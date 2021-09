La increíble historia de Rozy, la falsa influencer que tienen 100 sponsors y factura más de USD 800.000

La ubicación y el espacio en el que se desarrolle Rozy se pueden recrear artificialmente mediante una computadora (@rozy.gram)

En la era de la digitalización y las redes sociales, fenómeno acelerado por la pandemia de coronavirus, la empresa surcoreana Sidus Studio X creó una influencer digital que ya cuenta con 100 patrocinios y con la que planea cerrar 2021 con una facturación de más de 800.000 dólares , según la revista Esquire.

Se trata de Rozy, un prototipo ideado en 2020 que nació con 22 años y que los tendrá para siempre porque básicamente no existe y ni siquiera es un robot. La influencer asiática que ya tiene más de 65.000 seguidores en su cuenta de Instagram, cuenta obtuvo 100 patrocinios en lo que va del año y proyecta cerrar el 2021 con un total de USD 854.000.

El director ejecutivo de Sidus Studio X consideró que tener una influencer digital tiene únicamente ventajas dado que no envejece, no se enferma, no descansa y no necesita vacaciones. Además puede simular ser parte de una fiesta o estar en una playa paradisíaca

De acuerdo a la publicación, AllKPop, Baek Seung Yeop, el CEO de la empresa que se está transformando en un líder en la industria de la publicidad, considera que Rozy es mucho mejor que ningún influencer real.

En otro orden, destacó que para idear a esta influencer digital, la firma asiática no empleó ningún modelo humano en concreto porque, según su CEO, “a la generación MZ (Millenials y Z surcoreanos) no le gusta ni tener que ocultar sus defectos ni revelarlos”.

La fama de la influencer digital surcoreana empezó en julio de 2021 gracias a su aparición en una publicidad televisiva. Desde ese entonces le llegaron una gran cantidad de contratos publicitarios de distintas firmas (@rozy.gram)

Asimismo, agregó que tampoco tomaron como ejemplo la belleza occidental, aunque destacó que “Rozy no tiene un solo defecto en su cuenta de Instagram” y que “transmite una inquietante sensación de naturalidad”.

Cabe destacar que esta joven surcoreana no es la primer influencer digital que surge en las redes. Se trata de un sector en crecimiento que cuenta con distintos modelos de humanos virtuales más influyentes que Rozy.

Según la publicación, incluye, por ejemplo, a la IA de 19 años Lil Miqueda, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Sidus Studio X quiere avanzar un poco más y ya está pensando en aprovechar la interminable disponibilidad de Rozy para diversificar y ampliar sus actividades (@rozy.gram)

Otro punto destacado es que tampoco tienen que enfrentar ninguna crisis de reputación mientras que los famosos de carne y hueso muchas veces tienen que enfrentar escándalos creados en su vida privada o pública.

La fama de la influencer digital surcoreana empezó en julio de 2021 gracias a su aparición en una publicidad televisiva. Desde ese entonces le llegaron una gran cantidad de contratos publicitarios de distintas firmas.

Según Baek Seung Yeop, la firma alcanzó el objetivo de beneficios cuando todavía queda todo un trimestre para terminar el año.

Sidus Studio X quiere avanzar un poco más y ya está pensando en aprovechar la interminable disponibilidad de Rozy para diversificar y ampliar sus actividades. En ese sentido, aspiran a que se convierta en una estrella del cine, que haga sus primeras apariciones en las telenovelas coreanas y que aparezca en programas de entretenimiento.

