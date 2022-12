Último día para la compra de viajes y turismo al exterior: 8 recomendaciones para quienes lo hagan

Las compras posteriores al día de hoy recibirán la devolución de percepciones de la AFIP recién en 2024

Hoy, 31 de diciembre de 2022, es el último día para realizar compra de viajes y turismo al exterior y poder computar las percepciones impositivas del 45 y 25% que hace el fisco argentino en las declaraciones juradas (DDJJ) de este año y/o pedir la devolución durante 2023.

Estimando una inflación mensual promedio del 7%, aunque en noviembre fue menor y la de diciembre también lo sería, y si una persona puede utilizar las percepciones en las DDJJ de 2022, a presentar en junio de 2023 o pedir la devolución de éstas y los procedimientos están en regla para que apruebe el trámite dentro de los plazos que se tomó la AFIP en los últimos años, “puede ser conveniente pagar con pesos en lugar de hacerlo con dólares”, dijo a Infobae el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Es así, explicó el experto, porque lo que se recuperaría por percepciones sería mayor al valor adicional que se estaría pagando por cada dólar al realizar la cancelación en pesos.

Costos y trámites

“Si las percepciones son un costo porque no podés utilizarlas o si podés tener problemas en la tramitación de las solicitudes de devolución ante la AFIP entonces no es necesario que realices la compra hoy, podrás hacerla más adelante y pagar con dólares o pesos de acuerdo con la evolución los diferentes tipos de cambio a considerar”, dijo Domínguez, apuntando a los diferentes tipos de cambio a considerar, y que se detallan en el cuadro de abajo.

Recomendaciones

En ese sentido, el tributarista aconseja a quienes vayan a realizar las compras hoy, por el tema de las percepciones, tener en cuenta las siguientes recomendaciones para optimizar la decisión:

1-Las compras de pasajes con destino al exterior a compañías localizadas en Argentina se pueden pagar con tarjeta de débito, de compra y prepaga, como así también con tarjeta de crédito ya que las facturarán directamente en pesos. También se pueden pagar por transferencia bancaria, “pero tenés que asegurarte que la acreditación se realice y el pasaje sea emitido hoy”, enfatizó Domínguez. Y si pagás en efectivo, recordó, “te aplicarán una percepción adicional del 5 por ciento”.

2-Lo anterior vale también para las compras de servicios de turismo en el exterior y la compra de pasajes con destino al exterior realizadas, en ambos casos, a través de Agencias de Turismo situadas en Argentina.

PAIS no generoso

3-A las compras de pasajes con destino al exterior y de servicios de turismo en el exterior a través de una web perteneciente a una empresa que no está en la Argentina, aun cuando se muestren los valores en pesos, se les aplica el Impuesto PAIS y las percepciones del 45% y, si corresponde, del 25%, por lo que, subrayó Domínguez, “deberías pagar con tarjeta de débito o prepaga para que te practiquen hoy las percepciones”. En cambio, prosiguió, “si pagás con tarjeta de crédito, las percepciones van a ser practicadas cuando pagues el saldo del resumen en 2023 y podrán ser computadas recién en 2024 o solicitar la devolución en ese año”.

4-Si alguien compra pasajes con destino al exterior debe tener en cuenta que puede ser conveniente comprarlos a compañías que están en Argentina, pues el Impuesto PAIS y las percepciones se calculan sólo sobre la tarifa. Lo mismo aplica si los compras a través de una Agencia de Turismo ubicada en el país. “En cambio, “si compras los pasajes a través de una web del exterior, el Impuesto PAIS y las percepciones se calcularán sobre el total del ticket -incluyendo impuestos y tasas- y el costo puede ser mayor”, advirtió Domínguez. Pero si aún así esta última opción es mejor, agregó, “recordá pagar con tarjeta de débito o prepaga para que las percepciones se practiquen con fecha de hoy”.

ARCHIVO - La estricta revisión de cumplimiento de los requisitos de ingreso a Estados Unidos hace aconsejable llegar con tiempo al aeropuerto para emprender un viaje a ese país. Foto: Bodo Marks/dpa

5-Si vas a comprar pasajes vía terrestre con destino a países limítrofes (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay), no hay apuro en realizar la operación debido a que no se aplica el Impuesto PAIS ni por percepciones.

6-Puede suceder que intentes pagar con tarjeta de débito o prepaga y no puedas hacerlo ya sea por límites de compra, porque hay portales que no aceptan ese tipo de forma de pago o por problemas de autorizaciones, entre otros que puedan ocurrir.

Con sello de inconstitucional

7-En los casos comentados y donde se puede pagar con tarjeta de crédito, debe tenerse en cuenta la aplicación del impuesto de sellos sobre el total de los consumos, que –por caso- en la Ciudad de Buenos Aires es del 1,2 por ciento. Según Domínguez, se trata de un impuesto inconstitucional debido a que no se cumplen los requisitos que establece la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales Nº 23.548 para aplicarlo.

8-Si los consumos con tarjetas en dólares pagados en pesos no superan los USD 300 mensuales, no cabe la percepción fiscal del 25% pero si lol consumo superan ese valor, sí cabe. Al respecto, Domínguez señaló que todavía no está implementada una consolidación de los consumos en todo el sistema financiero y de las Fintech. “Por ejemplo, si realizás compras con diferentes tarjetas emitidas por diferentes bancos por montos menores a USD 300 mensuales en cada una, no te aplicarían la percepción del 25 por ciento”, apuntó. Pero no es una jugada del todo seguro porque, “podrían aplicarlas en el futuro si se instrumenta la consolidación”, dijo Domínguez. Algo a tener en cuenta que si alguien viaja con su pareja y puede dividir los consumos entre los dos para que sean menores a los USD 300 mensuales en cabeza de cada uno, no corresponde el 25% adicional. Se trata, dijo el tributarista, de una alternativa legal que no puede ser cuestionada.

Por último, Domínguez dijo que los tips y recomendaciones deben analizarse en el contexto particular de cada persona.

