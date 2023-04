YPF rebotó 5% en la semana y se recuperó de la baja tras el fallo adverso en la Justicia de EEUU

El logo de YPF, frente a la sede de la Bolsa de Nueva York.

La semana financiera “corta” por el feriado de Pascuas dejó una carta ganadora que, en cierto modo, resultó sorpresiva. La recuperación del 5% en dólares para las acciones de YPF, luego de un duro fallo contra la Argentina por la reestatización de acciones de la petrolera durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

El pasado 31 de marzo, una jueza de Nueva York condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51% de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la petrolera.

Sin embargo, en el primer tramo de abril el ADR de la compañía petrolera que se negocia en Wall Street avanzó un 4,6%, hasta los USD 11,47 y fue el papel argentino que más rebotó, detrás de Vista Energy (+5,1%). En tanto, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la acción de YPF ganó un 3,8% semanal en pesos, solo superado por Aluar (+11,1%) y ByMA (+4,9%). De esta forma, YPF superó el precio que exhibía antes de conocerse el fallo, en los USD 11,43 al cierre del jueves 30 de marzo.

¿A qué se debe la mejora?

1) La “letra chica” del fallo. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, halló responsable al Estado argentino pero no a la propia YPF, que también había sido demandada en este juicio. Por lo tanto, el costo indemnizatorio de la sentencia, que aún puede recurrirse en instancias superiores, no recaería sobre las cuentas de la propia compañía y por ese motivo no afectó demasiado en la cotización de acciones y Obligaciones Negociables en el mercado secundario.

“El Tribunal determina que los demandantes han demostrado que no hay duda en cuanto al primer elemento de su reclamación por incumplimiento de contrato, que existe un contrato que los demandantes tienen derecho a hacer cumplir, contra la República”, indicó el fallo.

El desarrollo de Vaca Muerta es una de las cartas fuertes de la petrolera.

Por su parte, fuentes de YPF consultadas por EFE señalaron que la sentencia es “positiva” para la petrolera porque la jueza reconoce que la compañía no tuvo responsabilidad y no es garante del Estado argentino, por lo que sus “activos están fuera de riesgo”.

2) Alza del petróleo. Peso a que la sentencia abre las puertas a un pago de hasta USD 20.000 millones a los demandantes, los agentes del mercado priorizaron a la suba del petróleo como fundamento para sostener la cotización de las acciones de YPF. La evolución de este indicador será, por lo tanto, el que habrá que seguir en los próximos meses para evaluar la conveniencia de invertir en los títulos de la compañía.

El barril del crudo ligero de Texas ganó 6,4% esta semana, a USD 80,50 para los contratos con entrega en mayo, y fue el principal impulsor de las ganancias de las petroleras en general e YPF en particular.

El alza del petróleo dio sostén a las acciones del sector energía.

3) Fundamentos propios. Las acciones de YPF sostienen en 2023 un alza muy importante, de 25,4% en dólares, solo superada por Vista Energy (+44%); Mercado Libre (+45,2%) y Ternium (+28,6%). Además, es la acción más ganadora en el “mundo pesos” del panel líder de la Bolsa de Buenos Aires, con un 47,1% en lo que va del año, a 4.615,10 pesos.

Esta mejora se justifica en los positivos resultados corporativos de la empresa, tal como reflejó su último balance anual presentado el 9 de marzo. Durante 2022 la rentabilidad de YPF alcanzó casi USD 5.000 millones, un 27% por encima al año anterior, “configurándose como el tercero más alto de la historia de la compañía”, según aseguró un comunicado de la compañía distribuido este jueves. Adicionalmente, la firma registró una ganancia neta récord de más de USD 2.200 millones o 290.264 millones de pesos.

La empresa de capitales mixtos logró aumentar su nivel de producción de hidrocarburos en 7,2% -la marca de crecimiento orgánico más alta de los últimos 25 años- gracias a la explotación de su producción en Vaca Muerta (+45% anual). La recuperación de los niveles de producción y de los precios de los combustibles en el surtidor permitió que las ganancia operativa de YPF en 2022 se ubicaran como la tercera más grande en sus 100 años de historia. Asimismo, la empresa fue capaz de reducir su nivel de endeudamiento neto por tercer año consecutivo para alcanzar a USD 6.000 millones a fin de este año.

