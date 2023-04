El premio al Auto Mundial del Año ya tiene sus ganadores con un claro dominador y un vehículo regional

Por su diseño y por su tecnología eléctrica, el Hyundai Ioniq 6 fue elegido como el Mejor Auto Mundial del año 2023

Cada año desde el lejano 1964, un jurado de especialista compuesto por periodistas de la industria automotriz europea, eligen el famoso Car of the Year o Auto del año como se lo conoce en los países de habla hispana. Dada la antigüedad del evento, el automóvil galardonado recibe el que probablemente sea el más prestigioso de los premios internacionales al que se pueda aspirar.

La condición para estar entre los seleccionados, es que los vehículos sean nuevos de hasta 12 meses desde su presentación oficial, y que hayan sido comercializados, sin importar su país de origen, en al menos cinco países europeos.

Justamente es esa la limitante del alcance del premio, especialmente en los últimos años, porque si hasta el surgimiento de la industria china, coreana e india solo quedaban excluidos los autos norteamericanos, ahora son muchos más los modelos que no alcanza a cubrir la famosa y tradicional elección.

Así fue como en 2003 surgió la inquietud de ampliar a todo el mundo una elección, que contemplara también los mercados emergentes también, y resultara ser mucho más representativa de la industria global. Se instauró en 2004, así que este año, en oportunidad del Salón del automóvil de Nueva York, se celebró su decimonovena ceremonia y premiación.

Las estatuillas de los premios World Car of the Year 2023 en el Salón del Automóvil de New York, entregados esta semana a los mejores en cada segmento

El criterio de la selección para el Auto Mundial del Año es que los vehículos deben producirse en volúmenes de al menos 10.000 unidades anuales, deben tener un precio por debajo del nivel de un automóvil de lujo en sus mercados principales, y deben estar “a la venta” en al menos dos mercados principales (China, Europa, India, Japón, Corea, América Latina, EE.UU.), y en al menos dos distintos continentes el 1 de enero del año anterior y el 30 de marzo del año en curso.

El jurado está conformado por 100 distinguidos periodistas automovilísticos internacionales que representan 32 países. El voto es secreto y no es una unidad por cada auto, sino una sumatoria de puntos asignados a distintos ítems. Pero además, hay otra condición que influye en el valor de cada voto, y es que el periodista haya podido hacer una prueba real del vehículo votado. Si esa es la condición, su puntaje tiene más valor que el de quienes no lo hayan probado.

Las categorías en que se separan los vehículos son: Mejor auto de lujo (World Luxury Car), Mejor auto deportivo (World Performance Car), Mejor auto urbano (World Urban Car), Mejor auto eléctrico (World Electric Vehicle) y Mejor diseño de automóvil (World Car Design). Todos los participantes, al igual que en cualquier ceremonia de premiación con categorías separadas, participan por ser el Mejor Auto Mundial (World Car of de Year). También todos los autos de las tres primeras categorías participan del auto con mejor diseño.

Y en 2023, las marcas coreanas se han llenado de galardones con un vehículo Hyundai y un KIA, que si bien son parte del mismo grupo, pudieron califican en distintas categorías, con un producto completamente diferente. También hay una mención especial al mejor auto urbano, que es un producto recientemente llegado al mercado latinoamericano y que cumple con el criterio de fabricarse en dos diferentes continentes. Se trata del Nuevo Citroën C3, producido en Brasil y también en India.

Ganador de dos premios por categoría y del máximo galardón, el Hyundai Ioniq 6 arrasó con la elección de 2023

Mejor Auto Mundial del año 2023 - Hyundai Ioniq 6

El Hyundai Ioniq 6 fue elegido de una lista inicial de treinta vehículos de todo el mundo, quedando entre los mejores junto al Bmw X1/iX1 y el Kia Niro. Los otros finalistas fueron el Alfa Romeo Tonale, BMW Serie 2 Coupé, Honda HR-V, Mazda CX-60, Mercedes-Bens Clase C, Nissan Ariya y el Nissan Z.

El KIA EV6 GT fue el ganador del auto deportivo mundial

Mejor Auto Mundial Deportivo – KIA EV6 GT

El KIA EV6 GT fue elegido de una lista inicial de ocho vehículos deportivos de todo el mundo. Llegó a la final quedando en el Top 3 junto a dos productos japoneses, el Nissan Z y Toyota GR Corolla. Entre los 5 mejores de la categoría quedaron en cuarto puesto el BMW M4 CSL y el Porsche 911 992 GT3 RS en quinta posición.

La categoría de mejor auto eléctrico fue el primer premio para el Hyundai Ioniq 6

Mejor Auto Mundial Eléctrico - Hyundai Ioniq 6

Este fue el primer premio que recibió el auto coreano lanzado en 2022, y que le aseguró participar del premio al Mejor Auto Mundial 2023. El Hyundai Ioniq 6 fue seleccionado junto a otros 21 vehículos eléctricos, y quedó en la final de los tres mejores junto al BMW i7 y el Lucid Air. En el cuarto puesto quedó el Génesis GV60 y en el quinto el KIA Niro EV.

Lucid Air, votado como el mejor auto de lujo mundial 2023

Mejor Auto Mundial de Lujo – Lucid Air

Este imponente producto norteamericano mostró una vez más el valor de estos premios, ya que no hubiera podido competir en el Car of the Year europeo. El Lucid Air ganó la votación sobre el BMW Serie 7 y el Génesis G90, quienes quedaron en los primeros tres lugares. Los otros dos modelos que quedaron en el Top 5 fueron dos productos de la misma marca: el Land Rover Range Rover y el Land Rover Range Rover Sport.

Producido únicamente en India y Brasil, el Nuevo Citroën C3 fue el más votado como auto urbano mundial

Mejor Auto Mundial urbano – Nuevo Citroën C3

Este galardón vuelve a poner de manifiesto la “justicia” de esta elección, puesto que tampoco es un producto nacido en Europa. El Nuevo Citroën C3 se comenzó a fabricar y comercializar en India e inmediatamente después en Brasil, y es una de las novedades que ha llegado al mercado argentino a fin de año pasado, siendo además el vehículo con mejor precio del mercado local actual. Entre los tres mejores estuvieron también el auto Chino Ora Funky Cat y el Volkswagen Nivus que también tenemos en nuestro país.

Finalmente, el Mejor Diseño de Auto Mundial 2023 quedó para el Hyundai Ioniq 6. Fue su segundo galardón, y es un justo premio a la audacia de un diseño que sale de lo común. Ganar el premio al auto eléctrico y al auto con mejor diseño, mostraban que el Hyundai Ioniq 6 tenía grandes chances de quedarse con el premio mayor, lo que se confirmó en la última votación del evento. El Land Rover Range Rover y el Lucid Air fueron los otros dos modelos que quedaron en el podio de los mejor diseñados del año.

