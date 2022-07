La ministra de Economía descartó “de cuajo” que vaya a defaultear la deuda en pesos

Silvina Batakis, ministra de Economía. Foto: Télam

La ministra de Economía, Silvina Batakis, dio a conocer las primeras medidas económicas de su gestión, con una variedad de anuncios que van desde un límite al gasto hasta suba de la tasa de interés y un congelamiento a las contrataciones de empleados por parte del Estado.

En ese contexto, la funcionaria se refirió a la corrida contra la deuda en pesos que emite el Tesoro y que fue el principio del fin para la gestión de su antecesor, Martín Guzmán .

“De ninguna manera está en duda que podamos cumplir con nuestras obligaciones en pesos”, dijo la ministra ante una consulta en conferencia de prensa.

“De ninguna manera está en duda que podamos cumplir con nuestras obligaciones en pesos”

“Esto lo descarto de cuajo y además, también, quiero resaltar que en esos rumores en esos comentarios que se daban en el mercado la verdad es que hay una malicia muy fuerte en contra de un Gobierno que fue electo por el voto popular”, agregó.

“Además tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pero no solamente no estamos dispuestos sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda y estamos comprometidos para que eso no suceda”, dijo además.

“Por eso es importante ir hacia un terreno de tasas de interés positiva y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y que tenga garantía en términos de rendimiento”, detalló.

(Télam)

Los anuncios, detallados aquí, además incluyeron la implementación de un comité asesor de deuda que “evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos”.

En ese sentido, la flamante funcionaria nacional habló de dos variables que se van a modificar en la forma en que el Tesoro emite deuda en moneda local, en un intento por calmar a ese mercado. Por un lado, dijo que pagarán una tasa real positiva, esto es, por encima de la tasa de inflación para volver más atractivas a las emisiones de deuda.

Por el otro, también adelantó que buscarán sumar instrumentos de deuda que salvaguarden al inversor del movimiento del dólar.

“Vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que les permitan a cada uno de los que quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio”

“Entendemos que la Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto y en ese sentido vamos a ir hacia un sendero de tasas de interés positivas”, dijo Batakis.

“A la vez, también, vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que les permitan a cada uno de los que quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: