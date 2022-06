Odisea sin fin a la hora de alquilar en Buenos Aires: por escasa oferta los departamentos se ocupan a dos días de publicarse

El acceso a la vivienda está complejo en Buenos Aires, tanto para alquilar por la escasa oferta como para comprar donde se aprecia la falta de crédito hipotecario (Pexels)

Conseguir alquilar en Buenos Aires sigue siendo traumático. Hay cerca de 6.000 viviendas de las cuales el 70% son del formato temporario y están valuadas en dólares. Para una familia tipo es complejo porque faltan unidades de tres ambientes y es más fácil acceder a departamentos pequeños.

En los portales especializados o Web de las inmobiliarias los departamentos bien ubicados, en condiciones de ser ocupados de inmediato duran sólo 48 horas en oferta, se alquilan de inmediato.

Así lo confirmó a Infobae José Rozados, de Reporte Inmobiliario, que dijo que “hoy cualquier vivienda que está en condiciones adecuadas de habitabilidad y a valores razonables para el target al que está dirigida ni siquiera sale a la oferta formal de venta mediante publicaciones. La demanda es tan alta que en el caso de quedar desocupada aparecen interesados en forma espontanea ante el propietario o la inmobiliaria actuante”.

Para una vivienda en locación si es de 2 o 3 ambientes hay lista de espera en las inmobiliarias tradicionales. Esto viene pasando desde principios de año, aunque ahora se nota la falta en forma abrumadora, siendo los inquilinos, quienes comentan lo siguiente: “Hace 30/45 días que busco en redes y no consigo”.

Desde que se sancionó la Ley de Alquileres N° 27.551 (hoy en revisión en el Congreso nacional) en julio de 2020 la oferta se fue achicando y existen dudas de que podría suceder si se modifican los dos puntos más conflictivos como retrotraer medidas y que los contratos vuelvan a ser a dos años (en vez de que duren tres) y que los ajustes sean semestrales entre partes (en vez de ser anuales y que se rijan por el Índice de Contratos de Locación que estipula el Banco Central).

“Es increíble que estemos hablando de una nueva ley, cuándo la anterior funcionaba perfectamente. Cómo semejante demora para ver si es que se vuelve a lo anterior. Causando perjuicios al locatario que no consigue vivienda, y al propietario que hoy brinda un inmueble para alquilar, que debería como mínimo no pagar el ABL, u otro beneficio. Arriesga un capital alto si tomamos un dos ambientes mínimo de USD 80.000, para obtener una renta que no llega al 1,20% anual”, dijo a Infobae Jorge Toselli presidente de JT Inmobiliaria.

Antes de la ley si la propiedad estaba en un precio de alquiler razonable se ocupaba dentro de los 15 a 30 días.

Aunque se modifique y se retrotraigan para atrás los puntos problemáticos, mejorar la situación llevaría un tiempo justifican desde el segmento.

Fuente: Reporte Inmobiliario. Precios según los barrios en departamentos de 3 ambientes

Juan Bautista Arnaude, titular de Arnaude Brokers, comentó a Infobae que “se calculan unos 3 años aproximadamente, para que esto se normalice (condiciones favorables por igual para todos los jugadores). Y además las dudas y escasa rentabilidad hicieron que más gente ponga su propiedad para la venta, ampliando el sobre stock vigente a más de 160.000 inmuebles, sólo en Buenos Aires”.

Valores

Las unidades de 3 ambientes en Palermo oscilan entre $65.000 y $80.000 mensuales. De 4 ambientes alrededor de $80.000 a $100.000 pesos mensuales. Con amenities son más caros.

Entre casos puntuales, un 3 ambientes a la calle, en Laprida y Arenales, en Recoleta, de buena categoría en impecable estado sale $ 85.000 más expensas y uno de 4 ambientes con 220 m2, en una torre emblemática, en la Avenida Santa Fe y Anchorena sale $220.000 más expensas.

Qué hacer para que cambie el panorama

Para que mejore la oferta es imprescindible dar certidumbre y confiabilidad para fomentar nuevas inversiones en construcción de viviendas y que por el contrario no haya gente queriendo salir vendiendo ante la falta de garantías y mayor peso de regulaciones argumentan especialistas.

“En este sentido la confianza está quebrada luego de lo que sucedió con la ley promulgada hace 2 años y con mensajes que van en contramano por parte de funcionarios del gobierno con relación al respeto a la propiedad privada, costará revertirlo”, dijo Rozados.

Fuente: Reporte Inmobiliario. Precios según los barrios en departamentos de 4 ambientes

En este sentido la oferta está muy polarizada, hay viviendas para segmentos más acomodados en barrios privados o countries o inmuebles en zonas periféricas tanto en la ciudad como en el conurbano. Departamentos en localizaciones medias sobre todo de 3 ambientes brillan por su ausencia en el mercado.

“Antes de la ley ya había poca oferta en estás tipologías de 3 y 4 ambientes. Ahora es más difícil aún. La gente termina en muchos casos negociando dónde está viviendo actualmente y en muchos otros casos, decide alquilar en formato temporario hasta tanto consigan un nuevo espacio. En casos más extremos, deciden mudarse o otra ciudad”, agregó Arnaude.

Los que más rápido se consigue son los departamentos de más de 4 ambientes ó 4 con dependencias, de estos inmuebles con algunas características especiales los valores son altos y oscilan entre $120.000 a $250.000 de acuerdo con antigüedad, estado, si tiene cochera o no.

Aunque la ley se modifique mañana “es obvio que la mejora no será algo inmediato, ni a los 30 días, pero sí comenzará a normalizar la vuelta al mercado de locación de los inmuebles retirados, con el fin de tener un ingreso extra al que se obtiene de un sueldo ó jubilación. Hay propietarios que decidieron vender el 2/3 ambientes y comprarse un lote en un country para tener casa de fin de semana y otros para destinarlos en otras inversiones”, concluyó Toselli.

