Nuevo récord: el mercado de criptomonedas ya vale más USD 3 billones

A screen showing the fluctation of virtual cryptocurrencies Bitcoin, Ether and Doge is pictured at the Bitcoin Embassy bar in this illustration taken June 1, 2021. REUTERS/Toya Sarno Jordan/Illustration

A principios de este año, por primera vez en la historia el valor de todas las criptomonedas combinadas había superado los 2 billones de dólares. Este lunes, menos de 11 meses más tarde, el hito que seguía fue alcanzado casi sin esfuerzo . El valor de todas las criptomonedas que existen en el mundo, suman ahora más de 3 billones de dólares.

Desde valores de fines del año pasado, el valor total de todas las criptomonedas casi se ha cuadriplicado a medida que más grandes inversores se interesan por las nuevas tecnologías. Además, cada vez más empresas y organizaciones también utilizan estas monedas digitales, creciendo así la adopción, lo que conlleva a un aumento de su reconocimiento y demanda, y esto produce el aumento en los precios.

Facundo Salto, CEO de Criptofolio, dijo a Infobae: “Las criptomonedas pueden llegar a superar en los próximos años a otros mercados, como el de las materias primas. Si bien no es imposible que superen el valor del mercado accionario, por el momento parece lejano. Aunque teniendo en cuenta lo nuevo que es el mundo cripto, y la rápida adopción que está teniendo, no me sorprendería que antes del 2030 esto ocurriera”.

De los aproximadamente 3 billones de dólares en capitalización total de las criptomonedas, Bitcoin posee un poco más del 43 por ciento de ese monto. A las 11:00 hora Argentina, el BTC -el código bajo el que se opera la criptomoneda más popular- cotiza por encima de los USD 65.000 dólares por unidad, y tiene un valor de mercado total de más de USD 1,2 billones. De esta forma, es el octavo activo más valioso del mundo, solo por debajo del oro, la plata, y las acciones de Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Google y Amazon.

Por otra parte, el Ether, la segunda criptomoneda más grande, creció su nivel de dominancia a lo largo de este año, a diferencia del Bitcoin. La dominancia es el porcentaje de la capitalización total del mercado de criptomonedas que tiene una único token. Por ejemplo, si la capitalización de todo el mercado equivaliera a 100, y de ese total, Bitcoin representara 40, su dominancia en ese momento sería de 40 por ciento. La dominancia del ETH -código bajo el que opera Ether- es de casi el 20 por ciento, lo que sumado al 43 por ciento de Bitcoin, nos indica que más del 63 por ciento del dinero que hay en las criptomonedas, se distribuye sólo entre dos únicos tokens.

Sin embargo, el más grande crecimiento proporcional de las criptomonedas no ha sido dado este año por Bitcoin o Ether, sino por las criptomonedas más pequeñas en tamaño de mercado. Por ejemplo, BNB, la tercera criptomoneda más grande actualmente, creció casi un dos mil por ciento este año. El precio de Solana, la cuarta cripto en orden de valor de mercado, subió casi un 10 mil por ciento desde enero de este año.

Bitcoin explica el 43% del mercado cripto, mientras que Ether representa otro 20%

A pesar de esto, no solo las criptos consideradas como “proyectos serios” han tenido grandes rendimientos este año. Las memecriptos, o criptomonedas basadas en memes, también se han visto fuertemente beneficiadas. Dogecoin, la cripto meme más grande actualmente, llegó a subir más de un 15 mil por ciento, aunque ha sufrido una fuerte baja y hoy se encuentra con una suba de casi el 6 mil por ciento en lo que va del año. Aún así, DOGE -el código bajo el que cotiza la criptomoneda- sigue siendo el noveno token más grande de todos.

Otra criptomoneda meme que se vio fuertemente beneficiada, fue Shiba Inu (SHIB). Actualmente se encuentra en la posición 11 de criptomonedas más grandes, con más de USD 30.000 millones de valor total. El valor de SHIB subió más de un 25 mil por ciento este año, aunque con la corrección que lleva en estos últimos días, la suba al día de hoy es de un poco menos, el 18 mil por ciento.

Esto no significa que las criptomonedas no esté exenta de preocupaciones, sobre todo a la luz de la volatilidad de su precio y de las fluctuaciones de precio tan variables de las memecoins. El Bitcoin también tiene tendencia a sufrir correcciones en el mercado que reducen significativamente su precio, lo que provoca la alarma de los inversores. Tampoco es raro que el mercado se vea afectado por estafas, hackeos y otros planes.

SEGUIR LEYENDO: