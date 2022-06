Renta inesperada: el Gobierno espera recaudar USD 1.000 millones de unas 350 empresas y no “premiará” a las que reinviertan

Martín Guzmán en AEA

El Gobierno espera poder recaudar unos USD 1.000 millones el año que viene por el nuevo impuesto a la renta inesperada que buscará aprobar en el Congreso para un universo de 350 empresas que hayan tenido ganancias superiores a los $1.000 millones .

Según aseguraron fuentes oficiales, el tributo tendrá como objetivo capturar “parte de la renta que no esté relacionada a un aumento en las ventas o la producción sino solo de márgenes”, lo que según los técnicos del equipo económico configura una renta inesperada. No necesariamente puede estar relacionado con la guerra en Ucrania, ya que el Poder Ejecutivo no buscará “explicaciones” ni razones empresa por empresa para dilucidar por qué razón tuvo un aumento de ganancias por fuera de lo esperable.

Por eso, solo con cumplir con el grupo de métricas que estableció el proyecto de ley, las firmas ya estarán en condiciones de que se les exija ese pago. En ese sentido, en el Gobierno afirmaron que no habrá, como en otros países, un direccionamiento para algún sector en particular para cobrar un tributo de esta naturaleza.

Se tratará, como explicó el ministro de Economía Martín Guzmán, de una sobrealícuota de 15% en el impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital, que se pagaría -salvo anticipos o retenciones que pueda establecer la reglamentación posterior- durante 2023. Para ese cálculo, se tomará en cuenta el balance de diciembre de este año y se lo comparará con el balance de un año antes. Si la ganancia supera los $1.000 millones, pasarán el primer filtro. El Gobierno estima que se trataría de unas 600 empresas en esta instancia.

Luego habrá una segunda selección en que ingresarían hasta 350 compañías. Ellas serán las que hayan tenido un margen de ganancia en 2022 superior al 10% en términos reales, o bien que el aumento de ese margen en comparación con 2021 sea de un 20% superior.

El Poder Ejecutivo cree que los reclamos por confiscatoriedad “no tendrán asidero”, porque las alícuotas de Ganancias son superiores en otros países y que ese tipo de planteos “no tienen bases firmes”.

Un cambio que hizo el Gobierno respecto a la primera presentación del proyecto para gravar la renta inesperada, a mediados de abril, es que dejó de lado la posibilidad de “premiar” con un pago impositivo menor para las empresas que reinviertan alguna parte de la renta no esperada. “Nos pareció que es un tema muy difícil de determinar desde el punto de vista conceptual y operativo”, mencionó una fuente oficial.

Noticia en desarrollo