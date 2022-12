El feriado redujo las operaciones y por un día se vivió euforia en las acciones y bonos de la deuda

Operadores de Wall Street (EFE/Justin Lane/Archivo)

Fue una rueda breve y no representativa. No fueron pocos los que acoplaron los buenos resultados de las acciones al mundial de fútbol.

Los volúmenes operados en el escaso tiempo de acción de los mercados por el feriado, pusieron todo en orden.

La Bolsa negoció $730 millones, la tercera parte de una rueda normal, pero el S&P Merval el índice de las acciones líderes, subió 1,98% en pesos y 2,03% en dólares.

Los ADR’s -certificados de acciones que negocian en las Bolsas de Nueva York- operaron tan solo USD 591 millones. La memoria tiene que viajar muchos años en el tiempo para recordar que los ADRs hayan negociado menos que las acciones. De todas maneras, lograron alzas importantes en Banco Francés (+8,9%), Galicia (+7,7%) e YPF (+6,8%).

En la plaza cambiaria también fueron pocos los negocios. El MEP se encargó de alcanzar los valores del libre porque ahora se disputan los mismos clientes: el turismo receptivo.

Por eso la cotización libre aumentó $1 a $326 para no quedar sin abastecimiento de los turistas que con tarjeta consiguen que el MEP, que subió $4,12 (+1,3%), les cotice la divisa a 325,01 pesos. Lo que no puede evitar el MEP es que haya turistas que eligen el libre porque comprando con billetes al contado consiguen mejores precios porque no pagan comisiones por la compra con tarjeta y el comerciante recibe el cash en el momento.

De todas manera, el turismo es una masa ínfima de negocios en el MEP. Las grandes manos que no pueden operar en negro van hacia ese dólar que negocia diez veces más que el paralelo.

El contado con liquidación está a merced del GD30D que es uno de los bonos más buscados para cuando a fin de año llegue el vencimiento de bienes personales, quedar exento del impuesto, además de hacer excelentes ganancias con un bono que acumula desde mediados de octubre casi 40% de ganancias.

Por eso, el contado con liquidación y cerró a 330 pesos. Cabe aclarar que una parte de la suba, el GD30D se lo debe al Banco Central que los compra en dólares para controlar los precios de los dólares alternativos. Sus intervenciones son siempre sobre el final de la rueda.

“Hay que ver que los dólares operaron sin referencia porque a las 12 se cerraron los bancos y no tuvieron las referencias de los mercados de futuro ni de las acciones. Fue un mercado acotado, pero con novedades porque por primera vez desde la implantación del dólar soja el Banco Central salió con saldo vendedor. Se desprendió de USD 31 millones, pero USD 9 millones se los había aportado la soja así que el saldo vendedor neto fue de 40 millones. A pesar de que fue una rueda anormal, las alarmas siguen sonado. La proyección indica que no llegarían a recaudar los USD 3 mil millones que les pide el FMI para incrementar reservas. No me sorprendería ver en el futuro algún tipo de medidas adicionales”, señaló Salvador Vitelli, analista financiero y especialista en agronegocios.

Sobre la suba de los bonos de la deuda externa que ayer hicieron bajar 23 unidades el riesgo país que mide el EMBI y lo colocaron en 2.124 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio pasado, el analista financiero Esteban Monte lo atribuyó a la suba de títulos como el Global 2038.

“Las expectativas de la semana están puestas en si las subas de bonos y acciones podrán sostenerse ya que el Mundial en nada cambió las expectativas económicas y la amenaza de un desmadre cambiario está latente porque el Banco Central no detiene la emisión monetaria para la recompra de Bonos CER en el mercado secundario, lo que garantiza más combustible para la demanda de dólares financieros y la demanda de bonos en dólares que está justificada por contexto externo más favorable para los mercados emergentes”, destacó.

Hoy los mercados volverán a la normalidad y a enfrentar el fantasma de la emisión de dinero. Pero esta vez estarán presentes todos los jugadores y los ahorristas con sus aguinaldos cobrados que pueden hacer presión sobre el dólar libre.

