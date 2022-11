Martín Polo, de Cohen: “Soltarle la mano al tipo de cambio oficial generaría mayor inestabilidad”

"Probablemente tengamos caída del PBI en el último trimestre y seguramente tengamos un incremento en la pobreza que estimo que terminará el año arriba del 40% de la población"

A pocas semanas de cumplirse el tercer año de la presidencia de Alberto Fernández, y ya prácticamente superados los efectos negativos que generó en la macroeconomía, se advierten con mayor claridad las crecientes fragilidades que persisten en la economía real, muy asociadas a las limitaciones vigentes para generar divisas a través del comercio exterior y del flujo de capitales, las cuales no sólo comenzaron a manifestarse en el agotamiento de la capacidad de sostener el ritmo de actividad productiva y comercial, sino también en la sangría de reservas en el Banco Central y consecuente “despertar” de los tipos de cambios financieros.

Martín Polo, economista, Estratega en Jefe de Cohen Aliados Financieros, con amplia experiencia en el análisis económico y financiero local e internacional analizó en una entrevista con Infobae ese cuadro y brindó sus expectativas para el corto plazo, con el aporte de gráficos que fundamentan sus reflexiones.

— El ministro Sergio Massa cumplió 100 días de gestión en Economía ¿Cuál es su balance?

— Es temprano para hablar de un balance de la gestión. Entiendo que la misión principal del ministro es la evitar un salto discreto del tipo de cambio y tratar de contener los demás desequilibrios. El desafío es grande y el tiempo será testigo. Soltarle le mano al tipo de cambio oficial generaría mayor inestabilidad, por eso apunta a contender los daños de los desequilibrios que viene arrastrando la economía. Fue más sincero a la hora de plantear que la dinámica que venía marcando el mercado cambiario era insostenible y no tuvo dudas en implementar un tipo de cambio diferencial, mucho más competitivo para el complejo sojero que le permitió lograr una fortísima liquidación de divisas, recuperar USD 5.000 millones a las reservas internacionales y aumentar la recaudación. Hubo cierto control de gasto y menor asistencia del BCRA, aunque esto es más transitorio que permanente. Con esto compró tiempo, pero sin medidas de fondo, los efectos se irán licuando con el tiempo.

“Hubo cierto control de gasto y menor asistencia del BCRA, aunque esto es más transitorio que permanente”

Pero si tenemos que hablar de resultados, en los últimos casi cuatro meses tuvimos una brecha cambiaria estable, un tipo de cambio oficial que aceleró su marcha, tasas de interés más elevadas y con un nuevo escalón de la inflación. La actividad previsiblemente perdió dinamismo, probablemente tengamos caída del PBI en el último trimestre y seguramente tengamos un incremento en la pobreza que estimo que terminará el año arriba del 40% de la población.

Fuente: Cohen Aliados Financieros

— ¿En esos 100 días, qué rol cumplió el Banco Central

— El BCRA aceleró el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial (aunque ya lo venía subiendo desde principios de año), reforzó el control de cambios y subió las tasas de interés. Creo que el mayor logro fue la de emparejar la carrera nominal entre las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación. Se puede apreciar mayor coordinación respecto a la gestión anterior entre el BCRA y el Ministerio de Economía. En este esquema de política económica –bastante común en nuestro país- el BCRA queda supeditado a la política del gobierno central, lo cual le quita grados de libertad.

Fuente: Cohen Aliados Financieros

— Los controles de precios siempre fracasaron ¿Ahora puede ser diferente?

— Los controles de precios no son una política para bajar la inflación, cuanto mucho es un paliativo para el consumo de algunos productos. Bajar la inflación requiere de un plan y que tenga credibilidad y consistencia. Con esto le digo que, si el gobierno apunta a bajar la inflación con esta política, creo que no va a tener resultados positivos. Argentina ya cruzó un nuevo escalón inflacionario más alto, sin anclas nominales, altamente indexada y con paritarias cada vez mas cortas. Es difícil pensar que con un acuerdo con un puñado de productos podamos converger al 4% de inflación mensual. Ojalá lo logren, pero no es lo que tenemos en nuestro mapa de proyecciones.

— El Gobierno cree que una cuota de inflación es importada por la crisis de las materias primas derivada de la pandemia primero y de la invasión de Rusia a Ucrania después ¿Qué piensa?

— Es cierto que la inflación global este año pegó un salto, siendo la más alta desde principios de la década de los 80′. Si bien la invasión de Rusia a Ucrania les dio impulso a los precios energéticos, el problema inflacionario global es más amplio pues ya tuvimos inflación alta en 2021. Es parte de la herencia que dejó la pandemia en el que los gobiernos y bancos centrales hicieron una fuerte expansión monetaria y no actuaron cuando la economía ya se había recuperado y no necesitaba de dosis tan grandes de políticas monetarias. Eso es un dato que se puede ver y eso tuvo impacto en la Argentina.

