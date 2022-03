Acuerdo con el FMI: cuál será el impacto en las variables económicas, según los expertos

Este jueves se alcanzó un acuerdo entre el FMI y el Gobierno argentino (REUTERS).

El Gobierno argentino selló el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analizado ahora por el Congreso, tras más de dos años de negociaciones.

Horas después del anuncio, economistas locales coincidieron en que se trata de un acuerdo “light”, pero al fin y al cabo un entendimiento “positivo” que traerá cierta tranquilidad a corto plazo y “seguramente generará una economía más ordenada”.

Francisco Gismondi, director macroeconómico de Empiria Consultores, Juan Luis Bour, economista jefe y director de FIEL, Fausto Spotorno, director de OJF y Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, conversaron con Infobae y compartieron sus perspectivas respecto del acuerdo para la refinanciación de la deuda de USD 45.000 millones.

“Que exista un acuerdo con el FMI seguramente genere una economía más ordenada”, sostuvo Gismondi, al tiempo que remarcó que la existencia del acuerdo mejora la situación, no por lo que diga el FMI sino porque “Argentina ofrece o propone un camino para enderezar ciertas variables que están desalineadas, como el déficit fiscal o la emisión monetaria”.

En esa línea, el ex director del Banco Central sentenció: “Que exista por llamar así un ‘plan económico’, una propuesta, mejora lo que tenemos porque hace dos años que la Argentina no tiene un plan económico”. Pese a que la existencia de un plan favorezca la situación actual, “eso no quiere decir que la situación sea buena, ni que con esto solo se arregle -aclaró-. Hay mucho por hacer todavía, pero claramente es mejor tener acuerdo que no tener”.

Bour, por su parte, no distingue mecanismos por los cuales pueda haber cambios significativos en el crecimiento económico excepto por el hecho de que, al haber un acuerdo, se evita una situación de default. “La alternativa es tener un default y por lo tanto ahí hay contracción de la economía. Pero el acuerdo por sí mismo difícilmente blinde para tener mayor crecimiento. Lo más importante es ver si el acuerdo se cumple trimestre a trimestre, elemento que te va a permitir bajar en algún momento el riesgo país”, destacó.

En materia de suba de precios, recalcó que “más allá del acuerdo, hay una tasa de inflación que tiene el piso 50% y un nivel más probable cercano al 60%”. En ese sentido, es necesario llevar adelante una serie de correcciones “con o sin acuerdo”.

Respecto del dólar dijo que “probablemente veamos, y ya estamos viendo, una reducción de brechas cambiarias”. Es que en dos o tres meses esto coincidirá con la temporada de liquidaciones y exportaciones del agro: “El escenario de corto plazo es que ingresan dólares de la cosecha, que eso no tiene nada que ver con el FMI pero es simultáneo”, resaltó el director de FIEL.

Al compartir su lectura respecto del acuerdo enviado al Congreso, Spotorno subrayó que, por como venía todo, “el acuerdo como programa económico es bastante light. No es un programa económico que vaya a resolver muchos problemas”. Ahora bien, en este contexto será necesario lograr algunas cuestiones básicas; y la inflación es una de ellas.

“Hay que hacer dos cosas: bajar la emisión monetaria y reducir el déficit fiscal, esos son dos objetivos que estaban en el acuerdo. El otro problema es que Argentina tiene un montón de inflación bajo la alfombra”, manifestó. Y entre ellas puso de relieve las tarifas a los servicios públicos por debajo de lo que fue la inflación.

“La otra parte es ir acomodando las tarifas con el objetivo de bajar el déficit fiscal y por lo menos dejar de acumular inflación reprimida”, enfatizó el experto. Y, de manera tajante, sintetizó: “El programa con el FMI no es un acuerdo muy profundo, entonces no te va a cambiar nada. Lo máximo que puede tener este acuerdo es evitar que las cosas empeoren”.

Para Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, claramente “despeja muchas incertidumbres que se envíe y se apruebe el acuerdo”. Con lo cual, en general, el entendimiento “es positivo”.

Respecto del impacto en las variables económicas, Menescaldi se mostró desconfiado de que se cumpla con la meta de crecimiento. “Probablemente tengamos mayor inflación que la que prevé el acuerdo. Entonces: más inflación hacia adelante, menos crecimiento. Y con el dólar, lo que dice el acuerdo es que va a ir, como mínimo, a la par de la inflación o ahí de la inflación”, reflexionó.

De acuerdo con Gismondi, en cualquier caso “la inflación posiblemente sea mayor en 2022 que en 2021″. Sin embargo, destacó que “si el programa se aprueba y se cumple probablemente en 2023 pueda empezar a bajar”.

Según Bour, hay un conjunto de elementos claves a tener en cuenta para la economía del país en este escenario. En el segundo trimestre habrá más dólares del agro, el acuerdo con el FMI dará cierta tranquilidad en el corto plazo; y la decisión del Gobierno de emitir deuda para que Templeton y Pimco se queden en deuda argentina y no vayan al mercado, todo eso probablemente reduzca la brecha cambiaria 20 puntos. “El problema está en cada trimestre para ver si Argentina cumplió o no con las metas de fondo”, apuntó.

¿El Congreso aprobará el acuerdo?

Los especialistas coincidieron en que son muchas las probabilidades de que el Congreso apruebe el acuerdo .

“Creo que sí se va a aprobar. Más allá de toda la chicana política, Juntos por el Cambio tiene una responsabilidad porque es la deuda que ellos tomaron. Puede haber mucha chicana política, pero en definitiva a nadie le conviene que haya un default”, indicó Menescaldi. A su turno, Spotorno dijo que probablemente se apruebe el acuerdo en el Congreso “siempre y cuando el Gobierno ordene su tropa”. Y en una línea similar, Gismondi también se mostró confiado en que se aprobará “aunque no creo que sea un trámite fácil”.

“Las consecuencias de que no se apruebe serían peores. Nadie va a querer ser el culpable de que se caiga el acuerdo y tengamos una economía mucho peor”, puntualizó el economista de Empiria Consultores. Y concluyó: “Más allá de que después algunos no voten, se abstengan o se levanten y se vayan; lo cierto es que el oficialismo tiene que conseguir los votos desde su bancada y la oposición seguramente plantee sus quejas”, pero difícilmente tire de la cuerda lo suficiente como para que se rompa”.

