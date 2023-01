Foro de Davos: aumentó el pesimismo de los empresarios argentinos por la alta inflación y el futuro de sus empresas

La encuesta de PWC para el Foro de Davos refleja mayor pesimismo de los CEOs Reuters

Los CEOs argentinos se manifestaron más preocupados que el año pasado por la alta inflación y el futuro de sus empresas.

En una encuesta de PWC preparada para el Foro de Davos que comenzó hoy, “solo el 30% de los encuestados argentinos expresó optimismo para los próximos 12 meses (10 puntos menos que el año pasado), en tanto que un 42% manifestó expectativas positivas para los próximos tres años (16 puntos menos que en 2022)”.

Los ejecutivos creen que los problemas macro afectarán a sus firmas: “Siete de cada 10 empresarios argentinos consideran que su organización “padecerá una alta o extrema exposición a la inflación durante los próximos meses y el 56% señaló que este riesgo continuará durante los próximos 5 años”, más allá del cambio de gobierno a fin de este año.

Por otra parte, en esta encuesta global, un 40% de los CEOs a nivel mundial “cree que su organización no será económicamente viable dentro de 10 años a menos que se transforme y en Argentina, el 35% comparte esa preocupación y apuesta por inversiones en tecnología y capacitación del personal para revertir la tendencia”.

La “26° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC”, que se basó en la opinión de más de 4.400 ejecutivos de 105 países y territorios en octubre y noviembre de 2022, señaló que el 73% de los encuestados cree que “el crecimiento económico global disminuirá durante los próximos doce meses”, en sintonía con los pronósticos de bancos y analistas.

Los ejes de preocupación de los ejecutivos PWC

Esta conclusión “es el registro más pesimista que se ha expresado en cuanto al crecimiento económico global desde que se formuló esta pregunta por primera vez hace 12 años y representa una baja importante en las visiones optimistas de 2021 y 2022, cuando el 76% y 77%, respectivamente, pensaba que la economía iba a crecer de manera significativa”, indicó el informe.

Al respecto, Bob Moritz, presidente global de PwC, señaló “Una economía volátil, inflación elevada durante décadas y conflictos geopolíticos, contribuyeron a generar en los CEOs un nivel de pesimismo que no se veía en más de una década”.

Por esta razón, afirmó, “en todo el mundo están reevaluando sus modelos operativos y recortando costos. Aun así, a pesar de esas presiones, continúan ubicando a las personas en el lugar más importante, ya que buscan retener los talentos tras la ‘gran renuncia’”.

“El mundo cambia a una gran velocidad, y los riesgos que enfrentan las organizaciones, la gente y el planeta no harán más que aumentar. Si las empresas quieren sobrevivir no sólo unos pocos años sino prosperar, deberán buscar un delicado equilibrio entre el doble imperativo de mitigar los riesgos a corto plazo y las demandas operativas y los resultados a largo plazo, ya que las organizaciones que no se transformen, no serán viables”, aclaró.

Más pesimismo en Argentina

El informe indica que “en Argentina, el porcentaje de encuestados que sostiene la percepción negativa sobre la economía internacional es del 51%, opinión que recrudece cuando el sondeo indaga por la evolución a corto plazo de la economía nacional: el 63% cree que empeorará”. Se trata del número más alto en la región, en contraposición con el menor pesimismo en Brasil (27%) y Uruguay (21%).

“La sensación respecto de la evolución de la economía, ya sea global o doméstica, se traslada a la esfera organizacional a través de una disminución en la confianza sobre las perspectivas de crecimiento de los ingresos. En nuestro país, las respuestas más optimistas bajaron en 10 puntos en comparación al año pasado, ubicándose en 30 por ciento”. “Este mismo nivel de confianza se dio tan solo en el 14% de los encuestados al preguntar por los próximos tres años, 16 puntos menos respecto al año pasado”, advirtió PWC.

“En nuestro país, más de la mitad de los ejecutivos locales considera que el contexto macroeconómico empeorará en 2023, en línea con la tendencia mundial. La tercera parte no cree que su compañía sea económicamente viable en 10 años, lo que obligará a replantear sus modelos de negocio”, indicó el informe.

Qué tan confiado está acerca de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de su empresa en el transcurso de los próximos 12 meses? PWC

A raíz de este escenario, “alrededor del 75% de los entrevistados en el país planea invertir en tecnología durante los próximos meses, el 44% ya completó una estrategia basada en datos para mitigar riesgos climáticos y la tercera parte está colaborando con otras organizaciones de su sector para crear valor comercial y con organismos no gubernamentales para crear valor social”.

Búsqueda de equilibrio

En este contexto, Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Argentina, explicó: “El gran desafío que tendremos los CEOs argentinos en esta etapa será encontrar un equilibrio en las acciones que permita, por un lado, resolver las necesidades inmediatas de las empresas atravesadas por una coyuntura local por demás exigente, a la vez que deberemos planificar estratégicamente los negocios de modo de poder incluir las grandes tendencias globales que nos afectan”.

“No es uno u otro aspecto, los desafíos son a la vez urgentes y estructurales y armonizarlos en decisiones inteligentes exige lo mejor de cada uno”, afirmó.

Como se mencionó, “siete de cada diez empresarios argentinos consideran que su organización padecerá una alta o extrema exposición a la inflación durante los próximos meses y el 56% señaló que este riesgo continuará durante los próximos cinco años”.

Crece la preocupación por la inflación Reuters

Además, “la mitad de los ejecutivos locales expresó preocupación por la exposición a la volatilidad macroeconómica, tanto a corto como largo plazo”.

Cabe aclarar que a nivel global la inflación y la volatilidad macroeconómica también encabezan las principales amenazas, pero la proporción de respuestas que anticipan un alto impacto en las organizaciones es considerablemente menor que a nivel local.

