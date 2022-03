Mercados: suben las acciones, con expectativa por las definiciones del directorio del FMI sobre el acuerdo por la deuda

Las bajas en Wall Street condicionan la evolución de los activos argentinos

Las acciones argentinas eran operadas con ganancias este lunes, debido a tomas selectivas de posiciones, luego de que el Congreso aprobara una reestructuración de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 45.000 millones de dólares.

El directorio del FMI se reunirá este viernes para votar este entendimiento.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganaba un 1,3%, a 90.200 puntos a las 11:40 horas, luego de acumular una baja en pesos del 0,6% la semana pasada.

“Hay buenas perspectivas para el sector energético y también para el financiero, aunque con cierta cautela, por el tema que mencionamos antes, del futuro de la deuda en pesos que, en algún momento se tendrá que resolver y habrá que estar con pie de plomo”, indicó un reporte de Portfolio Personal Inversiones.

Los indicadores de Wall Street operaban con caídas en un rango del 0,3% al 1%, pendientes de mayores tensiones globales luego de que Ucrania desafiara la demanda rusa de que sus fuerzas depongan las armas antes del amanecer del lunes en Mariupol golpeaban los mercados mundiales.

La invasión rusa a Ucrania disparó los precios internacionales del petróleo, que este lunes escalaban 5% para el barril de Texas negociado en Nueva York, lo que alimenta temores a una mayor inflación y un menor crecimiento económico global.

“Nuestra Bolsa ‘ni cae, ni sube’, registra una situación muy particular, no se llega al extremo, evita el default con el FMI porque la oposición en el Congreso no lo permitió. Es que ya se advierte que el Gobierno se siente incómodo, necesitaba de la aprobación del ‘acuerdo’, pero al mismo tiempo puso en evidencia la crisis desatada dentro de la coalición gobernante. La base está, con el FMI a disgusto y en regla acordada, pero de plan aun nada de nada”, consideró Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- pierden un 0,2% en promedio. En el transcurso de marzo, estos títulos públicos reestructurados ceden un 4,5 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro norteamericano con similares emisiones emergentes, alcanza los 1.790 puntos básicos.

Los expertos de Allaria Ledesma indicaron que “los mercados mundiales caen al inicio de la semana mientras continúan los combates en Ucrania sin señales de un alto el fuego, incluso mientras siguen los esfuerzos diplomáticos”.

“No obstante, un portavoz del Kremlin dijo que las conversaciones de paz no han progresado lo suficiente como para que se lleve a cabo una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania”, añadieron.

“La guerra de Rusia contra Ucrania ya entra en la cuarta semana, las sanciones del mundo occidental contra la agresión rusa se agudizan, al mismo tiempo que Putin frente al mundo exhibe debilidad, solo muestra destrucción, sin dominio territorial y enormes pérdidas en el frente de combate, tanto en tropas como en material bélico. Desesperado busca reservas extranjeras como así también aliados, usó demasiado mucho de su arsenal sin conquista alguna”, acotó Jorge Fedio.

“Los militares invasores controlan las principales carreteras, pero no han tomado el control de ninguna de las principales ciudades del país, excepto una. Enfrentaron múltiples problemas de naturaleza logística, y las fuentes independientes consignan ingentes pérdidas de material bélico, además del empleo de una cantidad de combatientes muy superior a la esperada inicialmente”, explicó Mariano Bartolomé, miembro del CESIUB (Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano).