El 10 de marzo YPF presentó un ambicioso plan estratégico en Wall Street.

Además, con motivo de celebrar el 30 aniversario de su salida a cotización en Wall Street, los directivos de la compañía dieron una conferencia en Nueva York el 10 de marzo donde dieron a conocer su plan estratégico: YPF anunció que espera aumentar su producción de petróleo en 8% y su producción de gas en 3% este año, y para ello invertirá aproximadamente USD 5.000 millones con la mayor parte del presupuesto destinado a la producción de crudo no convencional en Vaca Muerta.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursatil, observa todavía una “continuidad alcista” para las acciones. “Fue antes la adelantada de la escalada con el Merval y lo es ahora mismo cuando la Bolsa se encarga de salvar los pesos de la inflación, de la devaluación y del arrebato del poder que dilapidó recursos y busca donde manotear nuevos”.

El revés del litigio en EEUU

El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital, una firma que financia litigios, impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades, que entraron en concurso judicial, antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen, conglomerado que tenía una participación accionarial del 25% en YPF al momento de la nacionalización y que no ha formado parte de esta demanda en Nueva York. Al caso se sumó en 2016 como demandante Eton Park, fondo estadounidense que tenía el 2,9% de YPF.

Los demandantes reclamaban en este juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof impulsaron una controvertida reestatización de la empresa.

Según consta en los estados financieros de 2022 de YPF, Burford y Eaton reclaman daños totales por 15.900 millones de dólares, compuestos por USD 8.400 millones en daños directos y 7.500 millones en reclamos accesorios e intereses calculados hasta el 24 de septiembre de 2021.

El Gobierno argentino, que tiene la posibilidad de apelar, aún no se pronunció sobre el fallo de la jueza Preska. Argentina e YPF argumentaron durante el proceso judicial que la ley aprobada por el Congreso en 2012 por el entonces gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) que declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51% de YPF, le impedía al Estado adquirir acciones adicionales. Además se objetó la legitimidad de la jurisdicción estadounidense para llevar adelante este caso.

Los demandantes se acogieron a las normas de protección a inversores imperantes en Nueva York dado que YPF cotiza sus acciones en esta plaza, además de Buenos Aires. Los querellantes solicitaban en este juicio una compensación millonaria por presuntos daños, pero la jueza no ha precisado en su fallo de este viernes el monto que debería pagar el Estado argentino.

¿Momento de invertir en bonos de YPF?

Desde octubre de 2022 a febrero 2023, los bonos en dólares de YPF generaron retornos en el rango del 19% al 48% en dólares. Sin embargo, en marzo los bonos retrocedieron 1% y 7% y volvieron a ofrecer rendimientos del orden del 15% anual para los bonos no garantizados y del 12% para el garantizado con vencimiento 2026. En momentos de alta inflación, volatilidad de los mercados y fuertes presiones devaluatorias en la plaza local, los rendimientos en moneda dura de las Obligaciones Negociables de YPF asoman como una alternativa conservadora y a la vez rentable en el mediano plazo.

El gigante petrolero presentó resultados el 9 de marzo, donde logró sellar un muy buen año financiero y comunicó su plan estratégico con oportunidades de crecimiento interesantes para el futuro. Entonces, ¿qué explica la reciente venta?

“Creemos que el principal factor que está detrás de la debilidad observada en los bonos de YPF es el deterioro de la situación macroeconómica argentina. Por un lado, los bonos de YPF siempre han tenido una mayor correlación con la performance de los bonos soberanos que el resto del universo corporativo y durante febrero y marzo, los bonos del Estado Nacional retrocedieron 16,9% en promedio. Este aspecto es super intuitivo”, explicó Lucas Caldi, Corporate Credit Team Leader de Portfolio Personal Invrsiones.

“El Estado Nacional y las Provincias productoras de hidrocarburos controlan el 51% de las acciones de YPF y, por lo tanto, tienen una mayor influencia en YPF que otras empresas 100% privadas. Además, la preocupante pérdida de reservas por parte del BCRA durante el primer trimestre del año por casi 3 mil millones de dólares vuelve a generar cuestionamientos sobre la necesidad de endurecer el cepo cambiario actual”. añadió Lucas Caldi.

Seguir leyendo: