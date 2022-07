El Central dio orden de paralizar las ventas de dólares contado con liquidación y evitó un martes aún más negro

(Roberto Almeida)

La recomendación de la Comisión Nacional de Valores a los operadores, más que una orden se pareció a un ruego: “por favor no han ninguna operación de contado con liquidación”.

Los operadores aceptaron la sugerencia porque había un nuevo presidente de la Comisión y porque el discurso presidencial los haría quedar como los malos de la película, cuando los responsables del descontrol fueron ellos principalmente Miguel Ángel Pesce titular del Banco Central, con su política de comprar bonos del Tesoro para mantener elevado su valor en pesos.

Fue la voluntad de los operadores lo que hizo que el martes no fuera un martes aún más negro porque la escalada del dólar pudo haber sido más violenta. De hecho, el contado con liquidación, casi sin negocios, quedó en el mismo valor que el día anterior, mientras el dólar MEP aumentó $2,60 (+0,09%) a $297,84 y el “blue” se disparó $10 a $ 301. Lo que no se hizo en el contado con liquidación se trasladó a los demás dólares y demostró que la paz cambiaria solo se postergó porque no se le puede rogar al mercado todos los días.

El Banco Central está sin reservas así que el teléfono y la buena voluntad de los operadores es el único control que queda sobre el dólar.

En la plaza mayorista, donde la devaluación se aceleró a 75% anual, al subir el dólar mayorista 18 centavos a $ 129,16 en una muestra de soberbia por parte del Gobierno que no acepta que no está en condiciones de retrasar un dólar inexistente en la práctica porque 80% se destina a las importaciones de energía, el Central sufrió un duro golpe de realidad.

La autoridad monetaria tuvo que vender USD 120 millones para importar gasoil y no hubo liquidación de los exportadores por lo tanto perdiò USD 150 millones de sus reservas que quedaron en USD 39.863 millones. No solo perforaron el piso de USD 40 mil millones, sino que lo dejaron para en una situación por demás endeble.

Para hoy el tema excluyente seguirá siendo el dòlar. Los bonos indexados por CER y cualquier otra alternativa quedaron de lado porque los inversores buscan cobertura. Seguirá el ataque sobre el mercado de futuros ya que al Banco Central se le agotó el cupo que le autorizó el FMI para defender al dòlar en los distintos fines de mes.

El asedio a las reservas es por todos los flancos y el Central se quedó sin dólares ni medidas.

