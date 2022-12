Aunque los alquileres siguen aumentando, en qué barrios porteños están los departamentos más baratos

Larrea y Viamonte en el barrio de Balvanera, allí se encuentran departamentos de 2 ambientes por menos de $60.000 mensuales

Los precios de alquileres subieron más del 88% interanual en casi todos los tipos de departamentos y zonas de Buenos Aires. Aunque las valuaciones acompañan el ritmo inflacionario acumulado hay lugares en donde se registraron menos alzas durante el último mes y es donde se encuentran las viviendas más económicas para alquilar.

Cuesta conseguir departamentos porque hay escasez de oferta desde que entró en vigencia la polémica Ley de Alquileres y sólo en Buenos Aires se estima que hay 6.000 en locación (de los cuales más del 60% están en dólares), pero aun en varios barrios porteños es posible encontrar cotizaciones de dos ambientes por menos de $65.000 por mes.

Según Reporte Inmobiliario, los barrios más económicos para alquilar un departamento de dos ambientes son los siguientes, con su valores promedios mensuales:

Barracas: 55.000 pesos.

Once: 56.200 pesos.

San Cristóbal: 58.000 pesos.

Floresta: 60.000 pesos.

Monte Castro: 62.500 pesos.

Liniers y Flores: 63.000 pesos.

Almagro y Balvanera: 65.000 pesos.

Fuente: Reporte Inmobiliario. El valor promedio actual de los departamentos de 2 ambientes es de $67.750 mensuales

“También se encuentran alquileres mas económicos en las partes sur y oeste de CABA, por ejemplo en barrios como La Boca, Monte Castro, Floresta, Constitución, Lugano, entre otros. A veces si las expensas son altas, por arriba de los $15.000 mensuales el valor del alquiler tiende a bajar, y si las expensas oscilan entre $5.000 y $7.000 mensuales, las cotizaciones se elevan un poco, ”, detalló a Infobae Luciana Magán, una inmobiliaria de la zona sur porteña.

Opciones en 3 ambientes

La cotización promedio de 3 ambientes en noviembre último promedia de $89.500 mensuales.

Se tratan de los departamentos más buscados y donde hay una gran escasez, sólo se calculan 800 como parte de la oferta, y gran parte de ellos superan los USD 1.500 por mes, imposibles de costear para el bolsillo de un asalariado en pesos de nuestro país.

Fuente: Reporte Inmobiliario

Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), comentó a Infobae que hay mucha preocupación. “Cada vez hay menos oferta para mostrar, hay lista de espera en las inmobiliarias y de no haber cambios puede agotarse lo poco que hay entre el mes que viene y febrero donde vencen muchos contratos y sabemos que los propietarios no quieren volver a ofrecer sus inmuebles hasta no tener más certidumbre sobre lo que viene”.

Los de tres ambientes más económicos se encuentran en los siguientes barrios, siempre con precios promedio:

Congreso: 75.000 pesos.

Floresta: 80.000 pesos.

Saavedra: 80.000 pesos.

Liniers: 82.500 pesos.

Parque Patricios: 82.500 pesos.

Flores: 85.000 pesos.

San Nicolás: 85.000 pesos.

Balvanera: 85.000 pesos.

Qué hace la demanda si no encuentra

Las familias que deben alquilar hoy un departamento CABA muchas veces deben hacer malabares, si no pueden afrontar el alto costo de un departamento de tres ambientes o más (desde $75.000 hasta $160.000 según la ubicación y prestaciones del inmueble), deben mudarse hacia la zona sur o zona oeste del Gran Buenos Aires, donde según Zonaprop los alquileres parten desde $82.132 por mes en unidades de tres ambientes y 70 metros cuadrados en promedio.

Magán añadió que hay otras ciudades en provincia de Buenos Aires en la que podrán pagar menos por el mismo tipo de vivienda, “las expensas también serán más económicas, pero a su presupuesto deberán sumar el gasto de transporte para llegar hasta su trabajo”.

Desde el segmento informan que hay casos en que los hijos, ya adultos, regresan a vivir con sus padres y recurren a la opción de compartir gastos para de ese modo no tener que afrontar elevados valores de alquiler mensuales.

Subas anuales y oferta 0

Desde marzo de 2022 hasta noviembre la cotización media de un monoambiente en CABA aumentó el 90,3%, según Reporte Inmobiliario, y los dos ambientes el 78,29%, mientras las unidades de 3 y 4 ambientes se incrementaron en torno del 60% en 8 meses, registrando una suba del 58,93% y del 60% respectivamente.

Avenida Medrano y Guarda Vieja, en el barrio de Almagro, allí hay departamentos de 3 ambientes en alquiler que rozan los $75.000 mensuales

Hay temor en el sector que en los próximos meses se agote por completo la oferta de alquileres tradicionales y que sólo queden en el mercado departamentos que se ofrecen en el segmento temporario y en dólares.

José Rozados, de Reporte Inmobiliario, dijo a Infobae que “es muy probable que de no estimularse y brindarle mayor seguridad a la oferta cada vez esta sea mas escasa”.

Cuesta conseguir viviendas a precios a la medida de los ingresos de los trabajadores argentinos que tienen bolsillos erosionados por la inflación y otros aumentos que mes a mes van quitando posibilidad de ahorro.

Sobre cómo habría que hacer para empujar la oferta, Rozados, concluyó: “A esta altura cómo mínima acción habría que reformar la Ley de Alquileres asegurando mayor previsibilidad y actualizaciones menores al año. Con inflación del 100% anual es insostenible mantener un precio congelado 12 meses sin que se perjudique el que sostiene una vivienda que suele destinar para alquilar”.

