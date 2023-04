Miami Sharks: el empresario más rico de Argentina y un grupo de socios compraron un equipo de rugby en EEUU

Nápoli, Galperin, Strazzolini y McFarlane, ayer en Miami

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, y el argentino más rico –según la revista Forbes con una fortuna personal de USD 4.900 millones– y un grupo de empresarios locales presentaron Miami Sharks, la franquicia de rugby que compraron y que competirá en la Major League Rugby (MLR), la liga estadounidense profesional de es deporte.

Los socios de Galperin en el equipo son Ronaldo Strazzolini, presidente de la compañía de servicios financieros Magna Capital, y Alejandro MacFarlane, dueño de Camuzzi Gas, y Martín Migoya, CEO y fundador de Globant. También participa, entre otros, Edgardo Defortuna, presidente del grupo inmobiliario Fortune International Group.

Entre los patrocinadores de equipo se encuentran Valo, Banco de Valores, una firma argentina especializada en banca y mercado de capitales, que preside Juan Nápoli; y la asesora financiera BlackToro Global Investments, donde participan Lucas y Luis Pescarmona.

Mientras la gente charlaba y bebía animada, el escenario se encendió para los discursos.

El equipo jugará en la Major Ligue Rugby (MLR), la liga estadounidense profesional de es deporte

“Estamos viendo en qué estadio vamos a jugar, es muy posible que sea en el estadio del Inter de Miami. Pagamos por la franquicia USD 7 millones”, le confirmó a este medio McFarlane. Queremos ganar el campeonato el año que viene”, se entusiasmó.

La presentación de la nueva franquicia se hizo en Faena Theater, en Miami Beach,con 300 invitados. Allí, además de a Galperin, McFarlane, Defortuna, Nápoli y Migoya, se vio a Martín Umaran, otro de los fundadores de Globant; Gastón Taratuta, de Aleph; Tomás Pierucci, de JPMorgan; Eduardo (h) y Tomás Costantini, Gabriel Ruíz, presidente de BlackToro, y varios de los polistas argentinos que juegan en Palm Beach, entre otros.

El equipo comenzará a jugar en la liga el año que viene y ya tiene DT y un primer jugador estrella: José Peliccena, ex entrenador de los Pumitas, y Tomás Cubelli, medio scrum de Los Pumas. Otro ex Puma, Juan Martín Hernández.

Los abonos para ver al equipo van desde una opción VIP –que incluía entrada para el evento de ayer, camiseta, abonos para 2 personas para 8 partidos y ”certificado como miembro fundador del equipo– por USD 2.500, hasta una entrada para 8 partidos, por 225 dólares.

Galperin y el rugby

Galperin es un fanático del rubgy. De chico era un nerd –así se definió en el libro Los nuevos reyes argentinos–,fanático de la informática y el ajedrez, hasta que cambio todo por la pelota ovalada y los scrums. El rugby pudo más.

“Por un lado, me hizo bien dejar un poco las ciencias duras, pero lamento haber dejado de programar. A veces me siento frustrado porque le pido a algún grupo de ingenieros que haga algo y cuando me dice que va tardar tres meses nunca sé si es verdad, o si eso mismo se podría hacer en tres semanas. Lamento haber dejado ese aspecto de lado, pero lo que aprendí compitiendo al rugby es muy valioso. Tan simple como saber ganar y perder, algo que muchos empresarios no saben hacer. Poder liderar equipos en una cancha es una cosa que me sirvió mucho para mi vida posterior, para conducir MercadoLibre. Igual, se pueden hacer las dos cosas”, destacó.

Hace algunos años también entrenó al equipo infantil de su hijo menor. El rugby es un tema de familia para los Galperin: Miguel, su segundo hermano y CEO de Sadesa, la curtiembre de la familia, jugó en la primera de Belgrano Athletic y en los Pumas.

