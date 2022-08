¿Alojarse sin pagar?: proponen que las personas “sin techo” puedan dormir en hoteles de una gran ciudad

Una mujer sin hogar en Los Ángeles, en 2020 las personas "sin techo" aumentaron un 16,1% en la ciudad. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Una importante ciudad de los Estados Unidos está sumida en la polémica desde que la semana pasada se tornó pública la discusión sobre si los hoteles debían alojar gratuitamente a las personas “sin techo” en caso de tener habitaciones vacantes.

La polémica comenzó cuando se presentó la idea ante el Concejo Municipal de Los Ángeles, la Ordenanza de Hoteles de la ciudad obligaría a los propietarios de hoteles locales a proporcionar un recuento de las vacantes y enviar un listado al departamento de vivienda antes de las 14 horas todos los días y aceptar cupones de “precio justo de mercado” para llenar las habitaciones con personas “sin techo”.

En una noche promedio, en el condado de Los Ángeles, más de 60.000 personas duermen en la calle mientras hay unas 20.000 habitaciones de hotel vacías, según la Cnn.

Cada vez son más las personas "sin techo" que viven en Los Ángeles. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

“Es una locura. No va a resolver el problema”, dijo Stuart Waldman, presidente de la Asociación de Comercio e Industria del Valle, que representa a hoteles y otros negocios en el norte de la ciudad. Teme que alojar a las personas sin hogar en hoteles desanime a la gente a visitar Los Ángeles.

“No querría que mis hijos estén rodeados de personas de las que no estoy seguro. No me gustaría estar en un ascensor con alguien que claramente está teniendo un descanso mental”, dice. “La idea de que se pueden mezclar personas sin hogar con invitados normales que pagan simplemente no funciona”.

La propuesta fue impulsada por Unite Here Local 11, el sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores de la hospitalidad de Los Ángeles. Si bien la normativa no consiguió la aprobación del concejo, sí logró ser incluida en la boleta electoral de 2024, por lo que los ciudadanos podrán decidir.

“De ninguna manera creemos que esto resuelva la crisis de las personas sin hogar. Pero los hoteles tienen un papel que desempeñar... por supuesto que sí”, dice Kurt Petersen, copresidente del sindicato.

En caso de ser aprobado el proyecto, todos los hoteles deberán componer un listado de sus habitaciones vacías y recibir huéspedes sin hogar. Desde el hotel más barato hasta el más exclusivo. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Si los votantes de Los Ángeles votan por el sí, todos los hoteles de la ciudad, desde el más barato hasta el más exclusivo, deberán informar las vacantes disponibles cada día y recibir los huéspedes “sin techo” que tengan un cupón de “precio justo de mercado”. Si bien todavía no se definió quién deberá financiar dichos cupones, el Gobierno federal aparece como un candidato probable, según la revista Forbes.

En las encuestas electorales, más de la mitad de los votantes de Los Ángeles manifiestan preocupación por la problemática de las personas “sin techo”, que cada vez son más en la ciudad, a pesar del presupuesto de 800 millones de dólares anuales que emplea la agencia de servicios para personas sin hogar en viviendas, refugios y más ayudas.

A principios de 2020, la ciudad experimentó un aumento del 16,1% en la falta de vivienda en comparación con el año anterior debido a que, según la agencia, ·las condiciones económicas y el legado del racismo sistémico” continuaron empujando a más personas a quedarse en la calle, y este año el número de “sin techo” va en aumento.

A lo largo y ancho de todo Los Ángeles pueden observarse personas sin hogar que se desplazan con sus pertenencias y construyen emplazamientos provisorios para vivir. (REUTERS/Bing Guan)

Peterson, copresidente de Unite Here Local 11, dijo que dar habitaciones a las personas sin hogar no es más que “sentido común”, y además indicó que esto ya viene sucediendo y sólo debe continuar.

Peterson se refiere al Proyecto RoomKey, un programa que se ideó en la pandemia por el Gobierno federal que albergó a mas de 10.000 personas sin hogar en más de 30 hoteles que se ofrecieron a participar. Este proyecto fue la génesis de la nueva propuesta que quieren implementar en Los Ángeles.

Entre los opositores al proyecto están quienes temen por la integridad de los establecimientos hoteleros. Manoj Patel, gerente de Motel 6 en el este del condado de Los Ángeles, le dijo a Cnn que una vez enfrentó una factura de reparación de USD 4.000 después de que un huésped sin hogar destrozó su habitación.

“El baño estaba completamente dañado. Supongo que tiró algo, sacó el televisor HD de 43 pulgadas. Y luego sintió voces o demonios que salían de la habitación o algo así. Marcó todas las paredes. Las cortinas, las quemó. Gracias a Dios que no hubo fuego”, dijo Patel, quien participa de un programa de la iglesia a través del cual aloja a personas sin hogar que han sido previamente examinadas, pero está en contra de que esto sea obligatorio.

Otro problema que aparece tiene que ver con las aseguradoras de hoteles. Los expertos de esta industria marcaron que seguramente las empresas de seguros decidan retirarse o aumentar considerablemente las tasas. “El negocio está respaldado por riesgos que involucran a huéspedes y viajeros de negocios, no a residentes que traen un conjunto completo de implicaciones separadas”, dijo Richard Earle, portavoz de la correduría de seguros Petra Risk Solutions.

Tratar la problemática no es nada fácil, los votantes de Los Ángeles deberán decidir qué hacer con el proyecto, que podría ayudar a las miles de personas sin techo que deambulan las calles de la ciudad, pero que también podría afectar a la industria turística local.

