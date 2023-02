El precio de la ropa: después de la suba anual de 120%, cómo es el acuerdo que firmarán las marcas con el Gobierno hasta junio

El ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el presidente de la Cámara de Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, durante la firma del primer acuerdo, en septiembre pasado

Tras el feriado largo, la Secretaría de Comercio comenzó a activar este miércoles la firma del acuerdo de precios con el sector de indumentaria con el objetivo de moderar la inflación en el sector que más movimiento tuvo en el último año. De acuerdo con el registro de enero del Indec, la suba interanual de los valores de la indumentaria y el calzado treparon al 120 por ciento.

El precio de la ropa: el Gobierno negocia un freno en marzo, pero la industria advierte que subirá por el cambio de temporada El sector está discutiendo con la Secretaría de Comercio los detalles del acuerdo, que será hasta junio. Los productos de invierno que no son continuos llegarán a las vidrieras con fuertes aumentos VER NOTA

La apuesta de este año es lograr una desaceleración y que la suba en el año llegue, por lo menos al 90 por ciento, afirman en la industria.

De todos modos, el Gobierno sostendrá un acuerdo de precios con las empresas de indumentaria hasta junio, que consistirá en una suba del 15% de todos los productos (sobre el precio fijado el 1° de diciembre) y un sendero de actualizaciones de 3,2% mensuales, como firmó con muchos otros rubros. El convenio no especifica acerca de qué productos entrarán en el compromiso, pero lo cierto es que funcionará para los continuos, es decir, los que se venden todo el año. Por la sencilla razón de que la nueva colección está compuesta justamente por prendas nuevas, de otoño-invierno, que no existían en los meses de verano y que, por ende, saldrán a las vidrieras con un valor de mercado.

De acuerdo con el registro de enero del Indec, la suba interanual de los valores de la indumentaria y el calzado treparon al 120 por ciento

En el sector adelantaron que buscarán que las subas interanuales vayan convergiendo a la zona del 90%, un objetivo cumplible, ya que la demanda comenzó a frenarse en los últimos meses, coinciden las fuentes. De todos modos, algunos empresarios aún se resisten a subir ese porcentaje respecto del año pasado, ya que los costos se incrementaron entre 105% y 120%, según datos de la Cámara de la indumentaria (CIAI).

La ropa y el calzado subieron en enero 2,3% y para febrero se espera un número similar, pero marzo podría dar un salto de 10% mensual

Respecto del acuerdo, Comercio comenzó a enviar el modelo de convenio a las empresas y a pedirles, a las firmas que se adhieran, que vayan cargando los listados de todos los productos con sus respectivos precios en un link creado por la Secretaría. De esta manera, el Gobierno tiene forma luego de hacer los respectivos controles.

Reintegros por compras en carnicerías: el Gobierno reglamentó el procedimiento para acceder al beneficio La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece la devolución del 10% del monto, el cual no podrá superar la suma de $2.000 por beneficio y mes calendario VER NOTA

“Algunas se adherirán y otras no. Hay mucho problema con los productos continuos. Los costos han aumentado mucho más que eso, las telas importadas, los lavaderos, entre otros costos. El salario del sector nuestro aumentó 137% en 2022. Las marcas de hombre o las que tienen licencias internacionales tienen muchos artículos continuos. No es fácil”, se sinceró una fuente de la industria, quien al mismo tiempo admitió que tampoco es sencillo no adherirse por la necesidad de que se sostenga el programa de financiamiento Ahora 12 y de que se les aprueben los permisos de importación (SIRAs). De todos modos, “está todo bastante frenado, sale muy poco”, coinciden en varios sectores.

El acuerdo consistirá en una suba del 15% de todos los productos y un sendero de actualizaciones de 3,2% mensuales

El Gobierno sabe que el acuerdo que está por firmar con el sector no tendrá casi impacto en el IPC. No sólo los productos continuos representan un porcentaje bajo en promedio, sino que además sólo incluye a algunas marcas de ropa, muchas de las cuales tienen locales en los shoppings. Las zonas de Avellaneda, Flores, Once y mercados como La Salada, por ejemplo, se dejan de lado -tampoco sería viable sumarlos-, por lo que el impacto será casi mínimo.

Sin estacionalidad: qué dice el informe que contradice el argumento del Gobierno sobre la suba de la inflación de enero Se trata de un nuevo índice que mide la Universidad Di Tella que replicó la metodología del Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos VER NOTA

En 2022, la suba de indumentaria y calzado trepó 10,7% en marzo, y otro porcentaje similar sumó en abril; y para marzo de este año se espera un aumento de igual magnitud, a pesar de que durante el verano el rubro se movió bastante por debajo del índice general de precios del Indec. De acuerdo con el último dato del IPC, subió apenas 2,3% respecto de febrero, pero la variación interanual fue de 120,6 por ciento.

Seguir leyendo: