“¿Si Jeff Bezos hubiese sido argentino, existiría Amazon?”: la pregunta que sacudió a los empresarios en IDEA

Xavier Sala i Martin, economista y profesor de la Universidad de Columbia

La segunda jornada del 58° Coloquio de IDEA comenzó este jueves con un “desayuno de espiritualidad” en el que participaron hombres y mujeres de negocios bien temprano y luego, tras el café y las medialunas, iniciaron los paneles de discusión y debate. El primero estuvo protagonizado por el economista catalán Xavier Sala i Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico y competitividad

“¿Qué industria va a triunfar en Argentina?”, se preguntó el experto en uno de los tramos de su charla. Ensayó, como respuesta, que esa cuestión se decidirá si hay “empresarios que tengan vocación para seguir invirtiendo cuando haya problemas en ese sector”. “Los gobiernos puede cambiar de parecer y decidir hoy producir soja, mañana mejor autos. Los gobiernos no tienen la determinación que tienen los empresarios, no saben ni tienen los incentivos”, consideró el profesor de Columbia.

“No está claro si esto va a seguir siendo así a mediano y largo plazo. No sé si a corto plazo argentina está preparada para ello. La menor cantidad de alimentos en el mundo por la guerra en Ucrania presenta una oportunidad a corto plazo, pero también Argentina tiene que ser capaz de llevar sus alimentos a los sitios a los que llegaba Ucrania. Hay que ver si este boom energético y alimentario es de corto o mediano plazo”, matizó.

La pregunta que sorprendió al Coloquio: “¿y si Bezos hubiese sido argentino?”

Sobre el final de su exposición, al referirse a las condiciones que Argentina, Sala i Martin propuso un ejercicio contrafáctivo. “Imaginemos que Jeff Bezos hubiese sido argentino, con las mismas capacidades que tiene”, dijo. La preguntó inquietó a varios en el auditorio y hubo murmullos.

“¿Hoy en día tendríamos Amazon? Si la respuesta es no, ¿por qué? La respuesta es que no habría encontrado en los años 90 la infraestructura necesaria, no hubiera encontrado el apoyo financiero necesario, no hubiera encontrado la regulación necesaria”, ensayó el economista como hipótesis. “Cuando uno se pregunta si Bezos hubiese sido argentino tendríamos Amazon, cuando encuentra la respuesta, encuentra lo que Argentina debería ser. Si uno quiere preguntarse por qué no lo hubiese logrado en la Argentina, ahí es cuando la sociedad y el Gobierno tienen que intervenir”, afirmó.

En una visión general, Sala i Martin consideró que “en Argentina en la última década la política fue por un lado, la sociedad por otro, no hay una visión de país. El objetivo tendría que ser dejar de ser un país emergente y emerger de una vez por todas. Ese potencial nunca se realizó para la Argentina. Sin este sueño no va a ser posible. Si cada uno va para un lado y no se pone de acuerdo la sociedad, no se puede conseguir”, apuntó.

Consultado sobre cuál es el nuevo rol que los gobiernos de países centrales y emergentes ante la coyuntura global. “Hasta hace algunos años la expresión ‘política industrial’ no tenía ningún sentido. Eso se vio que era un gran fracaso, parecía que en algunos países habían funcionado como en Corea o Japón. Pero últimamente eso volvió. Incluso en países en que esto era tabú como Estados Unidos”, relató.

Ceder para crecer es el leit motiv del Coloquio de IDEA de este año

“Está volviendo la intervención del Estado en los libros de texto. No en el sentido argentino, porque la Argentina está tan extremadamente a la izquierda que esto de lo que hablo sería como liberalizar para la Argentina. El papel del Gobierno no debe ser este, sino establecer las bases para que la economía sea competitiva, que haya instituciones razonables, que no haya corrupción, que no haya excesiva regulación, que los mercados estén ahí. Pero el que escoja el sector para desarrollar no debe ser el Gobierno sino las empresas”, concluyó.

“Van a volver a perder”

Sala i Martin también lanzó también una advertencia, tanto para el Gobierno como la sociedad: “Si los argentinos no juegan bien, van a volver a perder”, mencionó.

Se refirió, así, a la oportunidad que el contexto global puede representar para una economía como la argentina, en el marco de cuatro tendencias marcadas mundiales que identificó: la pregunta sobre la vigencia de China como motor mundial, la “desglobalización”, el aumento del gasto público en los países centrales y la continuidad de los avances tecnológicos.

El economista, que además es el creador del Índice Global de Competitividad que publica el Foro Económico Mundial, alertó que el país no tiene en la actualidad las condiciones para generar clima inversor, apuntó que solo las empresas y nos los gobiernos, tienen la capacidad y los incentivos para determinar qué sectores deben desarrollarse y fue taxativo sobre cómo Argentina podría aprovechar un posible “envión” de la economía global.

“Hay oportunidades pero no sé si el mundo está jugando tan claramente para Argentina a mediano y largo plazo. La inflación, la guerra y el Covid pueden acabar la semana que viene pero la tendencia va a jugar para la Argentina solo si la sociedad, las empresas y el Gobierno hacen los deberes”, dijo Sala i Martin.

“Esto es crear las bases para que la economía sea competitiva, para que los mercados funcionen. Entonces las empresas que tengan capacidad podrán aprovechar las oportunidades. El mundo va a jugar a favor de la Argentina solo si los argentinos juegan bien, sino van a volver a perder”, dijo el economista catalán.

