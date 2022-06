Mercados: suben acciones y bonos por compras de oportunidad, en línea con la mejora en Wall Street

Las bolsas internacionales le buscan un piso al proceso bajista.

La plaza accionaria argentina ofrecía números positivos este miércoles, en línea con la trayectoria de sus pares externos ante recomposiciones especulativas de carteras, en una sesión signada por la cautela a la espera del anuncio de la Reserva Federal estadounidense (Fed) sobre su próxima política de tasas.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,8%, a 88.100 puntos a las 12:30 horas, luego de perder un 0,61% en la víspera.

Los bonos en dólares negociaban con estabilidad, luego de ocho sesiones consecutivas en terreno negativo, mientras que el riesgo país de JP Morgan se sostiene en los 2.125 puntos para la Argentina.

“Las dudas sobre el futuro de la economía doméstica, y el crecimiento del déficit fiscal condicionan a una recuperación en los precios de los soberanos”, indicó Portfolio Personal Inversiones en un reporte.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, adelantó en conferencia de prensa que el ministro de Economía, Martín Guzmán, trabaja en una serie de “acciones” para reaccionar a la suba del dólar libre de los últimos días en medio de la corrida contra la deuda en pesos y los agitados mercados globales.

Los agentes bursátiles empiezan a descontar una suba de tasas en los EEUU más agresiva este mes

“El ministro está trabajando bajo la indicación del presidente en determinadas acciones que se van a tomar que seguramente en los próximos días él las va a formalizar ante la prensa”, dijo el funcionario ante una consulta de la prensa.

Walter Morales, presidente de Wise Capital,, señaló que “el escenario de inversiones igualmente es volátil. No es que esté exento de riesgos porque el mercado hoy se debate entre ser comprador o ser vendedor. Con las intervenciones que hizo el Banco Central comprando Boncer y Lecer el jueves y viernes de la semana pasada, quedó claro que no quiere defaultear, no quiere reperfilar. Pero se tiene que terminar de convencer el mercado”.

Analistas estiman que la Fed norteamericana subirá su rendimiento en 75 puntos básicos, el primer aumento de esta magnitud desde 1994, con lo que se llevaría la tasa a un rango de 1,5% a 1,75%.

Por eso, en la plaza accionaria persiste la cautela debido a que una política monetaria más agresiva en los EEUUa tiende a perjudicar a las economías emergentes como la argentina.

Hasta el viernes pasado, la Reserva Federal tenía una clara estrategia para frenar la inflación: aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual el 15 de junio.

Sin embargo, en los últimos días, los informes pesimistas sobre la inflación y la confianza del consumidor han puesto a la Fed en camino de abandonar esos planes a favor de aumentar las tasas de interés en un 0,75%, su movimiento más agresivo en 28 años.

Si el presidente de la Fed, Jerome Powell, cumple con este plan esta tarde, los costos de los préstamos para las familias y los hogares estadounidenses aumentarán más de lo esperado originalmente.

El reconocimiento implícito: la Fed necesita pisar los frenos con más fuerza de lo planeado, tirando los dados para llevar a la economía a la recesión con el fin de detener la inflación.

