En un encuentro con sindicalistas y empresarios, Massa llamó al diálogo y habló del enojo de la sociedad con la clase política

Massa planteó la necesidad de hacer acuerdo de largo plazo, a diez o veinte años

Durante un encuentro con el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (OEI), el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, llamó a empresarios y sindicalistas un acuerdo de cuatro puntos y analizó el presente político, económico y social de la Argentina. En ese marco, el funcionario realizó algunos comentarios con un claro mensaje de desaprobación hacia el diputado y candidato a presidente, Javier Milei.

“Aparece obviamente la incertidumbre que puede generar el enojo contra la clase política que puede representar algún candidato. Mi pregunta es, ¿no será el tiempo también de que todos los actores políticos nos preguntemos qué hicimos mal para que emerja alguien de esas características? Y cuando digo actores, no digo actores de la dirigencia político partidaria, digo actores empresarios, digo actores sociales”, declaró Massa.

“No son extraterrestres que llegan a la Argentina y se sientan en los partidos políticos, son dirigentes que emergen de cada una de nuestras comunidades, ciudades, provincias, estados y en todo caso si no tenemos la dirigencia que queremos es porque aquellos que creen que tienen más capacidad de ocupar ese lugar, no ocupan ese lugar, no pelean por ese lugar y lo terminan ocupando otros con menos capacidades. Eso inexorablemente obliga a pensar que para cambiar las cosas hay que participar”, agregó el ministro.

Llamado al diálogo

En la reunión con empresarios y sindicalistas, Massa planteó que el país necesita la construcción de consensos y de mirada de largo plazo. “Si no entendemos que más allá de la pelea de los dirigentes políticos, económicos, sociales, empresarios y sindicales a la hora del debate público, en algunos temas tenemos que elegir un recorrido de desarrollo para los próximos 10 o 20 años, nos vamos a caer de la posibilidad de ser jugadores globales”, justificó.

Asimismo, Massa repasó algunos acontecimientos macroeconómicos de los últimos meses y defendió la política llevada adelante por su cartera. “Apareció otro nuevo actor en la economía que es la sequía. Sobre 43 millones de toneladas que Argentina pensaba exportar este año, con toda la suerte del mundo va a terminar exportando 24. En términos de volúmenes de exportaciones, la caída es aproximadamente 17,5 millones, con su consecuente impacto en las reservas, en los derechos de exportación no percibidos por el Estado”, apuntó.

“A esto se suma obviamente la idea o la sensación de que vuelve a aparecer la inestabilidad y nos obliga a nosotros a volver a tomar decisiones, en algún caso antipáticos, en otro caso audaces, en otro caso creativas, para tratar de compensar parte de los problemas que de alguna manera tenemos que enfrentar a lo largo de los próximos siete u ocho meses”, planteó el ministro, refiriéndose al tiempo que queda para el cambio de Gobierno.

No obstante, Sergio Massa aseguró que la idea de “faltante de dólares, está sobre exagerada”. El funcionario reconoció que existe un escenario desafiante para el segundo semestre, pero aseguró que es cierto que desde febrero hasta hoy se tomaron medidas que achican el eventual desequilibrio que puede representar la sequía.

A modo de ejemplo, el ministro de Economía mencionó la inminente puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. “Además, tomamos la decisión en el mes de febrero, cuando vimos que el impacto de la sequía ya iba a ser un poquito más alto del que inicialmente imaginamos, de adelantar las compras de GNL. Fueron 32 barcos que se compraron al valor de la salida del gas del invierno europeo, con lo cual no pagamos precios spot en el mes de junio o julio”, subrayó.

Más de 30 empresarios y referentes sindicales participaron del encuentro con el ministro de Economía.

“Para que ustedes tengan conciencia del impacto de eso, el Presupuesto Nacional preveía 3.8 billones de dólares en gasto de importación de energía para el invierno y finalmente el gasto del contrato que se licitó es de USD 1.9 billones”, insistió Massa.

“También tomamos la decisión de activar para comercio el swap chino. De abril al mes de agosto, hay 5 billones de dólares menos de pagos en dólares que se van a hacer a partir de la activación del swap en yuanes”, continuó.

Por otro lado, el ministro reveló que hay una tercera operación en marcha que involucra centralmente al sector automotriz y autopartista con otro tipo de moneda. “No voy a dar detalles hasta que no lo tengamos cerrado, pero también de alguna manera despeja parte de la incertidumbre en materia de presión de reservas para lograr ese marco de estabilidad que necesitamos de cara al cierre del año”, declaró.

Durante su discurso en el encuentro con la OEI, Massa sostuvo que el sector energético será, junto con la minería y la agroindustria, el tercer jugador en la economía de escala de la Argentina en términos de peso del PBI. “Si Argentina tiene niveles de producción altos en estos sectores, el proceso de acumulación de reservas, aún con los niveles de endeudamiento que tiene la Argentina, están claramente garantizados a lo largo de los próximos años”, insistió.

Representación nacional, empresaria y sindical

Estuvieron presentes en el encuentro Sergio Massa, ministro de Economía; Luis Scasso, director de OEI Argentina, José Urtubey, director de Celulosa Argentina; Héctor Daer. secretario General CGT; Gerardo Martínez, secretario General de Uocra, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de PSA Groupe (Peugeot-Citroen Argentina); Gabriel Ernesto Rubinstein, secretario de Política Económica, Jorge Neme, secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal de Nación; José Ignacio De Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Juan Manuel Cheppi, secretario de Economía del Conocimiento de la Nación y Leonardo Madcur, jefe Asesores Mecon.

También participaron Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales; Alfredo Paseyr, director Ejecutivo Asociación Semilleros Argentinos; Fabián Xavier Castillo, presidente Fecoba y vicepresidente de CAME; Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros; Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; Pablo Peralta, vicepresidente de BST; Martín Cabrales, Vicepresidente Cabrales S.A. y Manuel Santos de Uribelarrea, co-fundador y presidente de MSU Energy S.A.

A ellos se sumaron Gastón García de la Mata, socio gerente de Sistemas HGC SRL y Tecno Confor SRL; Pablo Cattoni, director Asuntos Públicos Cono Sur de Sanofi; Sabrina Oniszczuk, coordinadora de Relaciones Institucionales Casafe; Gustavo Elías, presidente de la Unión Industrial Bahía Blanca; Jorge Brito, presidente de Banco Macro; Sebastián Eskenazi, presidente Banco San Juan; Pablo González, Presidente YPF; Néstor Alfredo Matías, subsecretario General de Luz y Fuerza; Gustavo Gandará, director Ejecutivo de la Fundación Uocra; Cristián Jerónimo, secretario General Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio; Jorge Sola, secretario General del Sindicato de Seguros; José Luis Lingeri, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias; Carlos Acuña, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio; Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar y Fate.

