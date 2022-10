Enojo de un actor porque a su Tesla se le rompió la llave electrónica y no funcionó durante 24 horas

Glenn Howerton, actor de "It’s Always Sunny in Philadelphia” (Gettyimages)

El actor estrella de las series “It’s Always Sunny in Philadelphia” y de “A.P. Bio”, Glenn Howerton, relató su frustrante experiencia debido a que su Tesla quedó atrapado en un garage durante más de 24 horas.

Según Business Insider, Howerton le relató en su podcast a sus compañeros en “The Always Sunny Podcast” que se quedó fuera de su Tesla el viernes por la noche después de que se rompiera el llavero. “El actor dijo que tampoco pudo conectarse a la red WiFi en la planta baja de un aparcamiento de Los Ángeles para utilizar la aplicación del fabricante de coches eléctricos para acceder al vehículo, un sistema de seguridad contra los problemas con el llavero”.

Al respecto, “en su página web, Tesla dice para su Model X que su teléfono y su vehículo deben estar conectados activamente al servicio celular para permitir que la aplicación móvil se comunique con su vehículo”.

“Tesla recomienda tener siempre una llave física funcional disponible si se estaciona en un área con servicio celular limitado o ausente, como un estacionamiento interior”, indica el sitio digital de la empresa que conduce Elon Musk.

El CEO de Tesla, Elon Musk, presenta un modelo X del vehículo REUTERS/Stephen Lam/File Photo/File Photo

Cabe recordar que “Tesla introdujo por primera vez su sistema de entrada sin llave en 2017 y otros fabricantes de automóviles han seguido su ejemplo, utilizando la tecnología Bluetooth para permitir la entrada sin llave, pero, a diferencia de otros fabricantes de automóviles, Tesla no suministra a los conductores una llave tradicional que se pueda insertar en el vehículo”.

“Los modelos más nuevos de Tesla no requieren conectividad a Internet para utilizar la aplicación para abrir y arrancar el coche. Los vehículos más nuevos también vienen con tarjetas llave. En los últimos años, Tesla también ha empezado a suministrar a los conductores tarjetas de llave de reserva que pueden utilizarse para entrar en el coche y arrancarlo”, aclaró el artículo.

“No está claro hasta qué punto el problema fue un error del usuario y no un problema real del Tesla. Howerton señaló que no descubrió hasta el día siguiente que podía desbloquear el coche poniendo el llavero en una zona designada del vehículo”, indicó el artículo.

“Esto me hizo enojar”, dijo Howerton, que ya ha bromeado en el pasado en el podcast sobre su fuerte respuesta a las situaciones frustrantes, señalando que hubo un punto en la prueba en el que todo lo que podía hacer era gritar. “Cada paso del camino a lo largo de este viaje, cada cosa que podía salir mal salió mal”, confesó.

Por esta razón, según BI, “Howerton dijo que se vio obligado a dejar el coche en el garage durante la noche después de que la sustitución de la batería de la llave no solucionara el problema”. “A la mañana siguiente, tras estudiar el problema, pudo entrar en el coche colocando la llave en una zona designada del vehículo, pero Howerton dijo que seguía sin poder arrancar el coche porque el llavero tenía dificultades para hablar con el coche”.

Intentos frustrantes

“El actor dijo que incluso sus primeros intentos de remolcar el coche se vieron frustrados debido al bajo techo del garaje y porque no pudo poner el coche en Modo Transporte, algo que Tesla exige para evitar daños significativos y sobrecalentamiento y, en algunos casos, un incendio”.

Durante más de ocho horas, Howerton dijo que “acampó” en el aparcamiento intentando solucionar el problema. Además, subrayó que le resultó casi imposible ponerse en contacto con los equipos de asistencia de Tesla.

Un modelo de Tesla REUTERS/Edgar Su

“Me resultó muy difícil comunicarme con cualquiera de estas personas”, dijo Howerton, señalando que no pudo ponerse en contacto con los equipos de asistencia en carretera y de apoyo al vehículo de Tesla.

“En un último esfuerzo por ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Tesla, decidió llamar al departamento de ventas de Tesla, pensando que al menos un vendedor atendería el teléfono. “Le dije: Hoy perdieron un cliente. He sido cliente de Tesla durante 10 años’”, recordó.

El actor describió entonces una situación en la que fue “lanzado” de un lado a otro entre los dos departamentos de Tesla mientras intentaba solucionar el problema.

“Llegábamos al final de la llamada y decían: ‘Supongo que no hay nada que podamos hacer’”, dijo Howerton a sus compañeros de reparto. “Y yo decía: ‘¿Qué querés decir con que no hay nada que puedas hacer?’”.

Howerton dijo que no fue la tecnología ni el personal de apoyo de Tesla lo que resolvió el problema: fue el ingenio humano a la antigua, ya que con la ayuda del personal del garage, finalmente encontró una grúa que no sólo era lo suficientemente pequeña para entrar en el lugar, sino que también podía levantar el coche para que sus ruedas no tuvieran que tocar el suelo.

Desde entonces, dijo que el llavero aún no ha sido reparado y que ha conducido el coche basándose únicamente en la aplicación de Tesla, lo que significa que ha sido muy cuidadoso para evitar garajes o cualquier zona de aparcamiento sin WiFi.

Según Business Insider, “la experiencia del actor con Tesla está lejos de ser inédita. A principios de este año, un propietario de Tesla dijo a Insider que se quedó fuera de su coche eléctrico después de que la batería se agotara, un problema que, según él, costaría más de 20.000 dólares arreglar. En agosto, Vox informó de que los propietarios han presentado miles de quejas sobre los centros de servicio de Tesla. El año pasado, Insider informó de que los conductores acudían a las redes sociales para denunciar problemas con sus flamantes Teslas, como trabajos de pintura deficientes y paneles del coche mal alineados”.

