comprar más de USD 200 al mes. Y eso si no se hizo consumos con tarjeta en moneda extranjera los meses previos, que se comen el cupo mensual de meses siguientes.

Dólar “turista”: $500

El dólar con el que se pagan consumos en el exterior por encima de los USD 300 mensuales ya se paga por encima de $500 en varios bancos privados, con la carga tributaria del 100 por ciento. Su valor está conformado por el tipo de cambio minorista más el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS, un 30%), más una percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (45%) a lo que se le suma para estos consumos con proveedores del exterior la nueva percepción a cuenta de Bienes personales (+25%).

En el Banco Galicia el dólar al público se vende a $253, que se hacen $506 para consumos con proveedores del exterior. Para los clientes de Banco Supervielle cuesta $250 para la venta minorista o $500 para el llamado dólar “Qatar”, a igual precio que en Bancos Patagonia. En Banco Macro el dólar al público se paga a $253, que con la carga tributaria del 100% sube a 506 pesos. En el Banco Francés se vende a $250,29, antes de impuestos, con un precio final de 500,58 pesos. El dólar “Qatar” también supera los 500 pesos en Banco Santander ($502) y Brubank ($504).

Según el BCRA, en el promedio de bancos el dólar al público se vende a $250,35, es decir $500,70 para pagos por turismo en el exterior. En algunas entidades se mantiene debajo de los $500, como en el caso del Banco Nación ($498). El tipo de cambio que se paga es el del vencimiento del resumen de la tarjeta. Para retirar billetes en un cajero del exterior es requisito obligatorio contar con una cuenta en dólares, ya que no se trata de una operación cambiaria, sino solo una extracción de una caja de ahorro existente, esto se debe a que el cliente solo accede a las divisas que ya tiene en su poder a través de una compra previa, depósito o transferencia.

Dólar libre: $490

El dólar libre o “blue” es ofrecido este miércoles a $490 para la venta. Entre las ventajas de esta operatoria está la de no contar con un límite para la compra, pero también tiene sus desventajas. Por una parte, se trata de una operación no registrada o “en negro”, que requiere contar con los pesos -en la mayoría de los casos obtenidos en forma legal-, retirarlos del sistema financiero -con todos los riesgo que conlleva tener grandes cantidades de efectivo- y, luego de adquiridos, tener dólares en efectivo que no pueden ser justificados ante la AFIP.

Por otro lado, el comercio informal tiene un riesgo añadido, y es el de la posibilidad de recibir billetes falsos, por tratarse de una actividad no regulada y por fuera de la institución bancaria.

Dólar MEP: $447

El llamado dólar MEP o dólar Bolsa se transformó a lo más parecido a un dólar minorista relativamente libre. Se opera más que nada en sociedades de Bolsa y, aunque suene engorrosa, la operación es simple. Y cada vez más bancos están incoroporándola a su oferta a clientes, sobre todo como alternativa para vender dólares a un precio mejor que el oficial.

Se compra un bono en dólares, generalmente el Bonar 30 (AL30) por el monto que se desea dolarizar y, al día siguiente -para cumplir con el parking de 24 horas que impone la Comisión Nacional de Valores- se vende ese mismo bono pero a cambio de dólares (la cotización en dólares se encuentra bajo el código AL30D).

El 23 de mayo la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio a conocer una nueva restricción que impacta en la compra de dólares financieros. La nueva normativa dispone que los dólares resultantes de operatorias con bonos no se podrán utilizar por 15 días para comprar otros activos dolarizados como Cedear, Obligaciones Negociables, y otros títulos soberanos.

Una de las principales ventajas del dólar MEP es que no tiene límite de monto. Se pueden dolarizar tantos pesos como se disponga. También, es una gran vía para la venta de dólares, ya que a diferencia del dólar solidario en los bancos al no tener recargo ni anticipo, se puede vender a un precio similar al que se compra. O sea que el que está necesitado de hacerse de pesos encuentra una excelente vía para hacer valer sus dólares en esta operación.

Una de las principales ventajas del dólar MEP es que no tiene límite de monto

Las restricciones que se impusieron sobre el dólar MEP se han ido relajando, al menos para las personas físicas. La principal es fiscal, es una operación en blanco con lo cual no es elegida por quienes tienen ingresos sin declarar. Otra es que al operar con estos bonos, los ahorristas tienen que dar conformidad a una declaración jurada que indica que no compraron dólar solidario en los últimos 90 días ni van a hacerlo en los próximos 90 días. En las sociedades de Bolsa admiten que esas declaraciones no son fiscalizadas por el Estado, pero lo cierto es que dejan huellas.

Entre las principales ventajas del MEP está su liquidez y facilidad. No hay límite a los montos ni a la cantidad de operaciones. Todo el dinero queda declarado y en el circuito formal. Además, está 13 pesos por debajo del dólar libre. En cuanto a las contras está el problema de que se necesita más de un día para cerrar la operación. Y, aunque es difícil sufrir grandes variaciones, el precio por dólar de cada día es indicativo: no se sabe el precio exacto que se pagó hasta que se termina la operación.

Dólar “contado con liqui”: $488

Es la misma operación que se hace con el dólar MEP o Bolsa, pero en lugar de operar en el país, se termina vendiendo el bono en dólares a su cotización en el mercado internacional. Para operarlo es necesario tener una cuenta bancaria, no de inversión (no sirve una app de trading), fuera del país. Algo que no es imposible pero que suma costos y trámites.

En cuanto a sus ventajas se cuenta que es una gran manera de mover dólares desde y hacia el país. Por cada dólar que se compra, hay un privado vendiéndolo. Y el interés por vender es, como en el MEP, traer divisas al país a cambio de la mayor cantidad de pesos posible. Las desventajas son su precio algo mayor que el MEP, la necesidad de moverse entre jurisdicciones y la de contar con cuentas bancarias en otras jurisdicciones.

