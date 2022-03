Wall Street cotiza con altas y bajas mientras los precios del petróleo caen

FOTO DE ARCHIVO: El cartel de Wall Street delante de la Bolsa de Nueva York, 22 de enero de 2008. REUTERS/Chip East (ESTADOS UNIDOS)

Wall Street tuvo un comienzo mixto el lunes y los rendimientos de los bonos del Tesoro tocaron sus niveles más altos desde el verano de 2019, ya que las operaciones siguen siendo confusas en los mercados. Las empresas de energía quedaron muy rezagadas con respecto al resto del mercado, ya que el precio del crudo estadounidense se hundió más del 5%.

Un aumento reciente en los precios de la energía a medida que avanza la guerra en Ucrania ha generado nuevas preocupaciones de que la inflación podría empeorar aún más. El S&P 500 oscilaba entre pequeñas ganancias y pérdidas en los primeros minutos de negociación. El índice viene de su cuarta semana perdedora en las últimas cinco.

Las acciones subieron en Europa después de una sesión mixta en Asia el lunes, donde el índice Hang Seng de Hong Kong se hundió un 5% después de que se ordenara el cierre de la ciudad vecina de Shenzhen para combatir el peor brote de COVID-19 en China en dos años.

Los índices de referencia subieron en Fráncfort, París y Tokio y los futuros de EE. UU. subieron. Los precios del petróleo retrocedieron en el contexto de incertidumbre de la guerra en Ucrania.

El DAX de Alemania avanzó un 2,8% hasta los 14.003,93, mientras que el CAC 40 de París repuntó un 1,7% hasta los 6.367,58. El FTSE 100 de Gran Bretaña ganó un 0,3% a 7.178,48.

Los brotes de virus que se propagan en China están agravando las preocupaciones sobre las interrupciones en la cadena de suministro tanto por la pandemia como por la guerra.

Un centro vital de fabricación y tecnología de 17,5 millones de personas, Shenzhen alberga algunas de las empresas más destacadas de China, incluido el fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies Ltd., la marca de automóviles eléctricos BYD Auto, Ping An Insurance Co. y Tencent Holding, operador del popular Servicio de mensajes de WeChat.

Foxconn, proveedor de Apple y otras marcas de productos electrónicos, dijo que había suspendido las líneas de fábrica en Shenzhen debido al cierre. En un aviso a la bolsa de valores de Taiwán, su empresa cotizada Hon Hai Precision Industry, la empresa de fabricación por contrato más grande del mundo, dijo que no esperaba que la suspensión tuviera un impacto importante en su negocio.

El índice Hang Seng cayó un 5,4%, pero recuperó parte del terreno perdido para cerrar con una caída del 5% en 19.531,66. El índice tecnológico de la bolsa cayó un 11%. REUTERS/Amanda Perobelli

Las acciones de Hon Hai perdieron un 1% el lunes.

El índice Hang Seng cayó un 5,4%, pero recuperó parte del terreno perdido para cerrar con una caída del 5% en 19.531,66. El índice tecnológico de la bolsa cayó un 11%.

El índice compuesto de Shanghai cayó un 2,6% a 3.223,53. El índice de acciones A en el mercado más pequeño de Shenzhen perdió un 2,9%.

Las autoridades han restringido el acceso a Shenzhen mediante la suspensión del servicio de autobús y dijeron que todos en la ciudad se someterán a tres rondas de pruebas después de que se reportaron 60 nuevos casos el domingo. Todos los negocios, excepto los que suministran alimentos, combustible y otras necesidades, recibieron la orden de cerrar o trabajar desde casa.

Las cifras de infección en China continental son bajas en comparación con otros países y con Hong Kong, que reportó más de 32.000 casos nuevos el domingo. Pero la estrategia de “tolerancia cero” de Beijing ha llevado al cierre de ciudades enteras para encontrar y aislar a todas las personas infectadas.

En otros mercados asiáticos, el índice Nikkei 225 de Tokio subió un 0,6% a 25.307,85 y el S&P/ASX 200 de Australia ganó un 1,2% a 7.149,40. Kospi de Corea del Sur perdió un 0,6% a 2.645,65.

La crisis de Ucrania y los esfuerzos del banco central para combatir la inflación siguen siendo el centro de atención de la mayoría de los mercados.

Las fuerzas militares de Rusia mantuvieron su campaña para capturar la capital de Ucrania mientras los residentes de otras ciudades sitiadas tenían la esperanza de que las conversaciones diplomáticas renovadas pudieran abrir el camino para que más civiles fueran evacuados o para que les llegaran suministros de emergencia.

Se esperaba una cuarta ronda de conversaciones el lunes entre funcionarios ucranianos y rusos para discutir la entrega de alimentos, agua, medicinas y otros suministros que se necesitan desesperadamente a las ciudades y pueblos bajo fuego, entre otros temas, dijo el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak.

El viernes, el S&P 500 cayó un 1,3% y el Dow Industrial perdió un 0,7%. El índice compuesto Nasdaq cedió un 2,2% y el índice Russell 2000 de empresas más pequeñas cayó un 1,6%.

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés) en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Los mercados mundiales se han visto sacudidos por reversiones dramáticas mientras los inversionistas luchan por adivinar cómo afectará la invasión rusa de Ucrania a los precios del petróleo, el trigo y otras materias primas producidas en la región.

Eso aumenta el riesgo de que la economía de EE. UU. pueda tener problemas bajo una combinación tóxica de inflación persistentemente alta y crecimiento estancado. Se espera que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en su reunión de esta semana, ya que él y otros bancos centrales actúan para acabar con la inflación más alta en generaciones, al tiempo que intentan evitar causar una recesión elevando las tasas demasiado alto o demasiado rápido.

Las acciones estadounidenses están un 10% por debajo de los picos alcanzados a principios de este año, mientras que los precios del petróleo crudo son más de un 40% más altos para 2022.

El petróleo crudo de referencia de EE. UU. perdió $ 6,51 a $ 102,82 por barril en el comercio electrónico en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Subió $ 3,31 por barril el viernes a $ 109,33 por barril.

El petróleo crudo Brent, el estándar para los precios internacionales, disminuyó $ 5,40 a $ 107,27 por barril.

El dólar estadounidense subió a 118,02 yenes japoneses desde 117,35 yenes. El euro se fortaleció a 1,0952 dólares desde 1,0926 dólares.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: