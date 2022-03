Ciberdelincuentes se hacen pasar por el Correo Argentino: en qué consiste la nueva estafa y cómo evitarla

Según ESET, en el último trimestre del año pasado el número de sitios web fraudulentos detectados subió casi un 3% (GETTY).

En un contexto en el que los delitos virtuales crecen de manera constante, surgió una nueva ciberestafa que involucra el nombre del Correo Argentino: por medio de un correo electrónico, los ciberdelincuentes simulan ser la compañía y piden más de $10.000. Sin embargo, desde la empresa estatal encargada del servicio postal en la Argentina ya salieron a lanzar las advertencias correspondientes.

“Si te llega un email haciéndose pasar por nosotros, solicitándote un pago por un supuesto envío proveniente del exterior están queriendo estafarte”, alertó Correo Argentino el último viernes a través de un video publicado en su cuenta de Twitter oficial.

En el mail falso que elaboraron los estafadores, se puede leer el siguiente texto: “¡Llegó tu encomienda! Le informamos que su encomienda procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución logístico para su entrega. Para proceder a la entrega de la misma debe abonar los aranceles que Aduana nos exige, según sus tasas arancelarias este es de $10.040,12 en dicho envío. Esta diferencia debe ser abonada para entregar el producto en su domicilio o retirarlo en alguna de nuestras sucursales, de no ser así, su envío volverá al país de origen después del lapso de espera de 72 hs”.

A renglón seguido, los estafadores indicaron que para proceder a la liberación se debe cancelar esa diferencia arancelaria dentro del plazo estipulado. Y agregaron: “Para solicitar los detalles del pago necesitamos, (que) adjunte una captura de su DNI de frente, reverso y una selfie sosteniendo el mismo con una mano, ya que de otra forma no podremos gestionar dicho trámite por usted y necesitará un Despachante de Aduana”.

“Recuerde que nuestra área de trabajo solo abarca las gestiones de liberación y pagos por lo cual cualquier respuesta que no contenga las tres imágenes requeridas para iniciar el trámite de despacho será ignorada. Si usted no desea retirar su encomienda, por favor no conteste este correo”, concluyeron.

El correo que enviaron los ciberestafadores.

Phishing: cómo evitar caer en este tipo de estafas

Uno de los usuarios que recibió este correo falso fue la actriz y comediante Malena Guinszburg. “Esto es una estafa o qué onda!? No estoy esperando ninguna encomienda”, escribió en Twitter. Ante su consulta, Correo Argentino respondió que dicho mail no fue enviado por ellos. “Hace tiempo que venimos alertando sobre este tipo de estafas”, subrayaron.

Este tipo de delitos informáticos, cada vez más utilizados, recibe el nombre de phishing (suplantación de identidad). Se trata de una de las formas de engaño más populares. Los correos electrónicos, los mensajes de texto y en redes sociales se falsifican con el objetivo de que parezca que fueron enviados desde una fuente legítima y confiable. En este marco, los ciberestafadores siempre tratarán de transmitir una sensación de urgencia para que el usuario actúe rápido y sin pensar.

Desde Correo Argentino compartieron algunos consejos a fin de evitar caer en ese tipo de estafas como por ejemplo no compartir los datos personales, no clickear en links ni descargar el material adjunto y marcar al remitente como SPAM.

Por su parte, la compañía multinacional enfocada en la prevención de fraude y protección de la identidad VU Security indicó que para detectar el phishing es necesario estar atento a las comunicaciones que lleguen por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono (incluyendo SMS y llamadas). Recomendaron chequear que la marca del sitio esté bien escrita y aconsejaron no clickear ni abrir ninguna página web si se reciben mensajes promocionales con links o archivos adjuntos.

Para prevenir las estafas virtuales hay que desconfiar de las ofertas que son demasiado buenas para ser reales.

A su turno, la investigadora de Ciberseguridad de ESET Latinoamérica Sol González compartió con Infobae los siguientes consejos para que los usuarios eviten ser estafados.

1. Ser cuidadosos con los enlaces que se reciben. Es importante que los usuarios estén atentos y aprendan a reconocer este tipo de mensajes fraudulentos antes de hacer click o compartir. A su vez, es fundamental prestar atención a la URL a la cual se invita a acceder y a las características del mensaje; allí se podrán encontrar señales que indiquen que se trata de un engaño. Se recomienda realizar una búsqueda en Internet, ya sea para confirmar que la campaña es legítima o para buscar publicaciones que confirmen que se trata de una acción falsa.

2. Hay que desconfiar de las ofertas que son demasiado buenas para ser reales y que llegan por medios no oficiales. Es clave tener presente que las empresas suelen divulgar ofertas y promociones a través de sus canales oficiales, ya sea el sitio web o las redes sociales. Por lo tanto, en caso de ser una acción legítima lo más probable es que encuentre información por alguna de esas vías.

3. Evitar ingresar a enlaces sospechosos, aunque provengan de alguien que uno conozca.

4. La información personal es valiosa, hay que pensar bien antes de compartirla en Internet. Mientras menos datos personales uno publique en Internet, hay menos probabilidades de recibir este tipo de engaños y menos expuesta estará la información personal. A través de la técnica de “scraping” (proceso por el cual se recolectan datos contenidos en un sitio web o aplicación, de forma automatizada), los cibercriminales muchas veces pueden juntar información de potenciales víctimas. Así, es más sencillo para ellos crear campañas de suplantación de identidad más sofisticadas.

5. Contar con la tecnología de protección adecuada. Es crucial instalar una solución de seguridad en cada uno de los dispositivos conectados a Internet que utilice, mantener los dispositivos actualizados y evitar compartir información, enlaces o archivos sin estar seguros de su procedencia.

Crecimiento de las ciberestafas

Especialistas advirtieron el crecimiento de ciberataques y estafas registradas en los últimos años en Argentina en las compras electrónicas y pronosticaron que en 2022 también impactará en nuevas industrias como el mercado de las criptomonedas.

De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en Argentina se registró sólo en 2020 “una suba del 70% de los delitos informáticos, lo que equivale a todos los delitos cometidos en los cinco años anteriores a la pandemia”.

“Sabemos que en 2022 esta tendencia seguirá en alza, e impactará en nuevas industrias como es el mercado de las criptomonedas”, afirmó el especialista en ciberseguridad de la empresa especializada VU Pablo Lima.

Por último, según datos de ESET, la compañía líder en detección proactiva de amenazas, en el último trimestre de 2021 el número de sitios web fraudulentos detectados subió casi un 3%.

