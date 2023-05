Estafadores se hacen pasar por la Anses: el organismo alertó sobre llamadas telefónicas y mails fraudulentos

El organismo previsional llamó la atención sobre maniobras que se usan para defraudar a sus beneficiarios

Luego de una serie de denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, la Anses recordó a sus beneficiarios que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios, ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

En este sentido, desde el organismo pidieron desestimar y denunciar toda publicación que remita a formularios sospechosos, no verificables y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gob.ar.

Además, desde la Anses recomendaron nunca poner datos personales en comentarios públicos de redes sociales, compartir usuarios de homebanking ni números de Token. “Los canales oficiales de atención operan en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que garantizan la confidencialidad de la información proporcionada por cada una y cada uno de los ciudadanos”, explicaron.

También recordaron que todas las consultas y trámites que se realizan tanto en su sitio oficial como en sus más de 400 oficinas son gratuitos y los llevan a cabo personal capacitado sin necesidad de recurrir a gestores ni intermediarios.

Canales habilitados para hacer una denuncia

En el organismo detallaron los canales que se pueden utilizar en el caso de recibir un llamado, ser contactado por mail o WhatsApp:

Por internet ingresando en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

Por correo electrónico a denunciar@anses.gob.ar.

Personalmente en cualquier oficina de ANSES en el horario de atención al público.

Campañas de prevención

A comienzos de abril, el Ministerio de Salud, en conjunto con la aplicación WhatsApp y la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lanzaron una campaña de prevención de estafas virtuales para mejorar la seguridad de los dispositivos y saber cómo actuar en caso de ser víctima de un ciberdelito.

La campaña tiene como objetivo informar a la ciudadanía que la cartera sanitaria, la app Mi Argentina y la asistente virtual Tina no realizan llamadas telefónicas, ni envían mensajes de WhatsApp solicitando información personal. ”Es muy importante recordar a todos los ciudadanos que desde el Ministerio de Salud no contactamos por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona por ningún motivo. Queremos dejar en claro que la cartera sanitaria no pide datos personales, ni tampoco asignamos turnos para vacunación Covid o vacunación antigripal”, manifestó la directora nacional de Seguimiento de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Irene Roccia.

El phishing o la suplantación de identidad es una técnica que se usa para obtener información confidencial de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad digital de las personas. También se utilizan correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto falsos para obtener contraseñas y datos personales valiosos.

Entre los consejos para evitar estafas virtuales a través de WhatsApp, la cartera sanitaria recomendó:

- Activar la verificación en dos pasos: es un número de identificación personal (PIN) de 6 dígitos que sirve para proteger la cuenta.

- No mostrar la foto de perfil a personas desconocidas: así se evita que alguien tome una captura y se haga pasar por ese usuario.

- Cambiar la contraseña predeterminada de tu correo de voz para asegurar que nadie más tiene acceso.

- Buscar la tilde verde en las cuentas oficiales de WhatsApp, como la del chatbot Tina, que sirve para identificar las cuentas verificadas

