El Banco Central defendió la polémica medida que habilita a los parientes de empleados fallecidos a trabajar en la entidad

Luego de que el Banco Central rehabilitara un artículo del convenio colectivo que permite que un pariente de un empleado fallecido pueda pasar a formar parte de la entidad que preside Miguel Pesce, y de las críticas que se suscitaron al respecto desde el arco político, el vicepresidente de la entidad monetaria, Jorge Carrera, defendió la medida.

“ Respecto a una medida puntual y acotada del BCRA, ex funcionarios del Banco durante el macrismo usan la palabra general y amplia: ´parientes´ para señalar a los beneficiarios de la restitución de un viejo derecho del Convenio Colectivo 18/1975 ante la muerte de un empleado en su período activo ”, comentó el funcionario en un hilo en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, remarcó que los únicos parientes con derecho a aplicar serían o el conyugue o conviviente si no estaban separados y en el caso que tengan hijos menores de edad, o un hijo entre los 18 y 25 años y añadió que “es aplicable para situaciones de vulnerabilidad generada por fallecimiento”, destacó Carreras.

Asimismo, señaló que “sólo pueden pedir ser tenidos en cuenta para acceder a ese beneficio durante 180 días luego de la muerte del empleado” y añadió que no es obligatorio para el banco ya que está sujeto a que haya vacantes. “Sólo podrán ingresar en la categoría más baja del Escalafón”, detalló el vicepresidente del Banco Central en la red social del pajarito.

En ese contexto, dijo que estos familiares podrán tomar el cargo siempre que demuestren ser idóneos y cumplir los demás requisitos generales de ingreso al BCRA.

Según Carreras, ocurrieron sólo cinco casos en todos estos años en que estuvo suspendido ese derecho. En tanto, afirmó que “ha habido bastante mala intención” en cómo fue presentado el tema en la opinión pública.

Por último, el funcionario apuntó contra la oposición: “Ojalá la tenacidad que tuvieron algunos ex funcionarios para quitar derechos a los trabajadores la hubieran tenido para no endeudarse o ser responsable en la forma en que lo hicieron y no comprometer así el patrimonio de todos los argentinos”.

Cabe destacar que la polémica se originó a partir de un mensaje del ex presidente de la entidad, Guido Sandleris, en el que afirmó que el empleo público no puede ser hereditario. “En 2018, en el BCRA eliminamos el requisito de priorizar la contratación de parientes para reemplazar a un empleado fallecido. El Directorio del BCRA acaba de restituirlo. Un papelón”, cuestionó.

Otro ex funcionario que se sumó a la discusión fue Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante la gestión de Cambiemos.

Federico Sturzenegger, primer presidente del BCRA de la gestión Cambiemos (Guille Llamos)

“El primer conflicto fue en el Banco Ciudad. Sueldos altísimos reservados para hijes de empleados y/o recomendados de la política. Implementamos un sistema con llamados abiertos, primer filtro de desempeño académico, segundo filtro examen UBA. De ese pool elegíamos de colegios públicos”, comenzó narrando Sturzenegger en Twitter.

El ex funcionario recordó que tuvieron entonces 24 paros en contra del ingreso meritocrático. “Hacia afuera las protestas eran contra el ajuste macrista. Hacia adentro eran por los derechos de nuestros hijos e hijas. El conflicto fue extenso, llegándose a la agresión física”, cuestionó.

Y añadió: “En el Central la gremial ya conocía estos antecedentes. Pero había una norma escrita que obligaba a contratar a un familiar de fallecido. En el Nación era peor, el 30% de los ingresos tenían que ser familiares”.

En ese marco, Sturzenegger recordó un caso en el que se dio el fallecimiento de un empleado y su actitud frente a ese hecho. “Al tiempo se dio el desafortunado evento de un fallecimiento. El problema se agravó porque la Comisión Interna le había asegurado el puesto al marido de la empleada fallecida y el señor había renunciado a su trabajo de 30 años. Yo me resistía a convalidar el privilegio”, describió.

Finalmente usó un trámite inconcluso de hacía unos años para mandar el expediente al Procurador Bernardo Saravia Frías que dictaminó que la norma era inconstitucional.

“Con ese dictamen eliminé el régimen de privilegio. Poco después Mauricio Macri emitió un decreto haciendo extensiva a toda la administración la prohibición de contratación de familiares. Entiendo que Alberto Fernández lo derogó los primeros días de este gobierno. A nadie pareció importarle”, disparó.

Y concluyó: “Los privilegios están por todos lados. Argentina es una colección de kioskos. Estos intereses imposibilitan cualquier posibilidad de cambio. Hasta que algún día llegue alguien que quiera desarmarlos y la sociedad apoye la construcción de una sociedad sin privilegios. Veremos”.

