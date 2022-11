La fábrica de zapatillas Nike en la Argentina paró su producción por falta de insumos importados

Grupo Dass fabrica 14.000 pares de zapatillas por días para los licenciatarios de Nike y para sus marcas propias, Fila, Umbro y Asics

La planta industrial de Grupo Dass, la empresa que fabrica zapatillas Nike, Fila, Umbro y Asics, se vio obligada a frenar su producción debido a la falta de insumos importados, frenados por las restricciones cambiarias vigentes en la Argentina. El establecimiento, ubicado en Eldorado, Misiones, dejó de funcionar entre ayer y hoy, a la vez que ya había tenido otro parate de 48 horas la semana pasada.

La reanudación de la actividad, según confirmaron desde la empresa a Infobae, está sujeta a que se destrabe el acceso a los dólares y con él, la llegada de los insumos.

En la compañía explicaron que este año incrementaron la producción de la planta misionera en relación a 2021, por lo que también se elevó el pedido de dólares para importar insumos. El cupo de dólares disponible, siguiendo la normativa del Banco Central, no permitió comprar los insumos necesarios, provenientes en su mayoría desde Brasil.

La fábrica de Eldorado tiene capacidad para producir 14.000 pares de calzado diarios y en ella trabajan 587 personas, aunque en otros tiempos llegaron a trabajar 1.300 operarios. Grupo Dass posee la licencia de las marcas Fila, Umbro y Asics, a la vez que produce para la marca Nike. Posee otra planta industrial en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, donde fabrica para la marca Adidas, que sigue funcionando sin alteraciones.

La fábrica de Eldorado es la más grande del país dedicada al calzado

En agosto pasado, la empresa despidió a 100 de sus trabajadores argumentando que la falta de acceso a los insumos importados le impedía garantizar esos empleos. Posteriormente, retrotrajo la decisión y no hubo desvinculaciones.

Para asegurar la continuidad de esos puestos de trabajo, desde el Gobierno nacional hubo un compromiso de que se destrabarían los dólares suficientes para sostener el proceso de producción. De ese acuerdo también participó el gobierno de Misiones, dado que Dass es el principal empleador de Eldorado. Los retrasos en el cumplimiento de ese acuerdo provocaron que la planta entre en problemas.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), el delegado Darío Vera explicó que esperan “en los próximos días” lleguen los materiales para retomar las actividades. “Se descartan los despidos. Se está dialogando y hay buena disposición de las partes para que esto no suceda. Estamos con tranquilidad con eso. Sabemos que tanto las suelas como la parte sellada vienen de Brasil. El pago tiene que ser en dólares, y por la falta de éstos, no se puede tener”, indicó Vera, según el portal La Voz de Misiones.

Más allá de la afirmación del gremio, el antecedente de agosto despierta temores de que la empresa retome la agenda de despidos que manejó en agosto, en virtud de la incertidumbre que genera no saber cuándo van a poder disponer de los insumos necesarios.

El presidente Alberto Fernández visitó la planta de Grupo Dass en abril de 2021, cuando la empresa anunció una inversión de USD 25 millones y la incorporación de 200 nuevos operarios

Grupo Dass opera en la Argentina desde 2007 y lleva invertidos USD 160 millones, produciendo exclusivamente para el mercado local, tanto con sus 3 marcas propias como para marcas internacionales, como es el caso de Nike y Adidas. El presidente Alberto Fernández visitó la planta de Eldorado en abril de 2021, cuando la empresa anunció una inversión de USD 25 millones y la incorporación de 200 nuevos operarios.

“En Coronel Suárez no crecimos en relación al año pasado y no hubo problemas. En Eldorado invertimos, y más que duplicamos la producción y los empleos –pasamos de 7 líneas a 15– pero como el cupo es el mismo que el año pasado sí o sí, y no lo aumentan por la inversión, no podemos pagar los insumos productivos”, habían explicado en la compañía en agosto pasado. La situación vuelve a producirse por estos días.

“Siendo la fábrica de calzado más grande del país, confiamos que se trata de una medida reversible y que en el corto plazo contaremos con reglas claras que nos ayuden a destrabar la situación productiva de nuestro grupo para así evitar nuevas reestructuraciones en nuestra planta de producción en Eldorado, Misiones, o en Coronel Suárez”, habían explicado entonces en la empresa.

