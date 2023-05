Qué impacto tiene para la Argentina la suba de la tasa de interés que decidió la Reserva Federal de EEUU

Jerome Powell, el presidente de la Fed.

La Reserva Federal de los EEUU (Fed), resolvió este miércoles un moderado incremento de la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual o 25 puntos básicos, a un nuevo rango de 5%-5,25% anual, el más alto desde octubre de 2007. No obstante, esta suba de 0,25%, la misma proporción que en la reunión anterior del Comité, evidencia una moderación tras subir la tasa en medio punto en diciembre, y en 0,75% por cuatro reuniones consecutivas en 2022.

-Fortaleza de la actividad. Es sabido que un incremento del costo del dinero se traduce en un condicionante recesivo para la actividad económica, pues se endurece el crédito y se desincentiva la inversión. También perjudica al consumo, pues incrementa la conveniencia del ahorro antes que la demanda por bienes y servicios. Que la Fed haya decidido subir la tasa puede interpretarse como la señal de que la actividad económica en los EEUU sigue lo suficientemente firme como para no apartarse del objetivo de reducir la inflación sin resentir tanto al crecimiento. Habida cuenta del peso de los EEUU en la economía global, su crecimiento es determinante para sostener la demanda global de la que también depende la economía argentina.

En su comunicado, la Fed no garantizó que mantenga las tasas estables en su próxima reunión de junio y señaló que “la inflación sigue siendo alta”, pero consideró que el empleo sigue “creciendo a un ritmo robusto”. Hay que subrayar que la tasa de interés oficial de la Reserva Federal es prácticamente la misma que en vísperas de la desestabilizadora crisis financiera de hace 16 años, y se sitúa en el nivel que la mayoría de sus miembros estimaron en marzo que sería “suficientemente restrictivo” para que la inflación vuelva a su objetivo.

Actualmente el nivel de inflación en los EEUU sigue siendo más del doble del objetivo de la Fed

-¿Se acerca el fin del sendero alcista de tasas? La Fed podría estar sentando las bases para acercarse al final de su ciclo de aumento de tasas. En el comunicado de política monetaria que acompañó la decisión se eliminó la referencia a que el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés, aún “prevé que podría ser apropiado un endurecimiento adicional de la política monetaria con el fin de lograr una orientación de la política monetaria lo suficientemente restrictiva como para devolver la inflación al 2% con el tiempo”.

En su lugar, la Fed insertó una texto con más matices, que recuerda al lenguaje usado cuando detuvo las subidas de tasas en 2006, y que dice que “para determinar hasta qué punto puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política monetaria”, los funcionarios estudiarán cómo se comportan la economía, la inflación y los mercados financieros en las próximas semanas y meses.

La decisión unánime de la Fed elevó la tasa de interés de referencia a un día del banco central estadounidense al rango del 5% a 5,25%

-Distensión tras la crisis bancaria. Los agentes bursátiles de todo el mundo temieron en los últimos dos meses a la eventual irrupción de un nuevo “cisne negro”, debido a que la violenta salida de depósitos de algunos bancos, de los cuales el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse fueron la “punta del iceberg”, profundizó la inestabilidad financiera y revivió los fantasmas acerca de la posibilidad de una crisis sistémica como la que produjo la quiebra de Lehman Brothers en 2007.

Al no haberse apartado del sendero de suba de tasas, la Fed brindó una señal acerca de que la turbulencia en el sector financiero no tendría profundidad suficiente para producir una nueva crisis, con impacto asegurado para la Argentina de extenderse a los mercados internacionales. Basta recordar que por la crisis iniciada por el colapso de las hipotecas “sub prime” en los EEUU el PBI argentino se hundió un 5,9% en el año 2009.

Los riesgos en torno a las recientes quiebras de varios bancos estadounidenses y el enfrentamiento por el límite de la deuda entre los republicanos en el Congreso y el presidente demócrata Joe Biden se sumaron a la sensación de cautela de la Fed a la hora de intentar endurecer aún más las condiciones financieras.

La Fed podría hacer una pausa para dar tiempo a evaluar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias

“La restricción al crédito motivada por la crisis bancaria va a generar un tightening (”apretón” monetario) que no hace falta que tenga la mano directa de la Reserva Federal”, sintetizó Germán Fermo, head of research del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

-Expectativa por un rebote en los mercados. Las caídas bursátiles encabezadas por Wall Street tienden a golpear a la valuación de los activos emergentes aún con más fuerza, lo que se llama el “high beta” o alto riesgo de acciones y bonos de estas economías. Esta volatilidad se potencia para la Argentina y en caso de una recuperación para los mercados, el impulso podría ser beneficioso para los papeles locales que también cotizan en el exterior.

El analista técnico Ruben Ullúa explicó que “hemos visto en el mercado cierta debilidad, expectante con la decisión de la Fed, por más que ya se descontaba una nueva subida de la tasa de referencia. El mercado está expectante a los eventos que se están sucediendo con algunos bancos y eso genera cierta alerta si la Fed no empieza a mostrar algunas señales de que va a aminorar la marcha de la suba de las tasas de referencia e incluso a la posibilidad de que empiece a generar ajustes en la tasa”.

La Fed implementó la décima alza consecutiva de las tasas de referencia desde marzo de 2022

“El mercado se empieza a poner un poco nervioso, sin embargo, técnicamente, no hay grandes variaciones, independientemente de tantas idas y vueltas en todos estos eventos que se han ido sucediendo, y eso en alguna forma nos mantiene optimistas, porque cuando existe un mercado donde las noticias no son positivas y de repente nos encontramos con que el mercado reacciona un poco a las noticias, pero no termina acentuándose esa reacción como una tendencia, eso es favorable, porque de algún modo está diciendo que la fuerza vendedora no está apareciendo y eso termina siendo interesante para que luego el mercado pueda retomar el alza con mayor firmeza”, agregó Ullúa.

-Precios más sostenidos para las materias primas. La caída de las Bolsas globales llevó a la Reserva Federal de los EEUU a replantearse su plan de mantener el alto ritmo de alza de tasas de referencia. Esto puede traer consecuencias positivas en materia financiera para la Argentina en un corto plazo, pues una Fed menos agresiva -y tolerante a la actual inflación de 5% anual en los EEUU en marzo- habilitaría la liberación de fondos que podrían volcarse a acciones y bonos en Wall Street, para apuntalar los valores de mercado. Los títulos argentinos deberían captar parte de ese posible rebote de la renta fija y la variable, que también podría trasladarse a commodities que la Argentina exporta.

