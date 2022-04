Las acciones de Twitter llegaron a saltar 13% tras la oferta de compra de Elon Musk

La avanzada de Musk sobre el control de la compañía sacude el precio de la acción. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Las acciones de la red social Twitter saltaron hasta 13% antes de la apertura de las operaciones en Wall Street luego de que se conociera una agresiva oferta del fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, para comprar el 100% de las acciones de la compañía.

Musk, el hombre más rico del mundo y controvertido hombre de negocios público, compró recientemente el 9,2% de la empresa en medio de críticas por las trabas a la libertad de expresión que, entiende, impone la actual conducción de la red social.

El CEO de Tesla, que ya es el principal accionista de Twitter aunque con una porción minoritaria, ofreció el jueves comprar la plataforma de medios sociales por 54,20 dólares la acción.

Esto es lo que Musk escribió en una carta al presidente de Twitter, Bret Taylor, según se desprende de una nueva presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione.

Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada.

“Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé” (Musk)

En consecuencia, ofrezco comprar el 100% de Twitter por 54,20 dólares por acción en efectivo, una prima del 54% respecto al día anterior a que comenzara a invertir en Twitter y una prima del 38% respecto al día anterior a que se anunciara públicamente mi inversión. Mi oferta es mi mejor y definitiva oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista.

Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé”.

Las acciones de Twitter subieron un 13% en el premarket, para luego estabilizarse en un avance del 6,84%.

Una oferta que no pueden rechazar

La agresiva oferta contrapuesta con la opción de “reconsiderar su posición como accionista” pone en un aprieto al directorio de Twitter, en el que Musk por el momento desistió de participar. Para el mercado, suena a una oferta que no se puede rechazar.

Esto es porque los precios de compra que ofrece el multimillonario son muy superiores a los del mercado -la acción de Twitter cerró el miércoles a 45.85 dólares- y, en caso de que Musk “reconsidere” su posición y salga a vender su 9,2% de participación el precio de la acción se desplomaría por el shock de oferta.

Si los directores de la empresa quieren proteger el interés de los accionistas, algo que están obligados a hacer y que probablemente serán presionados a hacer por parte de los mismos accionistas, tienen pocas opciones más allá de aceptar.

“Mi oferta es mi mejor y definitiva oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista” (Musk)

“Sería difícil que surgieran otros postores/consorcio y la junta directiva de Twitter se verá obligada probablemente a aceptar esta oferta y/o a llevar a cabo un proceso activo para vender Twitter”, dijo Dan Ives, analista de Wedbush, a Yahoo Finance.

La irrupción de Musk en la red social ya generó ganancias a sus accionistas que son difíciles de renunciar. El 4 de abril pasado se conoció que Musk adquirió una participación del 9,2% en Twitter, según se desprende de una declaración reglamentaria realizada el lunes, lo que hizo que las acciones del sitio de microblogging se disparen un 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado de aquel día.

Las subas de ese entonces aumentaron el valor de la empresa por el equivalente a varios años de ingresos de la compañia, un avance que difícilmente se pueda conseguir sólo por la marcha del negocio.

