Las acciones “volaron” y tocaron sus precios más altos en dólares en dos años, luego del acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI es un "antes y un después" para los activos argentinos

Los agentes del mercado empiezan a ponderar las proyecciones sobre el futuro de la economía, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le puso la firma este viernes al acuerdo aprobado por el Congreso para la reestructuración de deuda por unos 45.000 millones de dólares.

El directorio del FMI votó a favor del acuerdo alcanzado con el Gobierno, que establece un plazo de gracia de cuatro años y medio y alarga a 10 años los pagos de los desembolsos, por lo que el Tesoro comenzará a cancelar la deuda en 2026 y terminará en 2034.

El panel S&P Merval de acciones líderes de la Bolsa porteña ganó en la semana un 4,4% en pesos y un 2,5% medido en dólar “contado con liquidación” implícito en los ADR que se negocian en Wall Street.

En los 93.010 puntos, el panel líder alcanzó su nivel en pesos más alto desde el pasado 12 de noviembre, mientras que medido en dólares “contado con liqui” tocó un máximo desde el 21 de febrero de 2020, previo al cierre de actividades por el COVID-19.

Los bonos Globales en dólares, emitidos con la reestructuración soberana, subieron el jueves y el viernes, pero esa recuperación no fue suficiente para evitar una baja semanal del 1,8 por ciento. El riesgo país de JP Morgan finalizó en los 1.798 puntos básicos para Argentina, con alza de diez puntos en la semana.

“El problema del esquema acordado con el FMI es que no hay un ancla nominal”, resumió Roberto Geretto, analista de Fundcorp, y explicó que “el dólar oficial no puede ser porque el Gobierno acordó que no se puede atrasar. Tampoco lo es la cantidad de dinero, porque el acuerdo no limita la emisión indirecta para desarme de Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y compra de reservas, lo cual ayuda a que el Tesoro consiga financiamiento en el mercado”.

Geretto advirtió que ”tampoco hay un ancla fiscal, ya que reducir el déficit requerirá subir tarifas. A diferencia de acuerdos pasados donde se esperaba un salto del tipo de cambio e inflación, en este la licuación se da en cuotas”.

Con la firma del acuerdo con el FMI se gatilló de inmediato el desembolso de unos USD 9.700 millones equivalentes en Derechos Especiales de Giro (DEG), que permitieron al Tesoro cumplir con el pago de unos USD 2.800 millones pendientes desde el martes 22.

Asimismo, las reservas internacionales brutas del Banco Central se reforzaron un 17%, con el remanente de unos USD 6.400 millones, y el stock volvió a superar los USD 43.300 millones por primera vez en seis meses.

“Pareciera que el Fondo está ayudando al Gobierno a tener un puente hasta el próximo gobierno. Si pensamos que este programa es la solución para la Argentina, me parece que no. Pero sí tal vez es algo suficiente para entregar el Gobierno a fines de 2023 y que la economía no haya explotado”, expresó Francisco Gismondi, de Empiria Consultores.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones apuntaron que “hubo poca reacción al pre acuerdo con el Club de Paris esta semana y la interna política dentro de la coalición gobernante generan ruidos dentro del mercado. Guzmán viajo a París y consiguió un nuevo ‘puente de tiempo’ postergando los pagos por dos años y medio, en línea con los tiempos pactados en el programa con el Fondo”.

“La situación global podría ser favorable a largo plazo, por ejemplo por la importancia del país como exportador agropecuario. Pero a corto plazo los desafíos lucen muy importantes. Las limitaciones políticas y económicas auguran una continua lucha en el barro de la decadencia si no se encaran cambios estratégicos”, señaló en un reporte VatNet Research.

“Con el transcurso de los días, ya comienza a vislumbrarse que los potenciales impactos sobre la actividad global para este año excederían los que provoquen las turbulencias financieras: el alza en la inflación -donde incide el alza de las commodities- y las disrupciones en el comercio global podrían resentir la dinámica del PIB global en 2022″, indicó Ecolatina.

Subió el “dólar Bolsa”

En el plano cambiario, lo más destacado pasó por la recuperación de precios de los dólares alternativos al control oficial que son negociados a través de activos bursátiles, ahora otra vez en la zona de los 200 pesos.

El “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) subió 2,6% o casi cinco pesos, a $200,49, un valor muy próximo al del dólar MEP, ahora en los $200,35 a través del Bonar 30 (AL30D). Así convergen con el dólar “blue”, que resignó 50 centavos en la semana, a 202 pesos para la venta.

En la plaza formal continuó el suave sendero de devaluación del peso. En el mercado mayorista la divisa de EEUU ganó 68 centavos (+0,6%) en la semana, $110,38, con una brecha de 83% respecto del dólar libre.

“En esta semana el BCRA vendió poco más de USD 91 millones, reduciendo el acumulado positivo del mes a unos USD 417 millones, aproximadamente”, estimó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

