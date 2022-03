Cambios en Economía: renunció la directora de Igualdad y Género de Martín Guzmán

"Con orgullo por lo realizado y compromiso para consolidar el camino hacia adelante, quedo a disposición para seguir colaborando con la defensa de los intereses de la Argentina”, dijo Mercedes D’Alessandro tras renunciar a su cargo

La directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro renunció a su cargo este lunes y será reemplazada por su segunda, la socióloga Sol Prieto , según se informó oficialmente.

Se trata de un cargo dependiente del Ministerio de Economía y que cuenta con un área que hace foco en la igualdad de género desde una concepción económica. D’Alessandro había sido designada en 2020 por el ministro Martín Guzmán para encabezar la nueva Dirección.

“Agradezco la confianza que depositaron en mí para llevar adelante la tarea de crear este espacio institucional que, por primera vez en nuestra historia, incorpora la perspectiva feminista en las políticas económicas”, afirmó D’Alessandro tras su dimisión. Y agregó:“ Con orgullo por lo realizado y compromiso para consolidar el camino hacia adelante, quedo a disposición para seguir colaborando con la defensa de los intereses de la Argentina”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, D’Alessandro agradeció al ministro Guzmán, al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber creado ese espacio. ”Gracias @Martin_M_Guzman, @alferdez y @CFKArgentina, por haber creado un espacio institucional tan importante para las mujeres y diversidades como lo es la Dirección Nacional de Economía, igualdad y género en @Economia_Ar. Es un orgullo haber tenido su confianza para este hito”, subrayó.

”Esta es mi última semana en esta función. Me voy muy feliz porque los resultados de nuestro trabajo están a la vista: las mujeres argentinas marcan récord de actividad y empleo. Eso lo construimos juntas con #MujeresGobernando en todo el país”, agregó.

”Tuvimos grandes desafíos en nuestros primeros pasos, entre ellos colaborar con el diseño y puesta en marcha del IFE, del 1er Presupuesto con perspectiva de género, la Justicia Menstrual, la medición del aporte de los cuidados al PBI, entre tantas cosas que pusimos en agenda”, detalló D’Alessandro al dar cuenta la tarea desarrollada.

”La pandemia tuvo un impacto asimétrico sobre las mujeres. Estuvimos en cada debate pero también en los comedores populares, en las calles y con el cuerpo acompañando para que las políticas económicas incluyan esos trabajos que cuesta ver, de las mujeres y la economía popular”, subrayó.

A un año de inaugurada esa dirección, la revista estadounidense Time la había reconocido como una de los “100 líderes emergentes que están cambiando el futuro”. La funcionaria fue seleccionada en el marco de la sección “Time 100 Next”, una terna anual que destaca a 100 líderes emergentes que están dando forma al futuro de los negocios, el entretenimiento, los deportes, la política, la salud, la ciencia, el activismo, entre otras.

“Después de cinco años de analizar el tema a través de su medio de comunicación Economía Femini(s)ta, en 2020, D’Alessandro se convirtió en la primera directora nacional de Género, Igualdad y Economía del gobierno argentino”, indicó.

En la publicación, se reseñó que el organismo que dirigía D’Alessandro “cuantifica el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados”, y se valoró que “ella dice que toda la política económica en Argentina debe tener en cuenta el género. Gracias a ella, probablemente lo hará”.

Con orgullo por lo realizado y compromiso para consolidar el camino hacia adelante, quedo a disposición para seguir colaborando con la defensa de los intereses de la Argentina (D’Alessandro)

En una entrevista con Infobae, la economista oriunda de Posadas contó cómo fue el proceso de creación de su área, algunas semanas antes de que asumiera Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda.

“Martín vivía en Estados Unidos, igual que yo. Era noviembre y me acuerdo que teníamos que encontrarnos para hablar cosas en vivo, que no se podían hablar por teléfono. Yo estaba en África con OxFam -una organización de ONGs- por un foro de desigualdad, él también estaba de viaje. Encontramos dos días para juntarnos, nos vimos en la Universidad de Columbia y me dijo: ‘Mechi, esto no se lo podés decir a nadie, pero yo voy a ser el ministro de Economía de Argentina. Quiero que vengas a trabajar conmigo’”, recordó.

Cabe recordar que la Dirección de Igualdad y Género fue presentada en público el 9 de marzo, solo diez días antes del comienzo de la cuarentena estricta en la Argentina. En ese escenario es que la nueva oficina, inédita hasta ese entonces en la organización del Estado, comenzó a trabajar.

Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, D’Alessandro ocupó el cargo de directora nacional de Economía, Igualdad y Género, un espacio institucional que funciona bajo la órbita del Palacio de Hacienda y que fue creado a instancias del ministro de Economía, Martín Guzmán

D’Alessandro nació en la ciudad de Posadas, se doctoró en Economía en la Universidad de Buenos Aires y durante más de 15 años dio clases allí, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía. También fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

En 2016 publicó el libro “Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)” y participó en otro titulado “¿El futuro es feminista?”. En 2018 fue elegida como una de las intelectuales con mayor relevancia en Iberoamérica por Fundación Avina, así como también L’Óreal Paris la seleccionó para una muestra de fotos de las mujeres argentinas más inspiradoras en los últimos años. Mientras que en 2019, fue reconocida como Emprendedora social por Ashoka Argentina.

Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, D’Alessandro ocupó el cargo de directora nacional de Economía, Igualdad y Género, un espacio institucional que funciona bajo la órbita del Palacio de Hacienda y que fue creado a instancias del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el objetivo de hacer foco en la igualdad de género desde una concepción económica.

Desde entonces, la Dirección a cargo de D’Alessandro cuenta con la tarea de articular y generar información y conocimiento para que el diseño y la ejecución de las políticas públicas en Argentina tengan en cuenta la dimensión de género.

Además, el organismo trabajó activamente para generar información que permita tomar dimensión del impacto de la pandemia en las mujeres e incorporar esta visión en el diagnóstico y diseño de medidas económicas, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia y las estrategias de Inclusión financiera. También se incorporó la medición del aporte de los Cuidados al PBI.

A partir de la dimisión de D’Alessandro, su segunda, la socióloga Sol Prieto ocupará el cargo de la Dirección que impulsó el Primer Presupuesto con perspectiva de género y la primera Mesa Federal de Políticas económicas para acelerar la igualdad de género, que nuclea a funcionarias de áreas económicas de todo el país.

SEGUIR LEYENDO: