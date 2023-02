Advierten que el Gobierno porteño adelantó su dato de inflación para “marcarle la cancha al Indec”

Adrián Escandar 162

El director del director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Hernán Letcher sostuvo que “llama la atención que en un año electoral se les ocurra adelantar la información de inflación”, al tiempo que consideró que “probablemente es para que se discuta más tiempo el tema inflacionario en las tapas de los diarios”, y para “marcarle la cancha al Indec”.

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se disparó al 7,3% en enero según Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), en un indicador anticipado. La cifra es la más alta desde julio pasado, cuando tocó el 7,7% en un solo mes, e impulsó a la variación interanual al 99,4%; mientras que en diciembre de 2022. En diciembre, había marcado 5,8 por ciento. El Indec dará a conocer el martes de la semana que viene su dato de inflación del primer mes del año.

Tras el dato de inflación porteña, Letcher aseguró que en la medición de enero hubo un impacto “de la suba en los servicios públicos y en parte desde el lado de alimentos y bebidas, algún efecto del aumento en la hacienda” y dijo que en la canasta que mide el Gobierno porteño el ítem de servicios públicos tiene un peso particular.

“Están intentando instalar un escenario de índole político que tienda a mostrar el desbarajuste del tema precios peor del que tenemos. Y pretender instalar, si el dato de Indec fuera menor, que no es confiable” (Hernán Letcher)

“Una suspicacia: el dato lo publicó CABA pero no es la medicion habitual. De repente en 2023 se les ocurrió hacer un adelanto de inflación”, mencionó el director de CEPA. “Uno no puede ser concluyente, y no estamos diciendo que no suben los precios, sino que en un año electoral se les ocurra adelantar la información para que discutas más tiempo el dato en la tapa de los diarios, (lo hacen) para marcarle la cancha al Indec”, disparó el dirigente kirchnerista.

“Si el Indec publica (un IPC de enero) 5%, ¿qué van a decir? Que el Indec miente. Están intentando instalar un escenario de índole político que tienda a mostrar el desbarajuste del tema precios peor del que tenemos. Y pretender instalar, si el dato de Indec fuera menor, que no es confiable”, continuó Letcher.

La situación que viven los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires es diferente a la del resto del país ya que, por ejemplo, los gastos relacionados a la vivienda como el alquiler y las expensas, agua, electricidad y gas inciden en un 17,3% del total del índice, un poco por encima de los alimentos que lo hacen con el 17,13%; mientras tanto, los alimentos representan un 35% en las regiones del NOA y NEA, y los gastos de vivienda entre un 7% y un 8 por ciento.

La situación es similar en cuanto al transporte, mientras que en la Ciudad representa el 11,4% del índice, en el NEA representa el 8,41%; lo mismo para con la Salud que pondera un 8,7% en CABA contra el 5,26% que pondera en el NOA.

Aún sin el IPC a nivel nacional del INDEC del mes de enero, que se publicará el 14 de febrero, se espera que con la suba de precios de la carne y otros alimentos el índice nacional supere al porteño, es decir que la inflación del país se ubicaría por encima del 7,3 por ciento registrado en CABA.

