Bossio cruzó a Cristina Kirchner: “Creer que la inflación son solo 20 vivos subiendo los precios es un error”

El economista Diego Bossio, ex titular de la Anses

El economista Diego Bossio, ex titular de la Anses durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, habló sobre las causas de la inflación y cruzó a la actual vicepresidenta y al presidente Alberto Fernández, que el martes pasado criticaron las declaraciones de Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima, sobre la remarcación de precios.

“Creer que la inflación son solo 20 vivos subiendo los precios es un error”, dijo Bossio y señaló que desde Equilibra, la consultora que fundó, esperan una inflación superior al 70% para este año.

Es posible crecer con inflaciones moderadas de hasta 25% a 30% anual. El problema, es que no hay experiencias de crecimiento sostenido cuando la inflación supera dicho umbral (Diego Bossio)

Durante las jornadas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el titular de La Anónima expresó, a modo de broma, que la respuesta de los supermercados a la inflación era remarcar precios todos los días. A través de Twitter, le contestaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Sinceramente… Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”, publicó la vicepresidenta y acompañó el tuit con un video.

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

“Muchas veces hablé de la inflación autoconstruida. Se trata simplemente de la remarcación de precios por parte de muchos comerciantes. En el encuentro anual de AEA, exhorté a la responsabilidad empresaria en el contexto de guerra que potencia la inflación”, publicó por su parte el presidente, que también subió el video de las declaraciones de Braun.

En sus declaraciones, Bossio también consideró que a contramano de lo que muchos economistas suelen señalar, no es indispensable tener inflación de un dígito para que la economía crezca: “la evidencia muestra que es posible crecer con inflaciones moderadas de hasta 25% a 30% anual. El problema, es que no hay experiencias de crecimiento sostenido cuando la inflación supera dicho umbral”, dijo.

“Hemos visto spots electorales o frases prefabricados de importantes dirigentes decir que se resuelve fácilmente. No es irresponsable, es temerario. Subestimar un problema serio no es serio. Y lo seguimos escuchando. Sostienen que es solo un problema monetario. Señalan que con solo cambiar la autoridad monetaria y su independencia alcanza para resolver el problema. Hay quienes sostienen que simplemente dolarizando se termina el drama. O que es un fenómeno multicausal (una manera muy practica de no decir nada)”, expresó Bossio en declaraciones difundidas por email.

Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima

“Un programa de desinflación basado en el dólar como ancla que aspire a bajar sustantivamente la inflación requiere un programa integral con varios componentes”, aseguró. En esa línea, el economista resaltó que en primer lugar se debe contar con reservas y entrada de dólares.

“Si se usa al dólar como ancla es indispensable que el Gobierno sostenga el tipo de cambio y muestre capacidad de hacerlo”. Además, indicó la necesidad de que los precios que no estén atrasados. “Al usarse de ancla para frenar al resto de los precios, el tipo de cambio típicamente se atrasa en una desinflación exitosa”, alertó.

Recuperar la confianza de los argentinos. Gobernar es explicar y convencer. Para eso es necesario que el conjunto de la dirigencia en sentido amplio esté consustanciada con un plan (Bossio)

Con todo, también señaló que se requiere tener poco déficit fiscal. “Si hay déficit fiscal abultado, hay que financiarlo. Si se financia con deuda externa, la acumulación de deuda puede generar un frenazo en el financiamiento externo y que salte el tipo de cambio”, explicó.

Por último, consideró que se necesita poder político y credibilidad. “Recuperar la confianza de los argentinos. Gobernar es explicar y convencer. Para eso es necesario que el conjunto de la dirigencia en sentido amplio esté consustanciada con un plan, con la voluntad de llevarlo adelante e implementarlo”, finalizó Bossio.

