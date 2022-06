Las reservas del Banco Central caerán hoy por debajo de los USD 40.000 millones por el pago al Fondo Monetario

Foto NA

Entre ayer y hoy se pagaron USD 2.684 millones al FMI con el remanente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se desembolsaron en marzo, que no impidieron que se afectara a las reservas que cayeron USD 899 millones. Hoy se hará un pago mayor y perderán una cifra superior. Las reservas, a pesar de las compras de USD 10 millones en el mercado mayorista, quedaron en USD 40.009 millones y hoy cerrarán por debajo del piso de 40 mil millones, pero se recuperarán entre el viernes y la semana próxima.

Según el analista financiero Christian Buteler, “el FMI está estudiando el cumplimiento de las metas del primer trimestre, pero no habrá problemas para que se haga el desembolso previsto que compense los pagos que se harán en estos dos días”. Ese desembolso, porque se descuenta que dará por aprobadas las metas, aunque no estén cumplidas, será de alrededor de USD 4.000 millones.

De todas maneras, la caída pudo haber sido superior de no haber sido porque el dólar cayó 0,21% frente a las 6 principales del mundo, por lo tanto, se valorizaron la libra esterlina y el euro que componen las reservas.

El Banco Central estuvo renuente a venderle dólares a los importadores. La divisa de Estados Unidos subió 80 centavos a $123,69 en la plaza mayorista porque se aceleró levemente el ritmo de devaluación a un promedio diario de 19 centavos y medio.

Los bonos con los que se operan los dólares financieros tuvieron altibajos. El AL30D subió 0,62% y el GD30C perdió 0,40%. El resultado fue una caída del MEP de $1,43 (-0,7%) a $233,42 y del contado con liquidación de 89 centavos (-0,5%) a $241,35.

El “blue”, que quedó desarbitrado después de las subas del jueves de los dólares financieros, rebotó $5 y cerró a $220 y se despegó del dólar solidario que cerró a $212,83.

Los bonos de la deuda tuvieron alzas de hasta 0,60% que permitieron disminuir el riesgo país en 18 unidades (-0,8%) a 2.201 puntos básicos. En este nivel, Hay bonos que cotizan a USD 22,80 y tienen retornos de 40% similares a los de un título defaulteado.

La paralización de la venta de departamentos es testigo de lo que sucede en la plaza cambiaria. Según el empresario del sector Adrián Mercado “los precios en los últimos 13 meses cayeron 10% en dólares y desde 2019 bajaron 30%. El metro cuadrado de un departamento usado tiene una cotización promedio de USD 1.600 por metro cuadrado que es similar a la que tenía en 2011″.

Pero ahora no solo está afectado el dólar, sino los bonos indexados que siguen en baja. Los más cortos no se salvaron de la desconfianza del público. Las palabras de la vicepresidenta sobre la inflación no cayeron bien en los inversores. El TX23 perdió 1,50% y ahora rinde CER + 11%. El bono que vence en 2024 cedió 2% y está 17% por encima de la inflación.

La preocupación de la secretaria de Finanzas es grande y está probando al mercado antes de la gran licitación de fin de mes. Por eso para hoy organizó un canje de Letras de Descuento y Lecer que vencen a fin de junio. Todas las opciones son cortas para ambos títulos. Las dos canastas conformadas con bonos similares tienen vencimientos que comienzan a fin de agosto y no van más allá de fin de año.

La Bolsa no se acopló a la reacción de los mercados neoyorquinos. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes perdió 0,55% con negocios por $1.071 millones. El ánimo de los inversores no es el mejor.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron un cierre mixto donde se destacaron Transportadora Gas del Sur (+6,7%) e IRSA (+6,3%).

Para hoy la atención está puesta en el resultado de esta sorpresiva licitación y en lo que sucederá con los dólares financieros que comenzaron el día con caídas de más de 1%. Luego, recortaron las pérdidas sobre el final y quedaron con tendencia compradora para hoy.

