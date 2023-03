El BCRA vendió USD 47 millones en el mercado y acumula un saldo negativo de USD 248 millones en marzo

El monto operado en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista cayó cerca de USD 170 millones (-43%) respecto del miércoles, a USD 225,9 millones y el BCRA terminó su intervención con ventas por 47,5 millones de dólares.

El BCRA anota en marzo ventas netas por USD 248 millones en el MULC y viene de ventas en febrero por USD 890 millones, un récord histórico para el segundo mes del año, debido a las menores liquidaciones del agro por la sequía. En el transcurso de 2023 el saldo negativo del Central en el MULC alcanza los 1.329 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas cayeron el miércoles USD 54 millones y finalizaron en 38.266 millones de dólares.

“Continúan las negociaciones entre el Gobierno y el FMI sobre los alcances del cambio de metas de acumulación de reservas. En el Ministerio de Economía esperan tener cerrado el acuerdo con el staff técnico del organismo esta semana”, puntualizaron los analistas de Research for Traders.

“Está en discusión aún, además de las nuevas metas anuales y trimestrales de acopio de divisas en el BCRA, si existiría y cómo funcionaría un mecanismo automático de reajuste de acuerdo al ritmo de exportaciones. Es que la cuestión es en el Fondo creen que las ventas externas pueden, tras el impacto pleno de la sequía en esta primera parte del año, repuntar durante el segundo trimestre durante los meses de cosecha gruesa”, agregaron desde Research for Traders.

Ante la extensión de la sequía, que perjudica a la campaña agrícola, la Bolsa de Cereales estimó una retracción de las exportaciones del orden de los USD 18.300 millones (un 20,7% del total exportado en 2022) ante el escenario de caída de 37% del Producto Bruto Agropecuario.

“Da la sensación de que ya estamos en ese punto. En este sentido, el shock- se volvió tan significativo que la disminución -o desaparición´ del superávit comercial de 2022 de USD 6.923 millones no será suficiente. Consecuentemente, es esperable, ceteris paribus, un endurecimiento del ‘cepo’ que recorte por lo menos unos USD 11.000 millones de importaciones”, subrayó Portfolio Personal Inversiones en un reporte.

El economista Miguel Kiguel, director de Econviews, afirmó que “lo de las reservas es algo muy complicado. Si el Gobierno se queda sin reservas, no tiene a dónde ir a buscar más dólares. Esa es la mayor amenaza y se vuelve más difícil por una sequía que es la mayor en 20 años, peor que la de 2018, cuando Mauricio Macri tuvo que devaluar”.

“Las reservas son hoy las mismas que cuando Sergio Massa asumió como ministro, son un problema continuo. ¿Qué pasa si nos quedamos sin reservas? Mi sensación es que todavía tendremos muchos tipos de cambio y que no va a haber una devaluación; lo que vamos a tener son muchos tipos de cambio: un dólar soja 3 que va a ser 67 pesos mayor al actual, puede haber otro dólar para el turismo, donde se pierden USD 500 millones por mes, se habla ahora del dólar Malbec… Pero no van a devaluar el oficial; van a continuar creando tipos de cambio y mandarán turismo, importación y exportaciones: es una devaluación de hecho, pero no la van a llamar así para preservar la narrativa”, expresó Kiguel.

