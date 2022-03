Corrida bancaria en Rusia: siguen las colas en los cajeros y crece la tensión por la prohibición de Putin de sacar del país más de USD 10.000

Una larga cola en un cajero San Petersburgo, días atrás (REUTERS/Anton Vaganov)

Sigue la tensión financiera en Rusia a casi una semana de la invasión. Luego de las crecientes sanciones de Occidente, incluido el accedo de varios bancos al sistema SWIFT y penalidades para el Banco Central ruso ahora la tensión amento en los cajeros automáticos donde ahorristas siguen haciendo largas filas para retirar el dinero de sus cuentas.

Horas atrás, Vladimir Putin firmó un decreto que prohíbe a los rusos salir del país con más de USD 10.000 en moneda extranjera, lo que incrementó las dudas sobre la estabilidad del sistema financiero. Además, como destacó la agencia Reuters, hay sospechas de que el país no pueda afrontar próximos pagos de vencimientos de su deuda soberana: sería el primer default de la historia para Rusia.

Según medios rusos se trata de una de una medida que servirá para “garantizar la estabilidad financiera de Rusia” y entraría en vigencia desde esta noche. La decisión llegó como respuesta a las sanciones que esta semana hundieron el rublo. Otras medidas que ordenó Putin esta semana incluyeron obligar a los exportadores rusos a vender el 80% de sus ingresos en moneda extranjera, prohibir a los residentes rusos que proporcionen divisas a los no residentes bajo acuerdos de préstamo y depositar divisas en cuentas bancarias extranjeras.

“Tengo miedo de que el gobierno expropie todo el dinero, o de que se congelen las tarjetas bancarias. No lo sé. Llevo dos días seguidos comprobando diferentes lugares, haciendo colas y buscando dinero. Todavía no he conseguido sacar euros. Así que estoy preocupada. Necesito conseguir el dinero en efectivo de alguna manera”, dijo una ahorrista que se identificó como Olga en testimonios recogidos por Reuters entre filas de ahorristas asustados.

Ahorristas rusos hacen fila para retirar dinero de los bancos ante las sanciones financieras a Rusia. Video: Reuters

Sberbank Europe, que es propiedad del banco estatal ruso Sberbank, dice que ha experimentado “importantes salidas de depósitos en muy poco tiempo”. Toda vía de salida de los bancos está siendo utilizada: datos de Kaiko, un proveedor de investigación de criptodivisas con sede en París, muestran que el volumen de bitcoins denominados en rublos aumentó hasta casi 1.500 millones de rublos el jueves, alcanzando su nivel más alto desde mayo.

El Banco Central de Rusia anunció que duplicaría su tasa de interés principal, del 9,5% a un exorbitante 20%, en un intento por estabilizar al rublo, que llegó a caer hasta un 30% frente al dólar, alcanzando un mínimo histórico y cotizando a 119 por billete verde. El rublo ha perdido un 28% en lo que va de año.

Ante las sanciones, el banco central ruso también introdujo algunos controles de capitales para limitar la cantidad de dinero que puede salir del país. La titular del banco, Elvira Nabiullina, admitió que las sanciones le impidieron poder vender sus divisas para intentar sostener al rublo.

Los controles de capital significan, por ejemplo, que el enorme fondo de pensiones de Noruega -que ha dicho que se deshará de sus participaciones en Rusia- no puede venderlas a cambio de divisas. Pero los analistas señalan que rápidamente las personas van a encontrar formas de eludir las trabas, como se ve en el recurso masivo al mercado de criptomonedas.

Los usuarios van de cajero automático en cajero automático (Reuters)

Las sanciones anunciadas por los líderes de EE.UU. y la UE durante el fin de semana fueron significativamente más duras de lo que se esperaba. Incluían, por ejemplo, la exclusión de varios bancos rusos del sistema mundial de pagos SWIFT, el cierre del espacio aéreo de la UE a los aviones rusos. Pero el congelamiento de las tenencias del banco central de Rusia fueron mucho más allá de lo pensado. Hasta Suiza anunció el lunes que se sumaría a las sanciones de la Unión Europea contra los activos rusos, lo que supone un cambio histórico en su posición de neutralidad para una plaza financiera clave a nivel global.

“Paralizaremos los activos del banco central de Rusia”, dijo el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado. “Esto congelará sus transacciones. Y hará imposible que el Banco Central liquide sus activos”.

También inflación

En medio de ese contexto adverso, la inflación rusa saltó a su nivel más alto desde principios de este año cuando el rublo retrocedió en medio de las nuevas sanciones de Estados Unidos y Europa, destacó la agencia Bloomberg.

En la semana hasta el 25 de febrero, los precios al consumidor subieron 0,45%, casi el doble de la tasa de la semana anterior, informó el Servicio Federal de Estadísticas el miércoles por la noche. El rublo cayó la semana pasada después de que EE.UU. y sus aliados amenazaron con imponer sanciones. Ls datos de esta semana, cuando la moneda se desplomó después de que Rusia invadiera Ucrania, no se darán a conocer hasta más tarde.

Al 25 de febrero, la tasa anual subió a 9,05%, la más alta en seis años, informó el Ministerio de Economía.

