Miguel Kiguel: “La Argentina no tiene programa económico y no hay indicios de que pueda seguir creciendo”

“La Argentina no tiene un programa económico, sino medidas aisladas y espasmódicas. Tiene una brecha cambiaria mayor al 100%, inflación muy alta y muy pocas reservas; lo único que se ha logrado (en 2021) es recuperar la caída del PBI de 2020, pero no hay indicios de que la economía pueda seguir creciendo”, dijo el economista Miguel Kiguel este sábado, en una entrevista radial.

Kiguel, fundador y director de la consultora EconViews y exsecretario de Finanzas del equipo del ministro Roque Fernández durante el gobierno de Carlos Menem, señaló en una entrevista con el programa “Sábado Tempranísimo”, por radio Mitre que es difícil saber si el ministro de Economía, Martín Guzmán, alcanzará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“La respuesta es complicada, un acuerdo requiere una negociación y concesiones. El problema es que la Argentina no tiene un programa económico, sino medidas aisladas y espasmódicas. Tiene una brecha cambiaria superior al 100%,, inflación muy alta y muy pocas reservas . Lo único que se ha logrado es recuperar la caída del PBI de 2020, pero no hay indicios de que la economía pueda seguir creciendo”, respondió el economista cuando le preguntaron sobre las chances de un acuerdo con el FMI.

Para subrayar lo estancada que está la negociación y lo complicado que es destrabarla, Kiguel ejemplificó. “¿Cómo se hace para aumentar reservas? En el mundo se recurre a modificar el ttipo de cambio, pero acá no quieren. Pero tampoco quieren reducir el déficit fiscal. Y así vamos, tema por tema, como si fuera un problema de la Argentina con el Fondo, pero en realidad es un problema de la Argentina con la Argentina”.

Las diferencias con el FMI

Sobre la diferencia que, según explicó Guzmán, existe entre el Fondo Monetario, que exige ajuste, y el gobierno argentino, que se niega a hacerlo y prioriza preservar la recuperación de la economía, Kiguel respondió: “hay que entender qué es ajustar”. Y fundamentó : “El año pasado la inflación creció más del 50% y el tipo de cambio (el valor del dólar oficial) el 25%. Eso es un ajuste del tipo de cambio real. Y las tarifas de energía subieron 9%, con una inflación que fue más del 50 por ciento. Si uno quiere recomponer eso, ¿lo llama ajuste o corregir medidas sin sentido, que siguen desajustando la economía? En una economía no se puede crecer ni importar ni invertir si no hay reservas. Pensar que vamos a crecer por obra de los milagros no nos lleva a ningún lado”.

Según Kiguel, los tiempos para resolver los problemas, incluido un acuerdo con el Fondo, se están agotando. El riesgo, insistió, es quedarse sin reservas. “Sin reservas no se puede defender el tipo de cambio y entonces el dólar va donde quiere el mercado, no el Banco Central”. El primer problema hoy son las reservas. Una empresa no puede funcionar sin caja y la economía argentina no puede funcionar sin reservas, insistió.

El otro gran problema, concluyo, es la inflación. Kiguel recordó que la inflación oficial de diciembre fue del 3,8%, “pero yo miro más la inflación-núcleo, que refleja el aumento de los costos y elimina las tarifas atrasadas”. Ese indicador, precisó, aumentó 4,4%, una de las inflaciones más altas del año. Por eso, y contra las afirmaciones del presidente Alberto Fernández de que la inflación se está “desacelerando”, Kiguel concluyó que “lejos de haberse desacelerado, la inflación se ha acelerado ”.

