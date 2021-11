Por el incumplimiento en las entregas de gas, realizarán un reclamo a la empresa boliviana YPFB

La venta de gas natural es uno de los principales ingresos estatales en Bolivia, con Brasil y Argentina como sus principales clientes. EFE/Juan carlos Torrejón/Archivo

La empresa estatal Integración Enérgetica Argentina (Ieasa) realizará un reclamo a la compañía boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el incumplimiento de las entregas de gas pautadas hacia la Argentina. Según explicaron desde Ieasa, la firma encargada de los contratos de importación de gas, desde el pasado mes de agosto las entregas de gas natural desde Bolivia se encuentran en una “permanente declinación”.

Esta declinación en las entregas de gas natural implica un incumplimiento del contrato de entregas y tiene fuerte impacto en la oferta de Gas Natural de Ieasa para abastecer el mercado interno. “Esto ocasiona serios perjuicios económicos al tener que reemplazar el faltante de gas natural proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia por combustibles de mayor costo, lo cual afecta ello directamente al erario público”, detallaron en la compañía. Con todo, por la época del año —con altas temperaturas— no afecta tanto la oferta interna y no obligará al Estado a adquirir GNL.

La adenda en vigencia al contrato de suministro de gas de Bolivia tiene cláusulas de Take or Pay (TOP), la cantidad mínima de gas que el comprador se obliga a tomar o pagar aún cuando no la consuma, y de Delivery or Pay (DOP), el compromiso del vendedor de entregar el volumen de gas natural contratado o pagar el valor del mismo, así como los daños y perjuicios ocasionados por no haber entregado el gas natural.

Lo que hizo Ieasa fue poner en marcha el ejercicio de la cláusula DOP del contrato vigente . En el caso de DOP, los volúmenes mínimos son 10 millones m3/día de enero a abril, 14 millones m3/día de mayo a septiembre y 8 millones m3/dia de octubre a diciembre, según detallaron desde la secretaría de Energía. Las partes del contrato son YPFB e Ieasa. Por ese motivo, explicaron, no se trata de un reclamo del Gobierno argentino al a su par boliviano, sino de una situación que debe ser manejada entre ambas empresas.

Con todo, YPFB inyectó gas por debajo de su compromiso contractual. Según señalaron desde la secretaría de Energía, en algún caso se adujeron razones de fuerza mayor (entre ellas, técnicas y de problemas de funcionamiento en su yacimiento. Pero Ieasa desestimó algunas de esas justificaciones. En otro caso, no se conoció hasta el momento una justificación por parte de la empresa boliviana.

A partir de un decreto publicado en junio (389/2021) el Gobierno le otorgó mayor poder a Ieasa en varios aspectos, entre ellos, las tratativas comerciales para la compra de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en el manejo de las utilidades producidas por las empresas donde participa. También le asignó participación en dos centrales termoeléctricas y en dos áreas de exploración hidrocarburífera costa fuera (off shore), de Cuenca Malvinas.