Este año, según PWC, “el porcentaje de ejecutivos argentinos que considera la exposición de sus organizaciones a otras amenazas (fuera de la inflación y la volatilidad económica), tuvo un incremento, siendo los riesgos informáticos una importante preocupación señalada por el 16% para el corto plazo y por el 32% de cara a los próximos cinco años”.

“Con la economía en el tope de las preocupaciones, los CEOs están buscando el equilibrio entre la supervivencia inmediata de las organizaciones y la reinvención del negocio para el mediano y largo plazo”, se aclaró.

En base a estos riesgos, “las organizaciones están evaluando una serie de acciones a corto plazo. En línea con sus pares globales y regionales, la mayoría de los empresarios argentinos ya está implementando o considera implementar en los próximos meses una reducción de costos operativos (93%), aumentar los precios de productos y servicios (84%), diversificar productos y servicios (72%) y buscar proveedores alternativos (70%)”.

La encuesta de PWC para Davos Reuters

“La mayoría no prevé interrumpir contrataciones (63%), ni reducir la fuerza laboral (75%), ni disminuir la remuneración (86%)”, se aclaró.

Al respecto, Mignone indicó: “Vemos en los CEOs argentinos una vocación especial por enfrentar estos desafíos protegiendo las fuentes de empleo generadas. Estas decisiones muestran un destacable empeño de los empresarios por extremar las opciones que garanticen, en la medida de lo posible, sostener el empleo y la trayectoria profesional de los colaboradores”.

Por otra parte, la encuesta dejó entrever que los CEOs “están asimilando el impacto a largo plazo de grandes tendencias globales, como el cambio climático, disrupción tecnológica, cambios demográficos y la inestabilidad social, para reconfigurar el entorno empresarial, con los costos económicos asociados”.

Al respecto, “el 35% de los encuestados en Argentina reconoció que sus organizaciones no serán económicamente viables en 10 años, proporción que coincide con las respuestas regionales y que a nivel global asciende al 39 por ciento”.

Así, “la mayoría de las inversiones planificadas para el 2023 se orientan a la tecnología y, en sintonía con sus pares de la región y del mundo, el 77% de los empresarios argentinos anticipó la automatización de procesos y sistemas y el 74% la implementación de procesos de innovación avanzada, como inteligencia artificial o sistemas en la nube. Asimismo, la incorporación de este tipo de tecnología trae aparejada una capacitación de las personas para su adecuado aprovechamiento”. En particular, el 65% de los consultados en el país también invertirá en la capacitación de su fuerza laboral.

Cambio climático y ayuda social

En cuanto a los riesgos climáticos la encuesta sostiene que “los CEOs argentinos pasaron a la acción: el 12% de los directores ejecutivos consultados en el país enfatizó su preocupación por el impacto a corto plazo de los riesgos climáticos (14% a nivel global), (lo que incluye, por ejemplo, cumplir con una nueva regulación o la desvalorización de activos y el incremento de pasivos de seguros)”.

Por esta razón, “el 44% de los empresarios argentinos ideó una estrategia basada en datos para reducir las emisiones y mitigar los riesgos climáticos, superando en 21 puntos lo reportado por sus pares de la región y del mundo”.

Arrancó Davos AP

Ante este panorama, Martín Barbafina, socio de PwC Argentina a cargo del área de Marketing y Comunicaciones, explicó: “Los empresarios argentinos son conscientes de los riesgos climáticos y están tomando medidas para enfrentarlos, a partir de la implementación de medidas de mitigación de la huella de carbono de sus actividades”.

“La respuesta argentina marca una auspiciosa tendencia, tanto por la relevancia de apostar por una estrategia de descarbonización basada en datos, como por haberla completado (aunque algunas organizaciones todavía no hayan generado resultados medibles o no los reporten públicamente), cuando en la encuesta anterior más de la mitad de los empresarios del país reconocían no tener la capacidad para medir sus emisiones ni contar con un enfoque definido para la descarbonización”, indicó.

Al respecto, “el 39% de los CEOs argentinos también ha implementado otras iniciativas para reducir emisiones (que no necesariamente se enmarcan en una estrategia o se basan en datos) y el 37% ha innovado en productos y procesos ecológicos, y en ambos casos superando en más de diez puntos las respuestas del exterior”.

Por otra parte, el 35% de los empresarios argentinos afirma que colabora “intensamente con su sector industrial para crear nuevas fuentes de valor, tales como innovar en la producción o bien explorar nuevos mercados, cuando a nivel global prefieren hacerlo directamente con competidores consolidados (26%) y a nivel regional, con emprendedores o startups (24%)”.

Además, para la creación de valor social los encuestados en el país (30%) expresaron que se enfocan en colaborar “con organizaciones no gubernamentales, en tanto que, una proporción significativamente menor de ejecutivos a nivel global (18%), trabaja con gobiernos nacionales o locales y los encuestados en la región se reparten entre la articulación con su sector industrial y el trabajo con ONG, con el 19% de las respuestas en cada caso”. En particular, se interesan en áreas como educación (79%), desarrollo sostenible (66%) y diversidad, equidad e inclusión (53%).

Aunque Brasil y Estados Unidos se mantienen como los mercados más valorados por la tercera parte de los encuestados en la Argentina, con una disminución de 16 y 12 puntos respecto de la edición anterior, respectivamente.

“No obstante, la reducción más significativa de esta edición se registró en las expectativas respecto de China, que fue elegida por el 12% de los empresarios nacionales, lo que representa 24 puntos menos que el año pasado y equipara su valoración con Chile, México y Alemania”, en base a la previsión generalizada de que el gigante asiático se desacelerará bastante este año.

