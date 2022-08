“Inventamos la residencia médica, pero para programadores”: una startup argentina ideó cómo agregarle experiencia al talento tech

Diego Jolodenco y Mariano Wechsler, fundadores de Teamcubation

“A las empresas le faltan programadores, nosotros llegamos para acelerar el proceso de incorporación de nuevo talento”, resume Mariano Wechsler, CEO y co-fundador de Teamcubation, acerca de cómo se inició la nueva empresa argentina que está revolucionando el mundo de las contrataciones de talento IT.

La compañía nace de la incesante necesidad de las empresas de incorporar nuevos programadores y desarrolladores con un recorrido en su experiencia laboral. “No es que no haya personas que tengan capacidades, falta gente con seniority ”, explicó Wechsler en una entrevista con Infobae.

“Inventamos el equivalente a una residencia médica para programadores” (Wechsler)

“Encontramos una pieza que estaba faltando entre el mundo académico y el laboral”, dijo el emprendedor, quien asegura que su compañía rompe con el repetido problema con el que se encuentran los jóvenes de hoy en día: buscan trabajo por primera vez y no son contratados por falta de experiencia, al mismo tiempo que al no encontrar su primer empleo, no consiguen sumar horas de trabajo a sus currículums.

“La gente va a academias o a universidades a formarse, pero cuando salen se encuentran con empresas que les solicitan experiencia para contratarlos”, dice Wechsler. “Ninguna compañía grande contrata juniors, eso no existe. Por eso nosotros llegamos con un modelo diferente, somos la primera empresa de entrenamiento de developers del mercado, inventamos el equivalente a una residencia médica para programadores ”.

Ante la escasez de talento con experiencia, Teamcubation encontró una solución para integrar dos mundos que habían quedado desligados debido a un "agujero en el sistema educativo". (Crédito: Prensa Digital House)

Mariano Wechsler dio clases de programación por 27 años en la escuela técnica ORT. Fundo Digbang, una empresa de desarrollo de software en 1998; Digitalhouse en 2015, la coding school referente en la región en capacitacion digital y es director independiente en el banco Santander. El otro fundador de la compañía es Diego Jolodenco, quien trabajó en el área de Nuevos Negocios de YPF y participó de varios emprendimientos desde su fundación hasta su adquisición por parte de otras compañías en el país y el exterior. Da clases en programas ejecutivos en la Universidad Torcuato Di Tella y en Digital House.

<b>¿Qué es y cómo funciona Teamcubation?</b>

Tal como relataron desde la empresa, su método consiste en armar células de trabajo de seis meses de duración en las cuales se conforman equipos que combina los seniors de Teamcubation con los juniors empleados de sus clientes.

“Lo que generamos es una célula de trabajo en donde se incorporan tres juniors contratados por nuestros clientes que ganan seniority con desarrolladores senior que son empleados nuestros. Ese equipo desarrolla un software de periferia que a su vez necesitan nuestros clientes pero que no es prioritario para ellos y para el que no invertirían tiempo ni capital en otras circunstancias”, explicó Wechsler.

“Nuestros clientes tercerizan en nosotros la paciencia que requiere acompañar a los juniors en sus primeros pasos”, explicó Wechsler, quien además contó que su compañía desarrolló el Programa de entrenamiento programable (PEP, en referencia al mítico Pep Guardiola, que para muchos hizo jugar el mejor fútbol de la historia), a través del cual hacen un monitoreo de las falencias, debilidades, faltas, fortalezas y más métricas de los perfiles junios, a fin de orientarlos y ayudarlos a mejorar durante los 6 meses de duración de la célula.

“Lo mejor de todo es que los junior cobran mientras realizan el entrenamiento, ya que ellos son empleados de nuestras empresas cliente”, dice orgulloso el emprendedor, quien agregó que el resultado que ofrecen en seis meses es un software completo y empleados junior con experiencia y formación, listos para desenvolverse en sus empresas sin la necesidad de ser asistidos.

Tras 6 meses de trabajo en las células, la empresa le entrega a su cliente un software listo y perfiles junior con experiencia. (foto: Crónica Global)

Con este novedoso modelo de formación, Teamcubation captó la atención de algunos fondos de inversión tales como FJLabs, Opera Ventures, Mr Pink y Angel Investors. Mientras tanto, la empresa ya tiene clientes importantes como Mercado Libre, Agrotoken, IOVlabs, BYMA y están cerrando contratos con otras empresas digitales y tradicionales en las próximas semanas.

Wechsler remarcó que lo que ellos ofrecen es un servicio que pagan las empresas, los perfiles juniors deben ser contratados por esas empresas que a su vez contrataron las células de formación de Teamcubation para entrenar a esos junior. “No puede venir alguien y pagar para ser entrenado, nosotros no damos clases ni tampoco hay profesores de la forma tradicional”, destacó.

<b>Expectativas de expansión</b>

“Por el momento somos un equipo de 25 personas, hay cerca de 10 personas trabajando en las células de los clientes, formando a los junior, y otras 10 aproximadamente desarrollando y perfeccionando a PEP, nuestro software de entrenamiento”, dijo el emprendedor, quien cree firmemente que su equipo de expandirá a medida que su compañía desembarque en nuevos mercados.

“Actualmente, y debido a nuestro origen, sólo estamos trabajando en el mercado argentino, pero en los próximos tres años prevemos ampliarnos hacia 25 ciudades más”, asegura Wechsler quien afirma que son la primera empresa en ofrecer un servicio de esa clase, y quien, orgulloso, dice que ellos encontraron que había un agujero en el sistema educativo, un “nuevo engranaje” que permite “hacer entrar a gente con conocimiento de development pero sin experiencia en una industria donde hay falta de recursos”.

