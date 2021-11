En Washington y Nueva York no cambió la percepción sobre la economía argentina tras las elecciones: quieren ver avances concretos

Martín Guzmán y Cristina Kirchner

Cautela por los próximos movimientos de Cristina Kirchner y con poco para festejar: en estos términos tomaron los analistas de Washington y Nueva York los resultados de las elecciones en la Argentina.

En diálogo con Infobae, un grupo de expertos consideró que, para que mejoren las expectativas, el Gobierno debe mostrar avances concretos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), más allá del discurso del presidente Alberto Fernández. Y, en este sentido, destacaron que es clave que se sepa qué hará en materia del dólar, la inflación y el déficit fiscal, entre otras cuestiones clave.

Desde la coalición gobernante, indicaron que esperan poder enviar una carta de intención en enero y el acuerdo firmado en marzo, cuando se concentran fuertes vencimientos con el FMI y el Club de París; entre los inversores, quieren “ver para creer” antes de esbozar una sonrisa que no sea solo pasajera.

Benjamín Gedan, director del programa de América Latina del Wilson Center, dijo sentirse entusiasmado por “el llamamiento del presidente a un diálogo con la oposición y su promesa de un acuerdo rápido con el FMI”. De todos modos, aclaró que “un acuerdo no será fácil de vender a sus socios de coalición; para Cristina Kirchner, la recuperación política depende de déficits gigantescos y de una impresión de pesos sin límites”.

En cambio, Gedan consideró que “el FMI será flexible, ya que también quiere evitar un default, pero necesitará garantías razonables respecto a la gestión presupuestaria de Argentina”.

Sin embargo, consideró que “la vicepresidenta no es una figura muy popular, así que tal vez su dominio sobre la Casa Rosada comience a aflojar ligeramente. De cualquier manera, es difícil ver cómo cualquier facción peronista se beneficiaría del regreso de Argentina al desierto financiero internacional y de una recuperación postpandemia aún más lenta”.

En tanto, Guillermo Mondino, socio de Mogador Capital, disparó que “hay que descartar completamente los anuncios del presidente de ayer. A esta altura, voy a esperar a ver algo concreto puesto en papel antes de cambiar mi opinión”.

Respecto del acuerdo con el FMI, indicó que “todavía no comenzó una negociación real; discuten sobre proyecciones de datos macros, no sobre instrumentos concretos de cómo lograrlas. Así que todavía falta la parte difícil: cuál será el régimen cambiario y cuál es el tipo de cambio necesario, cómo es el régimen monetario y la política de tasas que ayude a contener la inflación”.

También, deberán definir qué piensan hacer con las tarifas y como se pone en la caja el presupuesto, aclaró. “Y estos temas, lamentablemente, no parecen estar sobre la mesa que importa, en el Instituto Patria. ¿De hecho, sabemos quién es el que tendrá que discutir con el FMI?. Lamentablemente, a esta altura, que el presidente lo haya ratificado a Guzmán da más la sensación de despedida que de que efectivamente será quien lleve adelante lo que se acuerde con el Fondo”.

Críticas de Guillermo Mondino

Sobre la posibilidad de que el Gobierno desdoble o acelere la devaluación del tipo de cambio oficial, afirmó que “claramente el mercado esta tremendamente desordenado y muy fuera de equilibrio, la situación parece insostenible”.

Sin embargo, aclaró que “hace unos años en Venezuela también parecía insostenible y fue sumando más y más distorsiones que lo hicieron durar a expensas de destruir la economía. ¿Harán lo mismo acá? El kirchnerismo -y el FMI- saben que una devaluación sin anclas de política que sean creíbles se traslada rápido a la inflación”.

“Continuar como están es insostenible, pero devaluar sin un buen plan es muy inflacionario; no tienen opciones fáciles por delante. ¿Frente a esto, como responde el Instituto Patria?”, se preguntó Mondino.

Por otra parte, consideró que el desdoblamiento es inviable con una brecha tan alta. “¿Van a eliminar los numerosas regulaciones y restricciones que han metido para tener un mercado desdoblado más limpito y ordenado? Francamente, no lo veo como una alternativa a devaluar; quizás sí sea parte de un plan donde la pata cambiaria tenga ambas cosas, devaluación y desdoblamiento, pero no me parece que hoy este sobre la mesa algo así”.

Por su parte, Diego Ferro, socio de M2M Capital, opinó que el resultado “quizás haya sido el menos malo dentro de lo que podía pasar: el oficialismo perdió claramente, pero no a un nivel que cuestione su estabilidad institucional. Y, a la vez, suficiente para que haya más control opositor en las cámaras”.

“Ahora depende de lo que hagan, aunque dada la incompetencia demostrada hasta ahora no se si hay muchas esperanzas”, se lamentó.

Sobre la posibilidad de acelerar el acuerdo con el Fondo, opinó: “No creo que haya cambiado sinceramente; es una payasada argentina esta demora: saben lo que tienen que hacer para arreglar y siguen con la narrativa vernácula”.

Ferro consideró que el humor del mercado “dependerá de las medidas. Yo creo que algo van a firmar y eso traería subas, pero como no tengo fe que hagan lo que tengan que hacer respecto al tema fiscal, probablemente las subas sean transitorias hasta que el mercado mire a las elecciones de 2023″.

Desde el banco XP Securities, Alberto Bernal afirmó que “el resultado estuvo muy en línea con lo esperado; lo del anuncio económico es una buena noticia, pero está por verse cómo reaccionará el kirchnerismo”.

“De acá en adelante el mercado estará muy enfocado en la velocidad de la implementación de los anuncios de arreglo con el FMI y que se haga lo antes posible porque ya no hay reservas y, si se demora, se complicará mucho todo”, advirtió.

En este sentido, un informe del banco Barclays Capital indicó que “habrá acuerdo con el FMI de última hora y todavía queda mucho por negociar”. Además, consideró que, en términos políticos “el resultado de las elecciones incrementó las tensiones dentro del Gobierno” y que, en términos económicos, “el nivel actual del tipo de cambio oficial es insostenible y se hará necesaria una aceleración de la devaluación en el primer trimestre del 2022.

En tanto, el ex representante argentino en el Fondo, Héctor Torres, dijo que es posible que Economía y el staff hayan “avanzado con las metas (números) pero dudo que tengan un acuerdo sobre lo más importante, cómo llegar a las metas”.

En todo caso, aclaró, “el paso por el Congreso es un tema difícil; en primer lugar, por la interna propia y en segundo lugar porque dudo que la oposición se quiera hacer cargo del costo de una devaluación y una actualización de tarifas”.

“Creo que es más fácil acordar políticas de mediano plazo que como salir de las consecuencias de usar el dólar y las tarifas como ancla anti inflacionaria”, expresó Torres, con poco optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en los plazos que pretende el Gobierno.

