Déficit récord para autopartes: aumentó un 28% y cerró en más de USD 8.700 millones

El déficit comercial del sector autopartes creció un 28% en comparación con el año 2021

La balanza comercial del sector de autopartes tuvo un déficit récord de USD 8.766 millones durante el año 2022, el más alto en los últimos 20 años, de acuerdo a un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac). Por su parte, las exportaciones aumentaron un 11,6% y cerraron el año pasado en USD 1.522 millones.

EEUU reconoció avances de México para recuperar la Categoría 1 en seguridad área La degradación a Categoría 2 por parte de la FAA ha impedido a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos VER NOTA

El déficit comercial del sector creció un 28% en comparación con el año 2021. “Cabe destacar que este desequilibrio resultó récord para el período 2002-2022, incluso comparando con el año 2011 donde se alcanzó la producción histórica máxima de vehículos”, señaló el informe de la Afac.

“Hay causas muy profundas que tienen como resultado este déficit, con fuerte dependencia de los componentes importados aunque luego más del 60% de los automóviles producidos localmente se exportan. Argentina perdió ofertas de productos y al mismo tiempo los vehículos empiezan a requerir nuevas tecnologías”, explicó a Infobae Juan Cantarella, gerente General de Afac.

La mayor parte de las autopartes importadas se destinan a la producción de autos, aunque también un porcentaje menor va a mercado de reposición -consumidores y talleres mecánicos que compran repuestos- y para la maquinaría agrícola. En la producción, hoy se estima que para una pickup los componentes locales llegan al 40% y para automóviles entre 25% y 30 por ciento.

Se estima que en 2022 dos tercios de las importaciones del sector fueron realizadas por las terminales automotrices

“La Argentina perdió oferta de productos. En los últimos 10 a 12 años cerraron 50 autopartistas. Ya no se fabrican localmente cinturones de seguridad, airbag y sistemas de frenos. En la medida en que no se generen condiciones para que se invierta en esos sectores no se podrá achicar sustancialmente este déficit. Hace falta un shock pro-inversión”, agregó Cantarella.

“Además, los vehículos empiezan a requerir nuevas tecnologías que no se fabrican en el país. Hay una incongruencia porque los aranceles para la importación de autopartes son bajos, de 5% a 6% en promedio porque muchos tienen arancel 0. Pero a la hora de decidir fabricar, los bienes de capital tiene aranceles que son de 14%, 25% hasta 35%. Hace falta un proceso de inversiones muy fuente, de cinco años con incentivos muy marcados”, precisó el gerente de Afac.

Desde la asociación, destacaron que la eliminación de los derechos de exportación para exportaciones incrementales fue una buena medida, pero solicitaron que -por las altas exigencias de competitividad en los mercados internacionales- que el impuesto a las exportaciones sea eliminado en su totalidad. Otra medida de gran impacto, según indicaron, es lograr la sistematización del Régimen de Reposición de Stocks, sobre todo para la mejora de la competitividad de las pymes autopartistas.

Según los datos del informe, las importaciones de autopartes se incrementaron un 25,3%, alcanzando los USD 10.288 millones en el año 2022. Entre las causas se encuentran los aumentos de costos de los últimos años en los principales insumos que inciden en el precio de las autopartes importadas.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de USD 2.318 millones (importaciones por USD 3.318 millones y exportaciones por USD 1.001 millones), el Bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de USD 1.786 millones (USD 1.921 millones de importaciones y USD 135 millones de exportaciones), Tailandia, cuyo déficit ascendió a USD 1.328 millones (importaciones por USD 1.329 millones y exportaciones por USD 375.688), China, con USD 1.107 millones de saldo deficitario (importaciones por USD 1.110 millones y exportaciones por USD 2,3 millones) y Estados Unidos, acumulando un déficit de USD 494 millones (USD 595 millones de importaciones y USD 101 millones de exportaciones).

Los principales rubros comercializados fueron Transmisiones (déficit de USD 1.799 millones, USD 2.282 millones de importaciones y USD 483 millones en exportaciones) y Componentes de motor (déficit de USD 1.404 millones, USD 1.689 millones de importaciones y USD 284 millones de exportaciones).

Seguir leyendo: