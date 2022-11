Fuertes subas: cuánto cuesta alquilar departamentos de 2 y 3 ambientes en el Gran Buenos Aires

Alsina al 100, en el partido de Avellaneda, allí un dos ambientes promedia los $47.300 de alquiler por mes y los de 3 ambientes $56.665 por mes. Los valores en este radio del GBA son más bajos que el promedio general

El alquiler promedio de la oferta de departamentos usados estándar sin amenities de varios distritos relevados en el Gran Buenos Aires (GBA) detectó que para alquilar un departamento de 3 ambientes se necesitan más de $68.000, mientras que los departamentos de un dormitorio alcanzan casi los $54.000 mensuales.

Así lo estableció un análisis realizado por Reporte Inmobiliario que mide el valor promedio de la oferta de departamentos en alquiler sobre un conjunto de 13 municipios. Lo “extraño” es que los aumentos en algunas zonas del GBA no perforaron el valor del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se posicionó en el 83% interanual.

El incremento porcentual interanual arrojó un 75,6% y un 71,9% para los alquileres de los departamentos de 2 y 3 ambientes respectivamente.

Si bien la suba del promedio de las localidades relevadas se ubica por debajo del 83% del aumento general de precios, medido para el mismo período por el Indec, la tasa de incremento interanual aumentó en alrededor de 10 puntos porcentuales con respecto a la medición efectuada el trimestre anterior, cuando el alquiler de las unidades de 2 ambientes aumentaban en un 65,05% y los de tres ambientes en el 62,68 por ciento.

Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, dijo a Infobae que “los precios aumentaron por debajo de la inflación general, pero aun así subieron con mucha fuerza si los comparamos con un año atrás”.

Los departamentos de 2 ambientes son los que más subieron en un año, porque hay menos cantidad en el mercado inmobiliario.

“Los precios de los alquileres aumentaron por debajo de la inflación general, pero aun así subieron con mucha fuerza si los comparamos con un año atrás” (Gómez Picasso)

“El regreso de las clases presenciales donde muchos estudiantes universitarios volvieron a ocupar unidades de 2 ambientes y los solos o parejas sin hijos son los que hicieron achicar la oferta de esta clase de tipologías que tienen un dormitorio. Al menos en zona sur, es lo que ocurrió”, dijo a Infobae Joaquín Cabezas, experto de esta franja del GBA que opera entre Quilmes y Bernal.

En Avellaneda los de 2 ambientes oscilan en $47.300 al mes en promedio entre precios mínimos y máximos solicitados para alquilar. En Quilmes, es de $52.265 por mes en promedio (ver gráfico de todas las zonas).

El número de casos relevados varía según la escala de la localidad y se halla predeterminado estadísticamente como una muestra representativa del universo de la oferta histórica. En todos los casos se verifica que el departamento sea usado, integre un edificio de propiedad horizontal con ascensor de calidad estándar, en estado de mantenimiento medio, sin cochera y que el edificio no cuente con amenities. Se chequean las superficies cubiertas y de balcón. Se trata que las unidades estén ubicadas en el piso ubicado en la altura media del edificio (que sean desde 2 en adelante).

El Norte, siempre el más caro

En tres ambientes, la zona norte del GBA, como es habitual, lidera las cotizaciones y en los municipios relevados la delantera la llevan San Isidro y Vicente López, donde el promedio supera los $76.200 mensuales (ver gráfico).

La zona oeste es la más “barata”, siendo Morón el que tiene el promedio del alquiler más alto con un promedio de $63.625 mensuales.

En un contexto de alta inflación y fuerte incertidumbre la escasa oferta existente no hace más que replicar e intentar reflejar el fenómeno de aumento general de precios por la que transita la economía.

La Avenida del Libertador que conecta los partidos de Vicente López y San Isidro, dos de los municipios más caros para alquilar en el conurbano

Sobre cómo se sale de esta situación, Gómez Picasso señaló que “derogando la Ley de Alquileres. Con el sistema anterior tendríamos la misma problemática pero mas suavizada. Hay que generar más oferta de viviendas nuevas. La población crece mas rápido que la construcción de unidades y esto se da porque no hay incentivos para los constructores y se desalienta la inversión privada”.

Todo el mercado reclama que los contratos vuelvan a ser por dos años y qué se pueda pactar el periodo de actualización entre las partes. Con inflación de cerca del 100% y actualizando cada 12 meses el propietario pierde gran parte de los ingresos. El alquiler es hoy de los únicos servicios que se actualizan cada 12 meses, sostienen los especialistas.

“De no modificarse la normativa, se podría ir hacia el camino de oferta cero, si no cambia nada todo empeorará y es cuestión de meses para que no haya unidades en alquiler”, concluyó Gómez Picasso.

