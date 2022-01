Cortes de luz: qué pueden hacer los usuarios para tener un ambiente fresco sin derrochar energía ni dinero

Ante la ola de calor extremo que se espera para esta semana en la Argentina, con temperaturas que podrían tocar los 41°, en la distribuidora de energía Edesur explicaron cómo evitar la sobrecarga del sistema y brindaron algunos consejos para tener en cuenta en medio de este complejo escenario.

Frente a una demanda eléctrica nacional récord -que ya provocó cortes en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense -, Edesur trabaja en el refuerzo de sus equipos. Ya colocó sistemas de generadores Four Packs en diferentes puntos estratégicos de CABA y Provincia de Buenos Aires y, de esa forma, la compañía se prepara para dar respuesta a las contingencias que sufra la red eléctrica.

Pablo Hacker, jefe de prensa de Enel (grupo a cargo de Edesur), detalló a Infobae que los Four Packs son grandes equipos que ayudan a aliviar la red, refuerzan las que ya tienen y -en caso de falla- también pueden funcionar como rueda de auxilio para los transformadores y la red de distribución.

Para no derrochar energía, recomiendan desenchufar cualquier aparato eléctrico que se encuentre en “stand by” sin necesidad

Desde Edesur remarcaron que el esfuerzo es doble dado el alto porcentaje de trabajadores de la empresa aislados por coronavirus. “Las eventualidades se trabajan con todo el equipo que tenemos disponible para reparaciones de posibles fallas volcadas a la calle, en todo el área de concesión, con refuerzos especiales para esta época del año”, señaló Hacker.

Desde la distribuidora de electricidad brindaron algunas recomendaciones para conservar los ambientes frescos, cuidar la billetera, ahorrar energía y evitar el golpe de calor :

1) Apagar las luces de los ambientes que no uses y desenchufar aparatos que se encuentren en stand by innecesariamente.

2) Poner el aire acondicionado en 24° y limpiar los filtros para que enfríe mejor. No obstante, vale aclarar que es preferible utilizar el ventilador ya que gasta poca energía y ayuda precisamente a mover el aire.

Limpiar los filtros mejora el funcionamiento del aire acondicionado y permite ahorrar energía

3) Cerrar las habitaciones, bajar las persianas o colocar toldos para oscurecer los ambientes y así lograr una mejor refrigeración.

4) Mantenerse hidratado, tomar agua, evitar bebidas azucaradas y alcohol; y vestirse con ropas claras y livianas.

5) Cocinar lo menos posible con horno.

6) No exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas y reducir la actividad física en horas de calor fuerte.

Edesur recibe contactos por parte de los usuarios en sus canales oficiales de atención, tanto para consultas como por reclamos ante el corte del suministro: Facebook (Edesur Argentina); Twitter (@OficialEdesur); SMS (enviá LUZ + espacio + los 8 dígitos del número de cliente al 72720); y emergencias: (0800-333-3787).

“En cinco años el grupo Enel invirtió más de USD 800 millones en la red logrando reducir los cortes un 55%. Todavía falta un camino por recorrer para llegar a niveles óptimos ”, reconoció Hacker. Y enfatizó: “Estamos en un camino de mejora y hay que ser responsable. Es responsabilidad de todos cuidar ese bien que, obviamente, en momentos de alta demanda está en una exigencia a tope”.

