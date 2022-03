Advertencia de un ex funcionario de Macri: “El acuerdo con el FMI deja una bomba de problemas para quien gane en 2023″

El economista Guido Sandleris

El ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, afirmó que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ”deja una bomba de problemas para quien gane en el 2023″.

El economista, que además se desempeña como asesor de Asuntos Estratégicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, participó de una conferencia junto al presidente de la entidad, Manuel Tagle, en la que el acuerdo con el organismo por una deuda de USD 44.500 millones, y que el Gobierno intentará que sea aprobado esta semana en el Senado de la Nación, fue el centro de las exposiciones.

“Este acuerdo con el FMI impide el crecimiento de la Argentina. Este Gobierno está dejando un volumen de deuda inmanejable y es la consecuencia de gastar más de lo que se recauda. El kirchnerismo ha sido sistemáticamente quien ha agravado esta situación, porque corregirla no te hace más popular”, sentenció Sandleris.

“El Gobierno de Alberto Fernández ha tomado deuda por 33 mil millones de dólares en promedio por año, mientras que el promedio del gobierno de Mauricio Macri fue de 12 mil millones de dólares. Estamos acostumbrados a estas cosas del kirchnerismo, es un relato que no tiene nada que ver con la realidad”, expresó el economista y ex presidente del Banco Central, en el marco del ciclo de coyuntura que brinda la Bolsa de Córdoba.

En ese sentido, manifestó que “este acuerdo va a tardar cinco años en volver a donde estábamos fiscalmente en 2019. Lo hace sin sacarle la enorme pata de elefante que asfixia al sector privado, que es el gasto público”.

“El Gobierno está orgulloso de no hacer las reformas estructurales que necesita la Argentina. No quieren cambiar nada de todo lo que impide que la argentina crezca en forma sostenida”, sostuvo Sandleris, y agregó que “si Argentina fuera Suiza, yo entendería que el Gobierno esté orgulloso de no hacer reformas, pero Argentina tiene 40% de pobreza, inflación arriba del 50% y la economía estancada hace 10 años. El país necesita esas reformas”.

Por su parte, Tagle hizo referencia a las políticas implementadas por Alberto Fernández y señaló que “la Bolsa es oposición de los lineamientos que está llevando el Gobierno, porque creemos que son negativos, contraproducentes y están generando una pobreza y un atraso que son preocupantes para el país. Estas últimas elecciones, que consolidaron el crecimiento de la oposición, también significó equilibrar las cámaras legislativas tanto de diputados como de senadores, y eso es un paso enorme”.

“En los últimos días percibimos la fractura del frente oficialista del Gobierno. Lo percibimos en la Cámara de Diputados, cuando una cantidad importante de sus diputados no quisieron aprobar el acuerdo con el Fondo. Fue ahí donde la oposición, Juntos por el Cambio, decidió apoyar para evitar una situación realmente peligrosa, absolutamente inconveniente para la Argentina, que es caer en default”, subrayó Tagle.

“No podemos darle la espalda a tanta gente que ya sufre con las políticas que este Gobierno lleva adelante, pero si además le agregamos un default sería muy peligrosa la paz social y la estabilidad del país. El acuerdo es un acuerdo light, débil, que posterga todo para adelante, pero en definitiva ayuda a la estabilidad política y macroeconómica de los próximos meses y años”, concluyó el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

