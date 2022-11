La negociadora del FMI con la Argentina será la nueva cara visible del organismo que lidera Georgieva

Adiós a Gerry Rice EFE/Michael Spilotro

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, nombrará a la economista Julie Kozack, que ahora dirige las negociaciones de la entidad con Ucrania, como portavoz, se informó el miércoles.

El FMI afirmó que el ajuste en Argentina es necesario para apuntalar la estabilidad y contener la inflación Así lo indicó hoy el organismo en un documento en el que sostuvo que la vulnerabilidad interna, la incertidumbre en torno a las políticas y el empeoramiento del entorno agravaron las perspectivas del país VER NOTA

Kozack, doctora en economía por la Universidad de Columbia, también supervisó las negociaciones del FMI con Argentina durante los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández, al negociar el acuerdo firmado en marzo pasado con el ministro Martín Guzmán, con quien construyó una relación de confianza. Meses atrás se anunció su “pase” como subdirectora del Departamento de Europa de la entidad.

La economista sucederá a Gerry Rice, que guió las comunicaciones del FMI durante las crisis mundiales, desde el colapso financiero de 2007-2009 hasta la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania.

Club de París: arrancó la negociación y el Gobierno busca bajar la tasa para pagar los USD 2.000 millones pendientes El director del Indec Marco Lavagna, que actúa como asesor en la relación con organismos internacionales, lidera la misión que comenzó hoy en la capital francesa. Sergio Massa prepara el desembarco en noviembre para la firma VER NOTA

“La carrera estelar de Julie en el Fondo durante más de dos décadas refleja no sólo su prestigio como economista de primera categoría y líder institucional, incluso como jefa de misión y principal de misión y negociadora principal en países en crisis de alto perfil, sino también su excepcional capacidad de comunicación”. dijo Georgieva.

“Julie es conocida por su pensamiento estratégico y sus ideas innovadoras, así como su capacidad para crear consenso y relaciones. También es una gestora experimentada que trabaja en colaboración, y siempre tiene en mente a la institución y a nuestros países miembros. Creo que estas habilidades beneficiarán al al Fondo y, en general, a nuestros miembros. Con sus muchos años de experiencia de primera mano y su conocimiento de las políticas y de primera mano y el conocimiento de las políticas y programas del Fondo -algunos en circunstancias muy difíciles-, Julie se ha ganado el máximo respeto de sus colegas e interlocutores externos, de sus colegas e interlocutores externos por su enfoque orientado a las soluciones y su buen juicio, así como su estilo de gestión de personas”, señaló Georgieva.

Kozack con Massa cuando negociaba el programa argentino Reuters

“Yo he tenido tenido la oportunidad de trabajar estrechamente con Julie y me he beneficiado mucho de su de sus consejos estratégicos y de su asesoramiento, incluso en algunas cuestiones complejas de comunicación”.

Pasado, presente y futuro que se parecen demasiado El común denominador es la alta inflación, y la ausencia de políticas que promuevan una estabilidad duradera VER NOTA

Kozack también ha trabajado en los Departamentos de Estudios y de Estrategia y Examen de Políticas del Fondo. Ha sido jefa de misión para Alemania, Islandia (durante el periodo del programa de crisis de crisis), Lituania y Polonia, y jefa adjunta de misión para Rusia; además, “ha estado muy en la labor de supervisión multilateral, especialmente en el compromiso del G20 y el G7 en el momento de la crisis financiera mundial”, señaló el Fondo.

Según el FMI, “Kozack también aprovechó su experiencia en liderazgo y comunicación en su puesto de tres años como Directora de la Oficina Regional de Singapur de tres años como Directora del Instituto Regional de Formación de Singapur. “Aquí también demostró su capacidad de gestión y liderazgo, dirigiendo un instituto independiente alejado de la de la sede con una mezcla de personal de la sede, local y experto”, dijo la Sra. Georgieva.

“Allí supervisó la formación y el desarrollo de capacidades en la región de Asia-Pacífico y trabajó intensamente para ampliar la comprensión del Fondo, a través de talleres y otros foros de formación con los parlamentarios de la región a través de talleres y otros foros de formación, así como de compromisos con el público y la prensa”, concluyó.

Seguir leyendo: