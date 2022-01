Más de 3.000 camiones parados: la UIA, transportistas y exportadores reclamaron por el conflicto con Chile y Moyano amenazó con cortar la ruta

Actualmente hay unos tres mil camiones varados en el paso Cristo Redentor, fronterizo con Chile, como consecuencia de la decisión del Gobierno trasandino de exigir el testeo de todos los choferes, además de la presentación de un PCR negativo, obligatorio para el tránsito (Télam)

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresaron hoy su preocupación por los más de 3.000 camiones que se encuentran varados en el paso internacional Cristo Redentor, en Mendoza, debido a la decisión del Gobierno chileno de exigir el testeo de todos los choferes para dejarlos ingresar al país trasandino .

En ese marco, el secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reclamó a las autoridades nacionales que intervengan para solucionar el conflicto y amenazó con cortar la ruta.

Hasta hoy, con ocho días de reclamo, los camioneros argentinos varados venían impidiendo el cruce de camiones en el sentido inverso, desde Chile hacia la Argentina, según confirmaron a Infobae fuentes de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, Aprocam, pero no contaban con medidas de fuerza del sindicato. La protesta hasta ahora, explicaron, es espontánea y fue promovida por los propios transportistas que llevan varios días en el lugar.

“Los muchachos están repodridos, si no hay una respuesta de la Cancillería, del ministro o del Presidente, seguramente los muchachos van a cortar la ruta y no va a pasar nadie”, afirmó hoy Moyano en diálogo con la prensa. Y añadió: “Nosotros no vamos a permitir que ni el gobierno argentino haga nada, ni mucho menos el gobierno chileno. Vamos a estar presentes”, aseguró.

El sindicalista Pablo Moyano reclamó al Gobierno que intervenga en el conflicto fronterizo con Chile y amenazó con cortes de ruta (Adrián Escandar)

Según el sindicalista, “se le da más prioridad al turismo que a lo que genera dinero, tanto de los que pasan de Argentina a Chile, como de Chile a la Argentina”.

Sucede que los nuevos requisitos sanitarios del gobierno de Chile ocasionaron graves dificultades en el cruce fronterizo del Paso Internacional Cristo Redentor-Libertadores, que une Mendoza con la región de Valparaíso. A más de una semana de iniciado el conflicto, la tensión no cesa y cerca de 3.000 camiones están varados del lado argentino, con grandes dificultades para cruzar la frontera.

El viernes la Cancillería argentina solicitó a las autoridades chilenas la urgente implementación de medidas necesarias para una pronta normalización y agilización de la circulación de personas y cargas en los pasos fronterizos entre ambos países.

En ese contexto, la UIA expresó, en un comunicado, que “la imposición de testeos de antígenos obligatorios al 100% a los conductores de camiones -además de la presentación del PCR negativo- y la capacidad acotada de testeos en el paso continúan profundizando el problema”.

La entidad fabril consideró que “en virtud de dar respuesta a las dificultades que impiden el abastecimiento de productos y genera cuellos de botella en las zonas fronterizas, resulta necesario dar curso a las autoridades chilenas para encontrar soluciones expeditivas que dinamicen las medidas sanitarias”.

“La UIA se encuentra trabajando junto a las autoridades nacionales pertinentes para avanzar en este sentido”, concluyó la entidad empresaria.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) pidió hoy a las autoridades nacionales que, como sector esencial, rijan para el transporte de cargas las mismas condiciones de ingreso a la Argentina que para los viajeros y residentes en el país

Por su parte, el titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, advirtió que la situación genera “un alto grado de incertidumbre y sobrecostos”, y “requiere de la urgente implementación de un esquema de control mejor preparado, basado en la cooperación binacional”.

Actualmente hay unos tres mil camiones varados en el paso Cristo Redentor, fronterizo con Chile, como consecuencia de la decisión del Gobierno trasandino de exigir el testeo de todos los choferes, además de la presentación de un PCR negativo, obligatorio para el tránsito.

“Sin desconocer la actual situación sanitaria global y la soberanía de cada país para establecer su política al respecto, la instrumentación de ese tipo de medidas debe ser acorde con el contexto y privilegiar la cooperación”, remarcó la entidad en un comunicado difundido hoy.

“Lo cierto -agregó- es que los exportadores argentinos están afrontando mayores costos y eventuales pérdidas reputacionales ante incumplimientos contractuales producto de la modalidad de implementación de estas medidas”.

Por último, la CERA indicó que “además de la preocupación ya manifestada por nuestra Cancillería, estamos ante una oportunidad de cooperación para la implementación de un sistema fronterizo que satisfaga las necesidades sanitarias, económicas y comerciales de ambos países”.

En tanto, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) pidió hoy a las autoridades nacionales que, como sector esencial, rijan para el transporte de cargas las mismas condiciones de ingreso a la Argentina que para los viajeros y residentes en el país.

“Recibimos con sorpresa y preocupación la decisión oficial de flexibilizar las restricciones para el ingreso de los turistas argentinos residentes y no residentes con esquema completo de vacunación, al tiempo que para los transportistas no sólo se mantiene la obligatoriedad de presentar un PCR con resultado negativo, sino que se añade la obligatoriedad de contratar un seguro de cobertura Covid-19 para la atención en el exterior, luego desde el 1 de enero, para las ART el Covid dejará de ser una enfermedad laboral, y su cobertura quedará restringida al personal de Salud y Fuerzas de Seguridad”, dijo Roberto Guarnieri, Presidente de FADEEAC.

FADEEAC considera “discriminatoria” la Decisión Administrativa 63, publicada hoy en el Boletín Oficial y que entrará en vigencia el próximo 29.

“El chofer que hace transporte de carga tiene recorridos pautados, movimientos limitados y la mayor parte de su tarea ocurre fuera de las ciudades. Vale la pena recordar lo esencial de nuestra actividad en condiciones habituales, y lo excepcionalmente importante que ha sido durante la pandemia permitiendo el abastecimiento de alimentos e insumos médicos”, agregó Guarnieri.

En ese sentido, la federación que nuclea a 43 cámaras de transporte de todo el país, solicitó a las autoridades argentinas rever “de modo urgente el alcance de la Decisión Administrativa 63 equiparando la situación de los choferes, que desde octubre de 2021 cumplen estrictamente el protocolo establecido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con la de los turistas”.

