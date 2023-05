Buffett mueve las piezas: cómo quedaron las inversiones del “gurú” de Wall Street en el primer tramo de 2023

El gran Warren Buffett se mantiene como una referencia vigente para los inversores de la Bolsa.

La cartera de acciones estadounidenses de Berkshire Hathaway, la célebre compañía de inversión de Warren Buffett, contabilizó a 31 de marzo una cotización de 325.000 millones de dólares. El veterano inversor de 92 años, aunque en plena forma en cuanto a la conducción de su emporio financiero, realizó muchos movimientos en la composición de su fondo en el primer tramo de 2023, algunos de ellos muy audaces.

1) Fuerte cambio en el sector bancario. Según los datos aportados por Berkshire Hathaway, la firma vendió sus parte de sus tenencias en los bancos estadounidenses BNY Mellon y US Bancorp, dos posiciones tradicionales en los últimos años, y destinó parte de los dólares recaudados a adquirir una nueva participación de USD 1.000 millones en Capital One Financial.

2) Apuesta por el rubro energía. También siguió aumentando su participación en Occidental Petroleum y vendió toda su posición en Restoration Hardware, empresa de mobiliario y decoración, lo que provocó un fuerte desplome de ese valor el día que se conoció.

3) Reforzó las compras por Apple. Tras varios cambios de cartera en el primer trimestre del año, las cinco principales posiciones de Berkshire Hathaway en acciones estadounidenses siguen dominadas por Apple, que de hecho representa cerca del 50% de la cartera. Como explicó el propio Buffett en alguna ocasión, “la diversificación puede preservar la riqueza, pero la concentración la construye”. El holding cuenta asimismo con 130.600 millones en efectivo.

Cómo quedó integrada la cartera de Berkshire Hathaway

Puede calificarse como conservadora la cartera de Berkshire si se tiene en cuenta que las acciones de Apple representa en el presente el 47,1% del total, con un valor de mercado de 18.300 millones de dólares. Los títulos de Apple representan en la úlima década toda una garantía de valor y el productor del teléfono inteligente emblema iPhone está sosteniendo un año muy bueno en Wall Street, con una suba acumulada de un 37,5% en 2023, dinámica que devolvió a la compañía a una capitalización bursátil de USD 2,78 billones, es decir, próxima a 3 billones de dólares.

No obstante, los analistas parecen creer que la tecnológica líder agotó buena parte de su potencial de crecimiento. Según el consenso de los expertos que cubren a Apple, el potencial adicional es de un 4,3% a doce meses, con un precio objetivo de USD 178,88 por acción, hoy en los 175,43 dólares.

El segundo título en cartera de Buffett es el gigante bancario Bank of America, con una posición de más de USD 29.000 millones que representa un 8,7% del menú de su holding. El llamado “Oráculo de Omaha” mantiene su confianza en el potencial de la entidad a pesar de la crisis que atravesó el sector bancario de los EEUU desde mediados de marzo, que redujeron la cotización en más de un 16% en lo que va de 2023.

No obstante, según consideró el portal especializado Estrategias de Inversión, tiene un potencial alcista de casi un 30%, según el consenso de analistas. Las consultoras le dieron en promedio la recomendación de “comprar” y un precio objetivo de USD 36,40 (hoy en USD 28,31) que está un 29% por encima de la cotización actual.

Completa el podio el que durante mucho tiempo fue el “buque insignia” de Berkshire Hathaway, con una posición del 7,3% y un valor de mercado de USD 26.055 millones: Coca-Cola Company. La acción del fabricante de la popular bebida cola alcanzó un máximo anual de USD 64,30 a principios de mayo, pero desde entonces ha perdido impulso y hoy cotiza a 60,26 dólares.

