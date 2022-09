Empleo post-pandemia: los mejores talentos prefieren trabajar desde sus casas con flexibilidad de horarios

Luego de la pandemia las empresas tiene más dificultad para encontrar talento en la Argentina. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo

Más de 600 especialistas en recursos humanos de la región fueron entrevistados para conocer cómo ven el mundo laboral en la era de la post pandemia. Entre los resultados, se destaca que el 67% cree que en Argentina es más difícil encontrar talentos en la “nueva era” y el 85% respondió que hay una mayor rotación de las personas trabajadoras entre diferentes puestos y empresas.

“La pandemia por el Covid-19 provocó cambios que se reflejaron en las diferentes dimensiones de la vida del ser humano. En el mundo laboral, ya nada sería lo que era”, dijo la empresa en un comunicado. “Durante la pandemia, la implementación de las nuevas tecnologías se hizo elemental y el trabajo remoto dominó la escena. En la primavera de 2021, unos 33 millones de personas en Estados Unidos dejaron su empleo en lo llamarían la ‘Gran Renuncia’. Este fenómeno se replicaría en otros países como Francia”, indicaron.

El estudio fue realizado por el portal de búsquedas laborales Bumeran e incluyó entrevistas con 621 expertos en recursos humanos, 138 de ellos de Argentina, 140 de Chile, 141 de Ecuador, 108 de Panamá, y 94 de Perú. Anteriormente, en julio, el portal de empleos había realizado otra encuesta regional en la cual se evidenció que el 71% de los trabajadores de Argentina respondió que quería renunciar a su trabajo. Esta cifra combinada con la tendencia que ven el 67% de los especialistas consultados sobre lo difícil que es encontrar nuevos talentos en Argentina, evidencian un mercado laboral volátil.

Según la encuesta, el 29% de los especialistas en recursos humanos respondieron que la pandemia afectó “porque las personas se dieron cuenta de que quieren otro tipo de estilo de vida y trabajos”. En cuanto a qué es lo que cambió, el 63% de ellos respondió que los talentos quieren trabajar desde sus casas y con mayor flexibilidad horaria .

Otra de las tendencias que observan, según el 85% de los especialistas encuestados, es que en Argentina se está observando una mayor rotación de talento. El 33% de los especialistas creen que los empleados permanecen entre 6 meses y un año en un mismo empleo, el 30% entre 1 año y 3 años, para el 16% más de 6 años, para el 12% entre 3 y 5 años, y para el 9% menos de 6 meses.

“Esto significa que el 72% los profesionales se quedan, en promedio, menos de 3 años en las compañías”, subrayaron en el informe.

En cuanto a las razones por las cuales el talento rota de empleo en empleo se debe, según el 32% de los encuestados a razones salariales, al 21% el desarrollo profesional, al 18% la alta demanda de sus perfiles en el mercado laboral, al 16% la alta intensidad del ritmo del trabajo, al 9% la falta de opciones de teletrabajo y al 4% se debe al clima laboral.

El aérea en la cual más rotación observan los especialistas es en Tecnología y Sistemas con un 27%, seguida por Administración, Finanzas y Ventas con un 18%.

En lo que respecta a los perfiles de los talentos que tiene un mayor índice de movilidad entre empresas, los expertos vislumbran una relación directa con la edad de los talentos. Para el 84% de los encuestados, los empleados jóvenes tienden a permanecer menos tiempo en la misma empresa.

“Podemos ver dos vertientes de la rotación pospandemia. Por un lado, se intensificó la demanda de los talentos de ciertas áreas como Tecnología y Sistemas y las organizaciones compiten por atraer a estos profesionales. Por otro, las personas trabajadoras más jóvenes que se incorporan al mundo laboral no tienen miedo de cambiar de empleo si este no se adapta al estilo de vida que quieren llevar”, concluyó el informe Carolina Molinaro, Head of Marketing de Jobint, HR tech de la que es parte Bumeran.

