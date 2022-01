La ambición de Marc Zuckerberg con su criptomoneda Diem se desvanece por presiones regulatorias

El fundador de Meta, Marck Zuckerberg planea desprenderse de los activos de Diem Facebook/Handout via REUTERS

El controvertido proyecto de criptomonedas que Mark Zuckerberg alguna vez defendió frente al Congreso de los Estados Unidos se está derrumbando tras la presión regulatoria del país norteamericano, según informó Bloomberg.

Diem Association, una iniciativa de criptomonedas anteriormente conocida como Libra y respaldada por Meta Plataforms Inc., está sopesando vender acciones como una manera de devolverle capital a sus miembros inversionistas , indicó la agencia de noticias.

En ese sentido, destacó que Diem está en conversaciones con banqueros de inversión sobre la mejor manera de vender su propiedad intelectual y encontrar un nuevo lugar para los ingenieros que desarrollaron la tecnología, cobrando cualquier valor que quede en su otrora ambiciosa iniciativa de monedas Diem.

Cabe destacar que en 2019, cuando Facebook, propiedad de Meta, reveló por primera vez la idea de sus monedas digitales estables —stablecoins—destinadas a revolucionar los servicios financieros globales, lo hicieron en colaboración con docenas de otras empresas. Sin embargo, el consorcio no fue suficiente para proteger el proyecto del escrutinio regulatorio mundial. Después de que Zuckerberg fuera llamado a declarar, algunos socios abandonaron el proyecto y este cambió su nombre a Diem.

En ese contexto, las ambiciones de Diem se redujeron y su fundador, David Marcus, abandonó Meta el año pasado. La asociación llegó a un acuerdo con Silvergate Capital Corp. para emitir Diem, pero la resistencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) asestó el golpe final al esfuerzo, dijeron fuentes consultadas por Bloomberg.

Diem anunció en mayo que una filial de la empresa, Silvergate Bank, sería el emisor de la moneda estable Diem USD, un tipo de criptomoneda vinculada al dólar estadounidense que normalmente se usa para comprar y vender otros tokens digitales.

En tanto, luego de idas y venidas entre los defensores de Diem y los reguladores, los funcionarios de la Fed le dijeron a Silvergate que la agencia no estaba cómoda con el plan y no podía asegurarle al banco que permitiría esa actividad.

“Sin la luz verde del regulador bancario, Silvergate no pudo emitir el nuevo activo con la confianza de que la Fed no tomaría medidas enérgicas, por lo que el esfuerzo de Diem se quedó sin moneda”, detalló la agencia.

Asimismo, indicó que un portavoz de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) declinó formular comentarios sobre las conversaciones de la agencia con los defensores de Diem. Y agregó que Diem Association tampoco quiso hacer declaraciones al tiempo que Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En ese sentido, remarcó que no está claro cómo valoraría un posible comprador la propiedad intelectual de Diem o los ingenieros que ayudaron a desarrollarla. Y señaló que “no hay garantía de que Diem encuentre un comprador”.

Meta posee alrededor de un tercio de la empresa y el resto pertenece a miembros de la asociación, según las fuentes consultadas por la agencia. Las mismas indicaron que los miembros de la asociación, que incluyen empresas de capital de riesgo y compañías de tecnología, acordaron invertir y pagar para unirse cuando se formó el grupo.

El sitio web de Diem muestra que entre sus socios se encuentran firmas de capital de riesgo como Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Ribbit Capital y Thrive Capital, así como el inversionista estatal de Singapur Temasek Holdings Pte.

En su sitio web también figuran empresas enfocadas en las criptomonedas, como Coinbase Global Inc. y otras como la empresa de transporte Uber Technologies Inc. y la plataforma de comercio Shopify Inc.

Las intenciones de la Reserva Federal de controlar la inflación están sacudiendo tanto las criptomonedas como las acciones y muchos otros activos de riesgo REUTERS/Joshua Roberts

En noviembre, los organismos de control de Estados Unidos dejaron claro lo que buscaban. Los emisores de monedas estables deben ser bancos regulados si los tokens se van a utilizar como medio de compra y venta de cosas.

Asimismo, el grupo de reguladores dijo que temía lo que podría suceder si una vasta red de usuarios de una empresa de tecnología comenzara repentinamente a realizar transacciones en una nueva moneda, y que la combinación de un emisor de moneda estable con una gran corporación “podría conducir a una concentración excesiva de poder económico”.

El mercado cripto perdió la mitad de su valor en los últimos 70 días

El mercado de criptomonedas perdió la mitad de su valor en los últimos 70 días al pasar de 3 billones de dólares a poco más de 1,5 billones, contagiadas por el anuncio de la suba de tasas de interés en los Estados Unidos y la búsqueda de prohibir las operaciones de minado y financieras con activos como Bitcoin y otros en Rusia.

Actualmente, además de China, las criptomonedas se encuentran prohibidas en Egipto, Irak, Catar, Omán, Marruecos, Argelia, Túnez y Bangladesh REUTERS/Dado Ruvic//File Photo

Fue justamente el desplome de la criptomoneda más importante de todas, el Bitcoin (BTC) el que agregó más impulso al colapso en criptos en este tiempo.

Otros activos digitales como Ethereum, Solana y Cardano cayeron entre 50 y 60% en los últimos dos meses, según datos del portal Coinmarketcap. Ésta es la segunda mayor caída en términos de dólares para ambos después de la fuerte caída de mayo de 2021, según Bespoke Investment Group.

A estos se suma que Reino Unido, España y Singapur tomaron medidas para regular las promociones y la publicidad relacionada con criptomonedas desde finales del año pasado.

Sin embargo, el golpe más fuerte llegó cuando el banco centra de Rusia propuso este mes prohibir completamente el minado e intercambio de criptoactivos, al considerar que representan un riesgo a la “estabilidad financiera y a la soberanía de la política monetaria”.

Hay que tener en cuenta que Rusia es el tercer país donde se realizan más operaciones de minado -necesarias para validar las transacciones o generar nuevas monedas- gracias al frío del norte de su territorio y en Siberia, donde las bajas temperaturas ayudan a refrigerar más fácilmente las computadoras que se usan para este fin.

Este es otro de los motivos por los que se pretende avanzar en la prohibición de las operaciones de minado: su alto consumo de energía eléctrica. Según datos de la Universidad de Cambridge, Rusia representa el 13,6% del minado mundial, mientras que los Estados Unidos se sitúa en 42,7% y Kazajstán 21,9%.

Si bien las criptomonedas son legales hasta ahora Rusia, no están permitidas como medio de pago y el banco central ruso prohibió en diciembre a los fondos de inversión utilizarlas.

Actualmente, además de China, las criptomonedas se encuentran prohibidas en Egipto, Irak, Catar, Omán, Marruecos, Argelia, Túnez y Bangladesh.