"Argentina ya cruzó un nuevo escalón inflacionario más alto, sin anclas nominales, altamente indexada y con paritarias cada vez mas cortas"

Ahora bien, creo que es muy poco, es una mancha más: el problema inflacionario en nuestro país es mucho más amplio, mucho más local que importado. Deriva de la fuerte expansión monetaria que hizo el gobierno en los últimos dos años para financiar el creciente desequilibrio fiscal.

“La inflación comenzó a moderar en la mayoría de los países mientras que en Argentina se aceleró”

De hecho, cuando analizamos los últimos meses se puede apreciar cómo la inflación comenzó a moderar en la mayoría de los países mientras que en Argentina se aceleró, aun con ajustes pendientes de precios regulados.

Fuente: Cohen Aliados Financieros

— ¿El Banco Central puede mantener un ritmo de sangría de reservas propias de 50 a 100 millones dólares por día?

— Actualmente el BCRA cuenta con reservas netas por aproximadamente USD 5.000 millones, quizás un poco menos, por lo que perdió en los últimos días. Si el acuerdo con el FMI fuese estricto, diría que no tiene margen, pues las reservas netas deberían finalizar el año en USD 6.500 millones. Pero, visto lo ocurrido con las metas previas, estas son “flexibles”.

Creo que, de no moderar el ritmo de pérdida de reservas, la presión sobre el tipo de cambio oficial tendrá cada vez mayor. Es probable que tengamos más medidas “poco ortodoxas” para contenerla.

Fuente: Cohen Aliados Financieros

— ¿Cómo ve los números fiscales, hay progresos claros en las finanzas públicas?

— En los últimos meses se vieron ciertas mejoras en los números fiscales, pero se apoyaron en cuestiones que parecen más transitorias que permanentes. En otros términos: mejoró el presente a costa de deterioro futuro. Sin dudas, lo más importante fue el impacto que generó el dólar soja sobre la recaudación por retenciones y el adelanto por Impuesto a las Ganancias que le aportaron ingresos extras por casi un punto porcentual del PBI. El gasto cayó en términos reales, pero acá hay que tener en cuenta dos aspectos: se observa una demora en los pagos por subsidios, al tiempo que comparamos contra meses de 2021 muy expansivos -recordemos el “plan platita” para las elecciones de medio término-. Pero esta mejora se irá deteriorando debido a los nuevos gastos anunciados y a medida que aumente la presión política. Resumiendo, el punto, las últimas medidas generaron una mejora marginal en las finanzas públicas.

“De no moderar el ritmo de pérdida de reservas, la presión sobre el tipo de cambio oficial tendrá cada vez mayor”

— ¿Qué es lo que más le preocupa de la macroeconomía argentina?

— Por dónde empezar…Entre lo urgente, la dinámica inflacionaria que acelera de niveles muy elevados y como te comenté más arriba, será muy costosa de bajar. La precarización laboral alimenta a la pobreza: si miramos la evolución de los salarios no registrados son los que más rezagados quedan respecto a la inflación, al tiempo que es el empleo que más sube. Entre lo importante esta la dificultad que tiene la Argentina para ordenar sus cuentas públicas y la debilidad estructural para sostener un sendero de crecimiento estable y dejar de ser una economía altamente volátil. Eso se cobra en menor inversión y pérdida de productividad.

Fuente: Cohen Aliados Financieros

— ¿Los tipos de cambios múltiples se van a mantener hasta el cambio de gobierno, como ocurrió en 2015?

— Si la oferta de divisas no repunta, creo que lamentablemente sí. El objetivo de no devaluar en shock lleva al Gobierno a poner cada vez más tipos de cambio para disimular la depreciación del peso, aunque puede que con eso vaya logrando administrar la escasez de divisas. No es una buena noticia para una economía que necesita ordenarse y coordinar expectativas.

Fuente: Cohen Aliados Financieros

— ¿Y a la microeconomía cómo la ve?

— La microeconomía está mejor que la macroeconomía porque se adapta más rápido al contexto. La empresas saben mejor el terreno donde operan, lo que los lleva a tener un mejor manejo del negocio. Sin embargo, la elevada presión tributaria, regulaciones y la incertidumbre limitan los planes de inversión.

“La elevada presión tributaria, regulaciones y la incertidumbre limitan los planes de inversión de las empresas”

— ¿Las empresas ganan más en un escenario de incertidumbre? ¿Qué muestran los balances?

— Las empresas están desendeudadas y eso las ubica en una posición más fuerte ante el contexto de mayor volatilidad y suba de tasas de interés. No hay una situación homogénea entre los sectores: sin duda, empresas petroleras son las que mejores resultados presentan de la mano de la suba de precios internacionales y del muy buen desempeño que muestra la producción en Vaca Muerta. También es bueno el presente de empresas exportadoras, pero no es igual la situación para las que están reguladas. Las ventas vienen bien, pero la desaceleración y caída del nivel de actividad las va a golpear.

Fotos: Adrián Escandar

Seguir leyendo: